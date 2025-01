Pour rivaliser avec les IA américaines et la récente IA chinoise DeepSeek, la France a récemment lancé Lucie. Mais à la grande surprise générale, elle a aussitôt été mise en pause.

Cela s’est passé le 23 janvier 2025, Lucie a été ouverte au public. Mais deux jours après, elle a été suspendue. Voici ce qui s’est passé.

Une IA encore très loin de concurrencer ChatGPT et les autres

Seriez-vous enclin à employer une IA qui fait des erreurs de calculs et qui dit n’importe quoi sur des sujets sérieux ? Sans doute que non. Néanmoins, c’est justement ce que fait l’IA française Lucie. Elle a été développée depuis un an par la société Linagora en partenariat avec le CNRS. Toutefois, le résultat est bien piètre face à ChatGPT, Gemini et même la nouvelle IA chinoise DeepSeek.

Une IA à destination des enseignants qui risque de ne pas plaire

Il va encore falloir faire de gros efforts avant que la France ne concurrence les GAFAM. Même dans le domaine de l’enseignement, l’IA Lucie fait des erreurs incroyables. C’est la stricte vérité étant donné qu’elle arrive à mentionner que le résultat de l’opération « 5 (3+2) » fait 50.

Par conséquent, son lancement a été prématuré. Michel-Marie Maudet, directeur général de Linagora a même reconnu sur le plateau de TF1info que c’est une « mauvaise communication » qui a fait que le lancement de cette IA était empreint d’un peu de naïveté et d’enthousiasme.

Lucie, une IA sans garde-fous

Sinon, le plus aberrant en ce qui concerne l’IA française Lucie, c’est le fait que ses développeurs n’ont pas intégré de garde-fous lors de sa programmation. Alors que les autres IA ne répondent pas à certaines prompts pour éviter de générer des contenus jugés inappropriés, Lucie n’a pas été cadré de la sorte.

Cela a alors permis à de nombreux utilisateurs malveillants de s’en servir à mauvais escient. C’est notamment le cas par exemple quand des internautes lui ont demandé d’imiter la voix d’Adolf Hitler.

Cette simple commande a été exécutée. Ce qui peut donc en entraîner d’autres. D’un point de vue éthique, cela peut aboutir à de nombreuses dérives de l’IA. Or, « cette mesure de la toxicité des contenus est un sujet compliqué. » C’est ce que souligne le cofondateur de Linagora.

Une suspension qui remet l’IA française en développement

Le fait que l’IA française Lucie ait été stoppée net par ses concepteurs est donc une bonne chose. Mais n’abandonnant pas le fait qu’il est possible de concurrencer les géants américains et chinois, Linagora espère tirer des leçons de leurs erreurs.

Et il est prévu que ce sera en mars 2025 que Lucie fera son grand retour. Lorsque cette période viendra, elle ne sera pas en open source mais testée par un nombre limité d’utilisateurs. Puis, si les résultats de la nouvelle Lucie 2.0 sont concluants, cette nouvelle version devrait être présentée lorsque les températures estivales arriveront.

