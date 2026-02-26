Mazda souhaite utiliser un carburant synthétique pour assurer le futur de la Miata

Mazda explore la voie du carburant synthétique pour préserver l’âme de son roadster culte. Entre réglementation drastique et passion mécanique, la prochaine Mazda Miata fait déjà débat.

Depuis 2014, la Mazda MX-5 ND séduit les puristes par sa légèreté légendaire et son agilité sans faille. Pourtant, avec douze années au compteur et des normes européennes de plus en plus contraignantes, l’heure du renouvellement approche. Mazda mise désormais sur le carburant synthétique pour assurer l’avenir de son icône.

Pourquoi l’électrification n’est pas la solution miracle ?

Apparemment, la prochaine génération NE n’arrivera « pas avant quelques années ». C’est ce que Jo Stenuit, directeur du design européen de Mazda, a récemment confié à AutoRAI. Bien sûr, cette patience peut surprendre, mais elle s’explique par un dilemme technique cornélien.

Toute forme d’électrification, même hybride doux, alourdit inévitablement la voiture. Or, pour une MX-5 dont l’identité repose sur la légèreté et l’équilibre, chaque kilogramme est important. C’est pour cela que Mazda étudie attentivement toutes les options, y compris l’usage de carburant synthétique. Ceci, bien que l’hybridation légère représente « la moindre des solutions » envisagées.

Le carburant synthétique, une solution logique mais illusoire ?

Christian Schultze, patron de la R&D européenne, a jeté un pavé dans la mare en évoquant le carburant propre CO2-neutre comme scénario idéal. « C’est la façon la plus simple de réduire les émissions de la MX-5 ». C’est ce qu’il a expliqué avec une franchise déconcertante.

Cette approche contribuerait notamment à conserver le moteur thermique existant sans bouleverser la philosophie de la voiture. Aussi, pour un modèle aussi dépendant de la construction légère et de la pureté mécanique, cette piste semble « très logique ». Mais reconnaissons-le franchement : l’infrastructure pour le carburant synthétique dont parle Mazda reste quasiment inexistante. Pour l’instant, donc, rien n’est encore sûr.

Quel avenir pour la MX-5 en Europe ?

L’urgence est d’autant plus palpable que Mazda a déjà dû retirer le moteur 2.0 L du catalogue européen en 2023. La marque a dû le faire faute de conformité aux normes. Depuis, seul le bloc 1.5 L de 132 ch subsiste. Les passionnés continentaux se retrouvent alors privés de la version la plus enthousiasmante.

Schultze assure toutefois que les ingénieurs travaillent d’arrache-pied sur des ajustements techniques. Mais aussi, des améliorations de combustion et de traitement des émissions. Mazda explore ainsi toutes les pistes, y compris l’usage du carburant synthétique, pour maintenir ses motorisations thermiques en vie. Le but serait de faire revenir le 2.0 L avant la fin de carrière de la ND.

De surcroît, l’arrivée imminente de la norme Euro 7 complique encore l’équation. L’installation d’un moteur 2.5 L Skyactiv-Z, évoquée par le passé, semble donc maintenant improbable. En tout cas, c’est ce qu’a affirmé le responsable R&D. Et pour cause, cela déséquilibrerait la voiture et compromettrait la conformité.

Faut-il encore croire en la prochaine Miata ?

Malgré ces incertitudes, les amateurs de conduite pure peuvent se rassurer. De fait, Mazda a promis de conserver la propulsion, la boîte manuelle et la légèreté. Certes, la route vers la MX-5 de cinquième génération semble semée d’embûches réglementaires. En revanche, la destination finale mérite sans doute l’attente. Après tout, pourquoi précipiter la ND actuelle à la retraite alors qu’elle est encore si parfaite ?

