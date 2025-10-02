Pragmata : un mix explosif entre souls-like et shooter au Tokyo Game Show 2025

Préparez-vous pour Pragmata, le prochain titre audacieux de Capcom qui a marqué les esprits au Tokyo Game Show 2025 ! Ce jeu vous propulse sur la Lune pour incarner Hugh, un astronaute escorté par Diana, un androïde à l’apparence d’une petite fille.

Leur duo unique crée une alchimie de gameplay explosive : Hugh assure l’assaut au fusil tandis que Diana doit hacker les boucliers ennemis via un mini-jeu en temps réel, un mélange diablement efficace et rafraîchissant . Accrochez-vous, l’aventure spatiale ne fait que commencer !

Pragmata à la TGS 2025 : L’étrange fusion entre souls-like et shooter qui pourrait bien vous surprendre

Ils s’appellent Hugh et Diana. Lui est un astronaute au caractère un peu sarcastique ; elle, une enfant androïde énigmatique. Ensemble, ils forment le duo improbable au cœur de Pragmata, la nouvelle production audacieuse de Capcom dévoilée au Tokyo Game Show 2025.

Leur mission ? Survivre et s’échapper d’une station de recherche lunaire envahie par des machines tueuses. Le jeu mélange avec brio les codes du shooter à la troisième personne et la structure exigeante d’un Souls-like . Une aventure spatiale qui se distingue par son approche unique du combat et une ambiance sci-fi captivante.

Le « Souls-like » réinventé : Des checkpoints et des ressources limitées

Si vous êtes familier avec la série Dark Souls, vous retrouverez dans Pragmata certains de ses principes les plus marquants, mais revisités. Les feux de camp, ces points de sauvegarde emblématiques, sont ici remplacés par des hatches d’évacuation. Lorsque vous les activez, vous êtes téléporté vers un hub central nommé « Central Shelter », un havre de paix où vous pouvez vous soigner, améliorer votre équipement et préparer la suite de votre périple .

La contrepartie ? Comme dans tout bon Souls-like qui se respecte, tous les ennemis que vous avez vaincus réapparaissent dès que vous retournez sur le terrain . Cette mécanique, couplée à une gestion stricte des munitions – seul le pistolet de base dispose de munitions infinies –, instaure une tension permanente et une réflexion stratégique sur l’utilisation de vos ressources les plus précieuses .

Le cœur du combat : pirater pour survivre

Le combat dans Pragmata est une véritable danse, à la fois stressante et brillante. Vous ferez face à des robots pratiquement invincibles. Et pour les vaincre, il faut les pirater. C’est là qu’intervient Diana, votre compagne androïde. En visant un ennemi, vous déclenchez un mini-jeu de hacking inspiré du célèbre Snake, que vous devez résoudre à l’aide des boutons de la manette, et ce, au milieu de la mêlée, sans ralenti ni pause .

Pendant que votre esprit est accaparé par ce puzzle, Hugh doit continuer à esquiver les attaques et à tirer. Cette division de l’attention est aussi déroutante que rafraîchissante, transformant chaque affrontement en une énigme tactique en temps réel où vous devez constamment prioriser vos cibles et gérer l’espace .

Exploration et plateforme : Un monde lunaire à découvrir

L’aventure ne se résume pas à une succession de combats. L’exploration et le platforming tiennent une place de choix. Hugh est équipé de jets lui permettant de planer pour traverser les abysses de la station lunaire . Le hacking sort également du domaine purement martial pour s’appliquer à l’environnement.

Diana devra résoudre d’autres mini-jeux pour actionner des plateformes, désactiver des pièges ou ouvrir des passages. Cela enrichit le gameplay d’une dimension d’aventure et de réflexion. Pour les joueurs curieux, des chemins secrets parsèment les niveaux. S’ils sont souvent plus dangereux, ils recèlent aussi des matériaux d’amélioration cruciaux pour renforcer votre équipement, offrant un risque à la hauteur de la récompense .

La promesse Pragmata : Du délire expérimental au potentiel phénomène

Avec son mélange détonant de genres, Pragmata incarne parfaitement l’audace et l’esprit d’expérimentation de Capcom. Le titre, qui a connu plusieurs reports depuis sa première annonce en 2020, affiche désormais une sortie ferme pour 2026 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X/S.

S’il parvient à complexifier ses mécaniques de hacking et à varier ses types d’ennemis tout au long de l’aventure, comme les joueurs l’espèrent, Pragmata a toutes les cartes en main. Ce jeu peut transformer son concept a priori étrange en une expérience inoubliable . Une chose est sûre : ce duo atypique évoluant dans un monde dystopique nous promet une aventure spatiale aussi singulière que palpitante.

