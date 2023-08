Marvel aurait-il dû faire un film Secret Invasion ? Les fans enragent

Le record de durée de l’Univers cinématographique Marvel de Secret Invasion intensifie une énorme plainte. La dernière série Marvel sur Disney+ a été l’objet de nombreuses plaintes liées à divers éléments.

Celles-ci vont de l’utilisation de l’IA pour les génériques d’ouverture à des décisions controversées prises par l’équipe derrière la série. Cela a engendré des craintes de menaces de mort pour le réalisateur, Ali Selim. En outre, les téléspectateurs s’attendent à une version film de Secret Invasion. Cela représenterait une issue plus bénéfique pour la production derrière la série.

Importance apparente et réception de la série

La série a finalement mis en lumière Nick Fury, interprété par Samuel L. Jackson. Ce personnage occupe une position clé en tant que première ligne de défense de la Terre face à une invasion Skrull.

Malgré le rôle crucial prévu pour l’avenir du MCU, Secret Invasion n’a pas atteint l’appréciation escomptée par Marvel. La série a enregistré une faible audience sur Disney+, recevant des critiques mitigées à négatives de la part des critiques et du public.

Un record de durée qui aggrave les choses

Avec la diffusion de son dernier épisode, Secret Invasion a battu un record de durée du MCU, amplifiant ainsi une énorme plainte. En effet, l’utilisateur Reddit « u/SpaceCaboose » a révélé que la durée totale de Secret Invasion est la plus courte des séries Marvel.

Elle ne compte que 3 heures, 43 minutes et 30 secondes, hors génériques et récapitulatifs. Cette durée est inférieure de 10 minutes et 10 secondes à celle de She-Hulk: Attorney At Law. En comparaison, la série la plus longue est WandaVision avec 4 heures, 30 minutes et 4 secondes.

Vers un format de film privilégié

Le record de durée montre que Secret Invasion aurait pu choisir un format différent, comme celui d’un film. D’ailleurs, les critiques ont évoqué le rythme inégal de la série. Celui-ci passe d’épisodes longs à des épisodes courts, sans avoir de cheminement direct. L’étirement de l’histoire pour la série a entraîné un final de saison manquant d’émotion et critiqué pour son combat CGI (Computer-Generated Imagery).

Un format de film qui convient mieux pour Secret Invasion

Une adaptation en film de Secret Invasion aurait mieux traité l’histoire et les effets spéciaux. Elle aurait inclus les Avengers, tout en restant fidèle à l’aspect paranoïaque des bandes dessinées.

Les critiques ajoutent : « La série aurait dû être un film pour exploiter son potentiel narratif et égaler l’envergure des bandes dessinées ». Effectivement, la série, par son format, n’a pas intégré les Avengers.

En somme, le record de durée a souligné une lacune dans Secret Invasion, créant une sortie controversée du MCU.

Comment avoir plus de nouveautés sur Disney Plus ? À cause de la chronologie des médias, le catalogue proposé par Disney Plus en France reste limité par rapport à l’étranger. Voici comment contourner ces restrictions : Installez un VPN comme NordVPN

comme NordVPN Lancez le VPN

Sélectionnez un serveur situé dans un pays étranger

Accédez au catalogue Disney Plus du pays choisi. Essayer NordVPN gratuitement