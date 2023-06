Manifest : le monde survit-il à la fin de la saison 4 partie 2 ?

Les 828 passagers et le reste du monde sont enfin jugés dans la fin de Manifest saison 4 partie 2. Cal se sacrifie, reliant deux saphirs pour créer un phare de lumière, attirant les autres passagers, y compris Angelina. Alors que la date de décès approche, l’avion surgit de sous terre. Ben et Michaela appellent à embarquer, mais Angelina et ses partisans les en empêchent. Que s’est-il passé en fin de compte ?

Alors que les 828 passagers embarquent dans l’avion et Olive cherche des indices

Alors que les 828 passagers embarquent dans l’avion, Olive rentre chez elle et se lance dans une recherche d’indices pour sauver le monde. Au cours de cette quête, elle réalise que le pardon joue un rôle essentiel dans la survie face à la date de décès imminente. Parmi les indices qu’elle découvre, il y a une photo dans le journal d’Al-Zurath. Cette photo, qu’elle pensait représenter son père la sauvant du feu, s’avère en réalité être celle d’Angelina.

Le choix de la clémence de Ben

Un flash montre Ben pointant un pistolet sur la tête d’Angelina, qui est responsable du meurtre de sa femme. À ce moment crucial, Ben est confronté à la décision de la tuer. Mais contre toute attente, il choisit la voie de la clémence et décide de pardonner à Angelina pour ses actes. Il la prend dans ses bras et l’emmène à bord de l’avion avec les autres passagers.

Le vol vers un monde en flammes

L’avion décolle pendant que les passagers observent avec effroi le monde en dessous d’eux commencer à brûler. Malgré leur envol, ils ne sont pas encore hors de danger, car les flammes menacent de les engloutir dans la fin de Manifest saison 4 partie 2.

Le jugement des passagers et les conséquences

Une puissance supérieure se tient prête à juger les passagers pour leurs péchés. La question se pose : ont-ils accompli suffisamment de bonnes actions pour mériter d’être sauvés ? Alors que le jugement commence, les acolytes d’Angelina subissent une transformation et se changent en cendres, rappelant leur sort tragique lors du crash de l’avion en 2013.La puissance supérieure condamne ceux qu’elle juge indignes ou mauvais, leur infligeant une sentence mortelle.

Les conséquences pour Saanvi et Adrian

Ben remarque que la peau de Saanvi commence à se fissurer, signe de sa condamnation à mort imminente. Il se souvient qu’elle a froidement tué « The Major » lors de la saison 2. Toutefois, elle reconnaît ses erreurs et accepte sa punition, démontrant ainsi sa volonté de se racheter. En réponse à cette prise de conscience, la puissance supérieure la juge digne d’être sauvée.

Assis côte à côte, Adrian et Eagan sont témoins de la fissuration de la peau d’Adrian. Faisant preuve d’un geste ultime d’altruisme, Eagan décide de se sacrifier et demande à la puissance supérieure de le prendre à la place d’Adrian. Cette décision altruiste permet à Adrian d’être sauvé, tandis qu’Eagan entame son dernier souffle.

La reconnaissance de l’altruisme et la transformation d’Angelina

Adrian souligne à la puissance supérieure que le geste d’Eagan est l’incarnation même de l’altruisme, méritant ainsi d’être également sauvé. Cette situation met en lumière la capacité des individus à changer et à ne pas être fondamentalement mauvais. Dans sa clémence, l’entité épargne leur vie.

Cependant, le sort d’Angelina diffère de celui des autres. La méchante de la saison 4, rongée par ses péchés, commence à se fissurer et se transforme finalement en cendres, payant ainsi le prix de ses actions.

L’ultime confrontation et l’atterrissage dans la lumière

Malgré une fausse impression de sécurité, Ben se souvient que le sort de chacun est inextricablement lié. L’entité maléfique émerge des cendres des défunts, prenant la forme d’un archange sombre et menaçant. À ce moment crucial, le groupe se serre les bras et avance courageusement vers la figure encapuchonnée.

Ben et Michaela crient les bonnes actions accomplies par les passagers, affirmant qu’ils ont fait « assez » de bien pour compenser les mauvaises actions de quelques-uns. Dans un dénouement inattendu, l’entité sombre finit par disparaître, laissant place à une lumière éclatante. L’avion atterrit enfin, ramenant les passagers vers la sécurité.

