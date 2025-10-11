Guide débutant Little Nightmares 3 : 5 conseils pour progresser facilement

Plonger dans l’univers cauchemardesque de Little Nightmares 3 peut sembler vertigineux ! Entre énigmes trompeuses et créatures inquiétantes, il est facile de se sentir perdu.

Mais pas de panique : que vous incarnez Low et son arc ou Alone et sa clé à molette, quelques astuces simples vous permettront de traverser les épreuves avec élégance. Découvrez comment tirer le meilleur parti de la coopération et dénicher les secrets bien cachés pour transformer votre cauchemar en douce rêverie.

Le troisième volet de la célèbre série Little Nightmares est enfin là, juste à temps pour la saison des frissons. Dans Little Nightmares 3, vous pouvez jouer seul ou à deux en traversant ce monde cauchemardesque. Mais quelle que soit votre façon de jouer, certains éléments distinguent ce opus de ses prédécesseurs. Voici donc quelques conseils pour les nouveaux venus comme pour les vétérans, afin de profiter pleinement du jeu.

Choisissez le personnage qui correspond à votre style de jeu

Low et Alone sont bien plus différents qu’il n’y paraît. Et si vous jouez en solo, sachez qu’il sera impossible de changer de personnage après votre choix initial. Low utilise un arc pour atteindre des objets éloignés ou neutraliser de petits ennemis à distance.

Alone est équipée d’une clé à molette, idéale pour briser des objets et actionner des mécanismes. Si vous préférez garder vos distances avec le danger, choisissez Low. Mais si vous n’avez pas peur de vous salir les mains, Alone sera parfaite.

Interagissez avec tout ce qui vous entoure

Contrairement à nombreux jeux qui mettent en évidence les éléments interactifs, ceux de Little Nightmares 3 se fondent parfaitement dans leur environnement. Si vous êtes bloqué sur une énigme, examinez et manipulez tout ce qui vous entoure. Vous découvrirez que vous pouvez grimper sur bien plus d’éléments que prévu, et que certains objets immobiles peuvent en réalité être déplacés.

Gardez l’œil ouvert pour trouver les poupées

Les principales collections à dénicher dans tous les chapitres sont de petites poupées. Facilement manquables, elles se cachent souvent dans des recoins optionnels. N’hésitez pas à vous éloigner des sentiers battus : une poupée pourrait vous y attendre. Il suffit de la ramasser avec R2/RT pour l’ajouter à votre collection. Ces figurines raviront les chasseurs de trophées, mais aussi les joueurs curieux.

N’ayez pas peur d’augmenter la luminosité

Bien que Little Nightmares 3 soit un jeu d’horreur à jouer dans l’obscurité, n’hésitez pas à pousser le curseur de luminosité plus haut que la normale. Certaines sections de plateforme deviennent en effet difficiles dans le noir, et une luminosité trop faible peut fausser votre perception des profondeurs. Un éclairage renforcé permet aussi de repérer plus facilement les objets interactifs et les poupées.

Rejouez les chapitres pour ne rien manquer

Les perfectionnistes et amateurs d’histoire pourront revenir sur leurs pas grâce à la fonctionnalité de sélection de chapitres depuis le menu principal. Vous pouvez ainsi rejouer n’importe quel chapitre déjà débloqué sans recommencer toute l’aventure. Le menu indique également le nombre de poupées disponibles et celles déjà collectées dans chaque section.

Little Nightmares 3 est disponible dès maintenant sur PS4, PS5, Xbox Series S|X, Nintendo Switch et PC.

