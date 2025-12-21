My Hero Academia : l’idée de Kohei Horikoshi pour l’épisode final pourrait lancer un spin-off

Alors que My Hero Academia vient de tirer sa révérence après dix ans d’exploits, y aura t-il un spin-off ? Il faut dire que dernier épisode a réservé une surprise de taille. Loin de tout clore, Kohei Horikoshi y a semé une myriade de petits récits annexes sur le devenir des personnages.

Une idée maligne qui ressemble à s’y méprendre au terreau parfait pour un futur spin-off. Les fans ne sont peut-être pas prêts à dire adieu, et l’auteur non plus !

My Hero Academia a-t-il vraiment dit son dernier mot ?

L’épisode final de My Hero Academia est enfin tombé, refermant une décennie d’aventures sur une note à la fois épique et mélancolique. Si le parcours de Deku pour devenir le plus grand héros semble bouclé, avec une ellipse temporelle nous montrant sa classe diplômée et lui-même devenu professeur à U.A., les fans, eux, ne sont pas prêts à tourner la page. Et pour cause : la conclusion ouvre la porte à un univers étendu plus riche que jamais.

Pourquoi la fin laisse-t-elle tant d’histoires en suspens ?

Le dernier épisode, tout en offrant une résolution satisfaisante, regorge de petites histoires qui mériteraient bien plus qu’une simple mention. En effet, les crédits fourmillent d’anecdotes délicieuses puisées dans l’épilogue du manga. Kaminari et Jiro ouvrent leurs agences côte à côte. Shoto utilise son pouvoir de glace chaque année lors d’un festival. Et il y a Shinso qui arbore fièrement son nouveau costume de héros.

Ces instantanés de la vie des personnages après la guerre sont autant de graines pour un futur spin-off. Même David Matranga, la voix anglaise de Shoto, s’est dit ouvert à l’idée d’une série en vignettes. Il souligne à quel point l’immense distribution de personnages bien établis pourrait porter des histoires sans même que Deku n’en soit le centre.

Quels personnages pourraient briller dans un futur spin-off ?

L’univers est mûr pour explorer des récits secondaires captivants. On pense immédiatement à Shoji, brièvement évoqué recevant un prix pour son combat contre la discrimination des mutants, ou à Uraraka, désormais conseillère pour les enfants dotés de quirks. Que sont devenus des duos iconiques comme La Brava et Gentle Criminal, ces vilains repentis ?

Chaque membre de la Classe 1-A, chaque héros pro comme Hawks, a suivi un arc suffisamment développé pour que le public soit investi dans son avenir. Une série anthologique, à la manière de ce qu’avait fait Naruto Shippuden, pourrait parfaitement combler le vide laissé par la série principale.

Qu’est-ce qui rend la séparation si difficile pour les fans ?

La nostalgie n’explique pas tout. L’attachement viscéral des fans est aussi le fruit d’une qualité d’animation exceptionnelle ces dernières saisons. Studio Bones a sorti l’artillerie lourde pour la saison finale, offrant des combats époustouflants et une direction artistique acclamée sur des plateformes comme IMDb. Ce nivellement par le haut a créé une attente et un amour pour l’œuvre qui transcendent le simple récit.

Les spectateurs ont grandi avec ces héros pendant dix ans, et le soin apporté à la fin ne fait qu’accroître l’envie d’en voir plus. En l’absence d’annonce concernant un nouveau projet du créateur Kohei Horikoshi, tous les espoirs se tournent désormais vers l’anime : un film ou une série dérivée seraient les bienvenus pour prolonger la magie d’un héritage qui a encore tant à offrir.

