Mélodies Éternelles : Les 7 bandes originales qui ont marqué le cinéma et les esprits

La musique joue un rôle essentiel dans l’expérience cinématographique. Certaines bandes-son transcendent les films eux-mêmes et deviennent légendaires. Voici sept des meilleures bandes originales de films qui ont marqué l’histoire du cinéma et continuent de captiver les auditeurs. Vous retrouverez la plupart de ces longs-métrages en streaming sur Gogoflix.

Pulp Fiction, une playlist aussi culte que le film lui-même

Quentin Tarantino a toujours accordé une place essentielle à la musique dans ses films, qui bénéficient ainsi des meilleures bandes originales. Pulp Fiction en est d’ailleurs l’exemple parfait. Ce mélange éclectique de rock, de soul et de surf music donne au film une identité sonore inoubliable. Les titres les plus mémorables sont : Misirlou de Dick Dale & His Del-Tones, Jungle Boogie de Kool & The Gang, et You Never Can Tell de Chuck Berry.

The Graduate, parmi les meilleures bandes originales de films

Quant au film The Graduate, il doit beaucoup de son atmosphère à la musique de Simon & Garfunkel. Leurs mélodies mélancoliques et poétiques traduisent à merveille l’errance et le questionnement du personnage principal. Parmi les titres incontournables de cette bande-son, nous avons : Mrs. Robinson, The Sound of Silence, mais aussi Scarborough Fair/Canticle.

Forrest Gump, un voyage musical à travers l’histoire Américaine

Le double-album de Forrest Gump (de Robert Zemeckis) est une véritable leçon d’histoire musicale. On y retrouve des morceaux iconiques couvrant plusieurs décennies. Ils accompagnent parfaitement l’évolution du personnage principal. Chaque chanson évoque en outre une période distincte et renforce l’émotion des scènes. Parmi les incontournables, on a d’abord Hound Dog d’Elvis Presley, puis Fortunate Son de Creedence Clearwater Revival, et Mrs. Robinson de Simon & Garfunkel.

Almost Famous, une des meilleures bandes originales de films

Film dédié aux passionnés de musique, Almost Famous s’appuie sur une bande-son légendaire. Elle nous plonge d’ailleurs dans l’univers du rock des années 70. Chaque morceau amplifie la narration et nous fait vibrer avec l’énergie et la mélancolie de cette époque dorée. Les meilleurs titres sont : Tiny Dancer d’Elton John, Simple Man de Lynyrd Skynyrd, et That’s the Way de Led Zeppelin.

O’ Brother, Where Art Thou ? – Une ode à la musique Folk

La bande originale de ce film adapté d’un poème est aussi une des meilleures qu’on ait entendu. Elle respire l’authenticité avec ses mélodies inspirées du folk et du bluegrass. Elle a d’ailleurs remporté un Grammy Award et redonné un souffle à ces genres musicaux. Ne passez surtout pas à côté de ces titres : Man of Constant Sorrow de The Soggy Bottom Boys, ainsi que Down to the River to Pray d’Alison Krauss.

Saturday Night Fever, dans la liste des meilleures bandes-son originales

Si un film devait symboliser la fièvre du samedi soir, ce serait celui-ci ! Saturday Night Fever est indissociable aussi bien des Bee Gees que de la vague disco qui a enflammé les pistes de danse des années 70. Parmi la liste des titres incontournables, je mentionnerais Stayin’ Alive, Night Fever, sans oublier How Deep Is Your Love.

The Bodyguard, la puissance incontestée de Whitney Houston

Impossible d’évoquer les meilleures bandes-son originales de films sans mentionner The Bodyguard. Portée par la voix inégalée de Whitney Houston, cette bande originale a battu tous les records et également marqué plusieurs générations. Les titres à ne surtout pas manquer dans cette sélection sont : I Will Always Love You, I Have Nothing, et I’m Every Woman.

