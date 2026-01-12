Scarlett Johansson et Sebastian Stan : Les précisions sur leurs rôles dans Batman 2

L’univers des films DC pourrait bientôt s’agrandir ! Les rumeurs s’emballent autour de Batman 2 avec l’arrivée présumée de stars qui viennent de chez Marvel Studios ! Eh oui ! Il s’agit de Scarlett Johansson et Sebastian Stan qui auront des rôles phares dans le nouveau film.

Mais quels personnages-clés tiendraient ces géants du Marvel Cinematic Universe dans l’univers DC ? Un duo de super-vilains ? Des alliés inattendus pour le Chevalier Noir ? Voici ce qu’il en est.

Scarlett Johansson et Sebastian Stan dans Batman 2 : les rumeurs se précisent !

Alors que l’attente des fans bat son plein depuis le triomphe du premier volet de Batman Partie 1 en 2022, de nouvelles informations viennent d’émerger sur l’intrigue très attendue de Batman Partie 2. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le scénario promet de mettre en lumière un duo surprenant : le célèbre avocat Harvey Dent et son épouse. Le suspense se construit pièce par pièce, et les rôles présumés de Scarlett Johansson et Sebastian Stan sont au cœur de toutes les spéculations.

Sebastian Stan incarnera-t-il Harvey Dent ?

Selon lesrévélations faites sur le podcast The Hot Micpar le journaliste Jeff Sneider, il s’agirait d’un « secret de Polichinelle » au sein de l’industrie : Sebastian Stan serait en passe d’endosser le rôle de l’emblématique avocat de Gotham, Harvey Dent. Ce personnage, bien connu des amateurs de comics pour sa future transformation en Double-Face, semble donc être un pivot central de cette nouvelle histoire. Mais attention, la vraie surprise pourrait venir d’ailleurs…

C'est désormais officiel, Sebastian Stan sera bien au casting de "THE BATMAN 2" dans le rôle de Harvey Dent !

Scarlett Johansson, l’épouse mystère au rôle clé ?

La rumeur la plus intrigante concerne Scarlett Johansson. Toujours selon Sneider, « Madame Dentaurait un rôle plus important que Harvey Dent » dans le film. Si cette information se confirme, l’actrice, récemment annoncée dans le projet, ne serait pas là pour faire de la figuration. Elle incarnerait l’épouse d’Harvey Dent, un personnage qui pourrait bien voler la vedette à son mari et apporter une dynamique totalement inédite à la saga. Une perspective qui promet des scènes de couple explosives sous les néons de Gotham.

Qui rejoindra la distribution aux côtés de Robert Pattinson ?

Si Robert Pattinson reprendra bien sûr la cape, le reste de la distribution se précise doucement. Les fidèles Andy Serkis (Alfred), Jeffrey Wright (le commissaire Gordon) et Colin Farrell (le Pingouin) devraient revenir.

En revanche, Zoe Kravitz ne reprendrait pas le rôle de Catwoman. Le prochain casting annoncé pourrait être celui d’un acteur plus âgé, pour incarner soit le père d’Harvey Dent, soit un certain Dr. Arkham. L’intrigue, quant à elle, serait un habile mélange de plusieurs histoires classiques de Batman, centrée sur le couple Dent.

Quand pourrons-nous enfin voir le film ?

La patience sera encore de mise, mais le compte à rebours est lancé. La production doit débuter le 1er janvier 2026 aux célèbres Warner Bros. Studios Leavesden, à Londres. Les fans devront ensuite patienter jusqu’au 1er octobre 2027 pour découvrir, en salles aux États-Unis, la suite des aventures sombres du Chevalier Noir. Une attente longue, mais qui, à en juger par ces premières rumeurs, pourrait bien valoir son pesant de batarangs. L’avenir de Gotham s’annonce tumultueux et passionnant.

