La veuve noire à Gotham ? Scarlett Johansson visée pour The Batman 2

Gotham se prépare à un choc des étoiles ! Scarlett Johansson, la mythique Veuve Noire du MCU, serait en discussion pour jouer dans The Batman 2 au côté de Robert Pattinson . L’identité de son rôle fait l’objet des spéculations les plus folles, d’autant que le réalisateur Matt Reeves promet un méchant « jamais vraiment vu au cinéma ».

En attendant la réponse, un défi s’impose au Chevalier Noir : révéler l’homme derrière le masque, avec une histoire centrée sur Bruce Wayne et ses ombres . Le rendez-vous est donné pour octobre 2027 pour cette partie de cache-cache explosive !

Scarlett Johansson en route vers Gotham City ?

L’univers de The Batman s’apprête peut-être à accueillir une star de premier plan : Scarlett Johansson. Selon plusieurs médias spécialisés dont Deadline, l’interprète emblématique de la Veuve Noire dans le MCU serait en négociations finales pour rejoindre la distribution de The Batman – Part II.

Si son rôle reste un mystère total, son arrivée potentielle signifierait un important changement de casting. En effet, elle remplacerait potentiellement Zoë Kravitz, dont le retour en tant que Catwoman semble désormais incertain.

Un casting en pleine évolution et un tournage dans les starting-blocks

Le film, toujours réalisé par Matt Reeves, réunira de nouveau Robert Pattinson sous la cape. Il y aura aussi des figures familières comme Colin Farrell (le Pingouin), Andy Serkis (Alfred) et Jeffrey Wright (le commissaire Gordon). Le tournage principal est programmé pour débuter au printemps 2026, après que Johansson ait terminé le tournage de The Exorcist.

Reeves a récemment confié son enthousiasme pour un scénario qu’il qualifie d’ambitieux. Au point d’avoir transmis le texte à Pattinson dans une pochette secrète verrouillée par un code, tel un trésor à haute sécurité.

Une intrigue hivernale et des mystères à percer

L’intrigue du film demeure officiellement secrète. Mais nous savons qu’elle se déroulera peu après les événements de la série The Penguin. Et l’action prendra place en hiver à Gotham.

Ce cadre glacé a naturellement alimenté les rumeurs sur le prochain grand méchant. Et il y a aussi de nombreux fans spéculant sur l’arrivée de Mr. Freeze. Le patron de DC Studios, James Gunn, a toutefois déjà écarté certains noms comme Hush. Cela laisse le champ libre aux théories les plus folles.

Un film clé dans le paysage DC de 2027

The Batman – Part II est attendu comme l’un des deux grands films DC de l’année 2027. Il sera aux côtés de Superman : Man of Tomorrow de James Gunn. Ce film conservera son statut de projet « Elseworlds ». Cette oeuvre est donc indépendant du DC Universe principal, permettant à Matt Reeves de poursuivre sa vision sombre et personnelle du Chevalier Noir. Le film est officiellement programmé pour une sortie en salles le 1er octobre 2027. L’arrivée de Scarlett Johansson, si elle se confirme, ajouterait une dimension passionnante à ce projet déjà très attendu.

