Scarlett Johansson bat un record incroyable au box-office (et ce n’est pas grâce à Marvel)

Depuis des années, les super-héros Marvel font un carton au cinéma. En effet, ce sont eux qu’on voit briller, encore et encore, sur les plus grands écrans du monde. Mais Scarlett Johansson vient de battre un record énorme sans eux. Et ce qu’elle vient de réussir dans les salles dépasse tout ce qu’on attendait.

Le rôle de Black Widow a lancé sa domination mondiale

Scarlett Johansson entre dans l’univers Marvel en 2010, avec le film « Iron Man 2 ». Elle y incarne Black Widow, une espionne au sang-froid impressionnant. Et très vite, son personnage prend de l’ampleur. En effet, l’actrice s’impose parmi les figures centrales du studio, aux côtés de Captain America et Thor. Elle revient ensuite dans plusieurs gros films, de façon régulière, ce qui lui permet de monter en puissance à chaque apparition.

En 2012, elle reprend son rôle dans « The Avengers », où elle fait partie de l’équipe de super-héros principale. Le film cartonne et rapporte 1,5 milliard de dollars dans le monde. Puis, en 2019, elle est de retour dans « Avengers: Endgame », où son personnage joue un rôle décisif dans l’histoire. Ce nouvel épisode explose tous les scores avec 2,79 milliards de recettes. Grâce à ces énormes succès collectifs, l’actrice dépasse les 10 milliards de dollars au box-office mondial.

Le carton de Jurassic World Rebirth change la donne

Le 4 juillet 2025, « Jurassic World Rebirth » débarque en salles et casse tout sur son passage. En effet, le film engrange 318,3 millions de dollars en quelques jours seulement, pendant le long week-end férié aux États-Unis. Ce démarrage écrase largement les prévisions des analystes. Eh oui, personne n’imaginait une telle percée pour une actrice qui ne faisait même pas partie de la trilogie précédente.

Avec ce succès immédiat, Scarlett Johansson passe devant Samuel L. Jackson au classement des stars les plus rentables au monde. Elle atteint 14,8 milliards de dollars en tant que tête d’affiche, contre 14,6 milliards pour Jackson (hors caméos). Cela dit, si on compte les apparitions secondaires, elle grimpe même à 15,8 milliards. Alors, sans conteste, ce film marque son premier vrai triomphe post-MCU.

Scarlett Johansson enchaîne les succès hors Marvel

Ce triomphe dans « Jurassic World Rebirth » n’est pas un hasard. Et pour cause, avant même ce film, d’autres projets avaient déjà confirmé son impact au box-office. En effet, en 2014, « Lucy » rapporte 460 millions de dollars. Et en 2016, « Le Livre de la jungle » en live-action dépasse les 950 millions. En 2023, « Asteroid City » atteint 50 millions, un score solide pour un film d’auteur. Avec un tel parcours, Scarlett Johansson montre qu’elle reste une valeur sûre, même loin des super-héros.

Mais le succès de la comédienne ne s’arrête pas là. Cette dernière prête, en effet, sa voix dans les deux volets de « Tous en scène », qui dépassent le milliard de dollars. Contrairement à d’anciens collègues du MCU, comme Chris Hemsworth, encore coincé dans l’image de Thor, elle a su diversifier ses rôles. Elle alterne films populaires, projets plus exigeants et réussites commerciales. À 40 ans, elle trace un chemin unique, sans dépendre d’un seul univers.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn