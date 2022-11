Manifest : et si Angelina était la méchante ultime dans la série Netflix ?

Les méchants sont nombreux à tourmenter les survivants du vol 828, mais Angelina pourrait être la pire méchante de la série.

Ce ne sont pas les méchants qui manquent dans la série Manifest. Depuis que le vol 828 a atterri, c’est un combat perpétuel que de deviner les gentils des méchants. C’est la saison 4 qui a mis le vrai méchant sur le devant de la scène. Ce personnage ne recule devant rien, surtout qu’elle possède enfin le dernier morceau restant du saphir oméga. Dans Manifest, Angelina Meyer est en effet la méchante ultime.

L’histoire d’Angelina a dérouté notre perspicacité

La plupart des téléspectateurs de Manifest ne se sont pas rendu compte du côté sombre caché d’Angelina. Elle ne se dévoile aussi méchante que lorsqu’elle tua Grace Stone et kidnappé le bébé Eden dans l’épisode final de la saison 3.

Toute l’histoire d’Angelina fait en effet d’elle, la méchante parfaite. Elle fait son apparition dans la saison 3 avec un certain traumatisme. Ses parents religieux extrémistes l’ont enfermée. Nous ne pouvons donc qu’éprouver de la sympathie pour elle. Les téléspectateurs aveuglés par cette sympathie tendent à imputer chacun de ses actes répréhensibles à son traumatisme.

C’est d’ailleurs son état qui la rend si instable et l’a conduite sur cette voie erronée. D’autant plus qu’elle est fascinée par l’éclat du saphir oméga restant. Angelina représente la plus grande menace de la série, car elle ne peut pas être rationalisée.

Le lien entre Angelina et les Stones

Angelina a du mal à se connecter aux gens du fait de son traumatisme et de son éducation. Elle n’a jamais ressenti l’amour inconditionnel que ses parents auraient dû lui offrir. Cal et le reste de la gentillesse de la pierre l’affectent. Mais sa recherche d’un objectif de vie semble la conduire encore plus loin sur la voie de la folie. Quant à sa relation avec Pete Baylor, elle marque une amélioration de son état, mais son décès constitue un point de rupture complet. Angelina n’a donc plus que la parole et les Écritures divines pour se raccrocher.

Son innocence aveugle Ben et Grace. Alors qu’en vérité, Angelina est en train de faire une fixation sur la famille parfaite que les Stones représentaient à ses yeux. Elle veut ainsi prendre la place d’Olive, la grande sœur du bébé Eden et s’est teint les cheveux comme elle. Angelina s’est même mise à s’habiller comme elle. La méchante voit alors en Eden, son ange gardien, une personne qui ne peut ni la juger ni la rejeter. Ce qui conduisit à la mort de Grace.

Qu’est-ce qui fait qu’Angelina soit la pire des méchants de Manifest ?

La saison 4 nous montre qu’Angelina ne se soucie plus d’être acceptée, car elle croit à tout ce qu’elle fait. Elle est d’ailleurs aussi intelligente que psychotique. Angelina réussit même toujours à convaincre les gens qu’elle rencontre de la cacher alors qu’elle est déjà en cavale depuis deux ans. Et ce, même si tout le monde sait qu’elle a kidnappé Eden et assassiné Grace.

Angelina n’a qu’un seul objectif : manipuler les pouvoirs d’Eden et protéger son ange gardien. Alors lorsque ce dernier le rejette et la préfère à Ben, elle se convainc qu’elle est l’Archange. Elle croit qu’elle a été envoyée par Dieu pour se venger du monde. Pour réaliser sa mission, elle utilise le saphir oméga pour manipuler Ben et Cal avec de faux appels pour les faire abandonner.

Elle a perdu toute moralité et son objectif est de devenir le plus grand cauchemar du monde. Ses parents deviennent également des tueurs en série, car ils tuent les personnes qui ont aidé Angelina à se cacher. À la finale, on voit Angelina ouvrir des fissures remplies de laves atour d’elle. Son instabilité semble de ce fait, faire d’elle, une menace absolue.

De tous les méchants de Manifest, Angelina s’illustre par son ambition de détruire le monde. Elle ne se cache pas derrière des scientifiques et des soldats pour faire ce qu’elle veut comme le fait le Major.

Certes, Angelina peut n’être qu’une âme perdue et traumatisée dans cette série diffusée sur Netflix. Sa personnalité initiale douce et innocente fait que les téléspectateurs n’ont pas du tout vu en elle une méchante hors pair. Il est difficile de nier qu’elle est la méchante ultime de Manifest. C’est un plaisir de suivre son voyage.

Vous pouvez d’ores et déjà voir en streaming sur Netflix les dix épisodes de la première partie de la saison 4 de Manifest.