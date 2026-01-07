Lies of P : le guide pour survivre à Krat et maîtriser le combat

Débarquer à Krat dans Lies of P, c’est signer pour un ballet de violence exquis. Oubliez tout ce que vous savez sur les Soulslike : ici, la parade est reine, l’esquive est hasardeuse, et Pinocchio doit se transformer en guerrier impitoyable.

Ce guide est votre planche de salut pour survivre aux marionnettes détraquées et terrasser les boss. Entre blocs parfaits, gestion des ressources et armes modulables, on vous livre les clés pour dompter cette œuvre magnifiquement cruelle. Prêt à mentir et survivre ?

Un Pinocchio dans la peau d’un guerrier : pourquoi Lies of P est une révélation

Imaginez Pinocchio, non pas en pantin naïf, mais en guerrier mécanique dans une version gothique de Londres, nommée Krat. C’est le pari audacieux et réussi de Lies of P, un jeu d’action-RPG inspiré des chefs-d’œuvre de FromSoftware. Loin d’être un simple clone, il impose sa propre identité avec un système de combat savamment réfléchi, centré sur la parade. Pour survivre à cette cité hantée de marionnettes détraquées, oubliez vos réflexes de roulade frénétique. Ici, le blocage est roi, et maîtriser la garde parfaite est votre ticket pour la victoire.

Pourquoi le blocage est-il plus efficace que l’esquive ?

À première vue, Lies of P peut évoquer Bloodborne, mais son ADN combatif est bien plus proche de Sekiro. Le jeu vous incite fortement à bloquer avec votre arme plutôt qu’à esquiver. La parade est rapide et permet d’enchaîner immédiatement une contre-attaque. De plus, lorsque vous gardez un coup, vous ne subissez qu’une fraction des dégâts.

Et une partie de cette vie perdue peut être récupérée grâce au « Guard Regain ». C’est en attaquant après avoir bloqué, que vous récupérerez votre santé ! L’esquive, en revanche, est plus lente et risquée : une erreur de timing vous expose à 100% des dégâts. La parade est donc votre meilleure défense… et votre meilleure offense.

La clé du combat avancé réside dans la parade parfaite. Si vous bloquez au moment exact de l’impact, vous encaissez zéro dégât et vous fatiguez l’ennemi. Après plusieurs parades parfaites, sa barre de vie se met à pulser en blanc. C’est le moment de frapper avec une attaque chargée pour le déséquilibrer. Un ennemi à terre est alors vulnérable à une fatale attaque de mise à mort. Cette mécanique est cruciale contre les boss : étudiez leurs patterns d’attaque, soyez patient, et punissez leurs assauts par des parades impeccables.

Faut-il économiser ses potions de soin ?

Votre item de soin, la Cellule Pulse, se recharge aux bornes de contrôle (Stargazers). Mais voici l’astuce : une fois vos charges épuisées, chaque coup que vous portez recharge lentement une nouvelle charge. Dépenser toutes vos potions en début de combat n’est donc pas une condamnation à mort. Cela vous oblige à jouer de manière plus agressive et précise pour en gagner une nouvelle. Un système ingénieux qui encourage un flux de combat dynamique et récompense l’audace.

En mourant, vous laissez tomber votre Ergo, la monnaie du jeu, essentielle pour le nivellement et les achats. La course pour la récupérer est haletante, avec une contrainte supplémentaire : chaque coup que vous prenez en chemin réduit la somme récupérable. Il faut donc foncer vers son « cadavre » en évitant les combats inutiles. Si vous perdez de l’Ergo en route, tuer des ennemis en permet la récupération partielle. Un savant mélange de risque et de récompense qui pimente chaque retour.

Pourquoi est-il vital d’aiguiser son arme en plein combat ?

Votre arme perd en durabilité à chaque coup porté ou bloqué. Utilisez régulièrement votre Aiguiseur (Grinder) pour la réparer en quelques secondes, même au milieu d’un affrontement. Négliger cet entretien peut être catastrophique : une arme brisée inflige des dégâts ridicules et rebondit sur les ennemis. Pour la réparer, il faudra alors atteindre un point de contrôle. Contre les boss aux longues phases, aiguiser son arme devient une nécessité tactique.

La patience est la plus grande vertu face aux boss de Lies of P. N’essayez pas de les brusquer. Observez d’abord leurs attaques en vous concentrant sur la survie. Ne pensez même pas à contre-attaquer dans un premier temps. Une fois leurs patterns assimilés, intégrez la parade parfaite dans votre défense. Ce n’est qu’en dernier lieu que vous devriez tisser vos propres attaques dans les ouvertures. Établir une base défensive solide est bien plus efficace qu’une attaque désordonnée.

Pourquoi faut-il collectionner les armes et les manches ?

Dès le début, vous choisissez une arme, mais achetez les autres options au premier marchand ! Chaque arme et chaque manche possède une capacité Fable unique (une attaque spéciale activée par une jauge qui se remplit en combattant). Plus tard, vous pourrez assembler librement les lames et les manches, créant l’arme parfaite pour votre style. De plus, la manche détermine les statistiques (Motivité, Technique) auxquelles l’arme est liée.

Ainsi, une lame rapide sur un manche lourd peut exceller en force si vous avez investi dans la Motivité. Vous pourrez même améliorer les manches pour booster leur potentiel. Cette profondeur de personnalisation est l’un des joyaux du jeu. Alors, collectionnez, expérimentez et forgez le Pinocchio ultime.

