Les films avec Jason Statham classés du pire au meilleur

Né le 26 juillet 1967 à Shirebrook, au Royaume-Uni, Jason Statham a grandi dans un environnement modeste. Son père était vendeur et chanteur de rue, tandis que sa mère travaillait comme danseuse. Dès son jeune âge, il a été attiré par le monde du sport, notamment la plongée sous-marine. Au cours de sa vingtaine, il a même fait partie de l’équipe nationale britannique de plongeon. Ce n’est que plus tard qu’il s’est tourné vers le mannequinat, et finalement, la comédie.

La chance a souri à Jason Statham lorsqu’il a rencontré le réalisateur Guy Ritchie, alors qu’il travaillait comme mannequin pour une marque de vêtements. Cette rencontre a marqué le début de sa carrière cinématographique et l’a propulsé sur le devant de la scène internationale. Il a su marquer l’industrie cinématographique en enchaînant les thrillers palpitants et les scènes d’action intenses. Avec une carrière florissante et de nombreux succès au box-office, il est difficile de décider quels sont les meilleurs projets où il est apparu. Passons en revue les films marquants avec Jason Statham, classés du pire au meilleur.

Vous voulez un média comme celui que vous lisez ? Passez de lecteur à leader ! Faites de votre entreprise un acteur inévitable avec votre propre média 🔥 Je veux mon média

Le transporteur 3, le film de trop !

Sorti en 2008, « Le transporteur 3 » est considéré comme l’une des moins bonnes performances de Jason Statham. Ce troisième volet de la série voit Frank Martin (Jason Statham) contraint de transporter Valentina, la fille kidnappée d’un officiel ukrainien, de Marseille à Odessa. Bien que le film reste divertissant grâce aux scènes d’action typiques de Statham, le scénario manque de profondeur. Calquée sur le succès des deux précédents films, l’intrigue semble redondante. Les dialogues plats et la prévisibilité du déroulé n’ont pas élevé ce projet dans le panthéon des chefs-d’œuvre de Statham. Cependant, pour les fans de longue date, il demeure un incontournable dans la filmographie de cet acteur emblématique.

Les poursuites en voiture et les combats en corps-à-corps restent impressionnants, mais une certaine lassitude se fait sentir. La dynamique entre Statham et Natalya Rudakova, qui joue Valentina, manque cruellement de chimie. Toutefois, c’est toujours un plaisir de voir le charisme persistant et le style unique de Statham à l’écran. Pour ceux qui recherchent de l’action sans s’attendre à un scénario profond, « Le transporteur 3 » peut être un bon choix de soirée cinéma.

Homefront, le thriller qui marque sa carrière

Il s’agit d’un thriller d’action sorti en 2013, où Jason Statham endosse le rôle de Phil Broker. Ancien agent de la DEA, son personnage cherche à mener une vie tranquille avec sa fille dans une petite ville. Malheureusement, ils se retrouvent rapidement au cœur d’un conflit avec un trafiquant de drogue local, joué par James Franco. Le film est basé sur un scénario écrit par Sylvester Stallone. Il bénéficie de la présence charismatique de Statham qui porte bien le récit sur ses épaules.

Bien accueilli pour ses séquences d’action bien orchestrées, le film souffre néanmoins d’un manque d’originalité dans son intrigue. Le duel entre Broker et Gator, incarné par Franco, offre cependant des moments intenses qui captivent le public. « Homefront » critique l’idée de réinvention personnelle et pose la question de savoir si l’on peut vraiment fuir son passé. Malgré ses défauts, cette œuvre cinématographique demeure appréciée des fans pour ses scènes d’action palpitantes et pour la performance solide de Jason Statham.

En eaux très troubles et son scénario tiré par les cheveux

En 2018, Jason Statham est aussi associé à des films qui manquent de crédibilité. C’est le cas de « En eaux très troubles » pour lequel le scénario semble alambiqué. L’acteur y incarne Jonas Taylor, un plongeur spécialiste du sauvetage confronté à un requin préhistorique géant, le Mégalodon. Le film mélange action et horreur, avec un brin de science-fiction exagérée qui promet beaucoup de sensations fortes.

Ce long-métrage est surtout salué pour ses effets spéciaux spectaculaires et son rythme trépidant. Bien que le scénario soit quelque peu insensé, le charisme caractéristique de Jason Statham réussit à maintenir l’intérêt des spectateurs. « En eaux très troubles » prouve que même les prémices les plus invraisemblables peuvent devenir captivantes lorsque vous avez un acteur crédible comme Statham en tête d’affiche. Un passage absolument fou pour les amateurs d’action extravagante et de créatures monstrueuses.

Operation Fortune : ruse de guerre

Dévoilé en 2023, « Operation fortune : ruse de guerre » est dirigé par Guy Ritchie. Ce projet marque une autre coopération fructueuse entre le réalisateur et Jason Statham. L’acteur prête ses traits à Orson Fortune, un espion prestigieux chargé de récupérer un dispositif dangereux avant qu’il ne tombe entre de mauvaises mains. Ce film regorge de scènes d’action soigneusement chorégraphiées. Les dialogues pleins d’esprit constituent également des éléments distinctifs des collaborations précédentes entre Ritchie et Statham.

L’intrigue dynamique et l’humour omniprésent rappellent certains des classiques antérieurs de Ritchie. Statham, avec son mélange habituel de charme et de férocité, offre une performance mémorable. Cette fiction ne cherche pas à réinventer les codes du genre. Il offre plutôt un divertissement pur et ininterrompu pour ceux qui apprécient les films d’espionnage remplis de retournements audacieux et de moments de tension intense. C’est une autre réussite notable pour cet acteur prolifique.

Expendables 4 parmi les films « moyens » de Jason Statham

La franchise « Expendables » n’a jamais été connue pour sa subtilité, et le quatrième opus n’échappe pas à cette règle. Sorti en 2021, le film réunit une fois de plus une équipe de mercenaires vétérans. Jason Statham reprend son rôle de Lee Christmas. Ce retour sur grand écran signifie davantage d’action débridée, de dynamitage et de fusillades tandis que l’équipe tente de sauver le monde d’une nouvelle menace.

Statham apporte son intensité habituelle et son expertise en action. Les scènes de combat bien chorégraphiées et les interactions entre les membres du groupe sont parmi les points forts du film. Ces caractéristiques compensent un scénario qui s’appuie fortement sur des clichés éprouvés. Les fans de Statham et de la franchise sont sûrs d’apprécier ce spectacle de force brute et de camaraderie flamboyante. Un véritable plaisir coupable pour les aficionados des films d’action sans prétention.

Fast & Furious 7 (2015)

Le septième volet de « Fast & Furious » est souvent cité comme l’un des meilleurs épisodes de cette saga dédiée aux voitures rapides et aux scènes d’action explosives. Jason Statham y incarne Deckard Shaw, un antagoniste redoutable cherchant à venger son frère. Sa performance intense et menaçante a attiré l’attention, et a ajouté une couche supplémentaire de gravité à un film déjà spectaculaire.

Ce film assure un hommage émouvant à Paul Walker tout en offrant un condensé de toutes les raisons pour lesquelles la franchise Fast & Furious est adorée par tant de fans. Les courses-poursuites époustouflantes, les cascades impossibles et les moments de tension palpable rendent cet opus particulièrement mémorable. Statham brille par ses capacités physiques, mais aussi par son talent pour incarner des personnages complexes et redoutables. Indubitablement, « Fast & Furious 7 » reste un bijou dans la carrière de Statham.

Snatch : tu braques ou tu raques (2000)

Cette fiction marque l’une des collaborations les plus célèbres entre Jason Statham et le réalisateur Guy Ritchie. Dans ce film culte, Statham joue Turkish, un organisateur de matchs de boxe illégaux plongé dans un univers de bandits, de paris truqués et de diamants volés. La narration non linéaire et les dialogues vifs font de ce film un must-see pour tous les amateurs de comédies noires.

C’est ici que l’habileté de Jason Statham à mêler humour et dureté prend toute sa mesure. La prestation jubilatoire de Statham aux côtés de Brad Pitt et d’autres acteurs talentueux contribue largement à la renommée de ce bijou cinématographique. Le film est populaire auprès des fans, mais aussi considéré comme l’un des meilleurs de Ritchie, souvent cité aux côtés d’Arnaques, crimes & botanique. « Snatch » demeure un incontournable pour quiconque s’intéresse au parcours de Jason Statham et aux œuvres emblématiques du cinéma britannique moderne.

Arnaques, crimes & botanique (1998)

Poursuivons avec « Arnaques, crimes & botanique » qui reste indéniablement l’un des films les plus marquants de la carrière de Jason Statham. Ce premier long métrage réalisé par Guy Ritchie met en scène une série de personnages interconnectés dans une histoire rocambolesque de dettes, de matchs de boxes truqués et de stupéfiants. Statham y incarne Bacon, un petit escroc sympathique et futé.

Le film se distingue par son style visuel audacieux, ses dialogues percutants et ses situations hilarantes. Il ne se contente pas de révéler le talent naissant de Jason Statham, mais marque également le début d’une collaboration durable et fructueuse avec Guy Ritchie. Cette œuvre cinématographique représente parfaitement le milieu underground londonien et sa galerie de personnages marginaux attachants. Chaque réplique, chaque cadre et chaque mouvement de caméra résonne avec une énergie purement cinétique. Ce qui fait de « Arnaques, crimes & botanique » un joyau intemporel, apprécié tant par les critiques que par les spectateurs. Une véritable masterclass de narration visuelle et de développement de personnage.

The Beekeeper est en tête des meilleurs films de Jason Statham

« L’apiculteur » est un film d’action réalisé par David Ayer, sorti en 2024. Jason Statham y incarne Adam Clay, un ancien agent secret d’une organisation clandestine appelée les « Beekeepers ». Après avoir quitté cette vie, Adam mène une existence paisible en tant qu’apiculteur. Il a établi ses ruches sur le terrain d’Eloise Parker, une enseignante à la retraite. Eloise est toutefois victime d’une escroquerie par hameçonnage. Elle perd une somme importante d’argent appartenant à une organisation caritative et se suicide. Dévasté, Adam décide de reprendre ses anciennes activités pour traquer et se venger des responsables.

Le film explore alors la quête de vengeance d’Adam. Il n’hésite pas à utiliser ses compétences d’ancien agent pour infiltrer et détruire le réseau criminel. L’apiculteur doit aussi faire face à des ennemis de son passé et à l’agent du FBI Vérone Parker, la fille d’Eloise. “The Beekeeper” mélange des scènes d’action intenses avec une intrigue centrée sur la justice et la rédemption. Une suite du film se profile à l’horizon et semble prometteuse, mais elle ne verra probablement pas le jour avant l’année prochaine.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn