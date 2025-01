La voix de Stallone recréée par l’IA : un cauchemar vocal !

Récemment, Eleven Labs a utilisé l’intelligence artificielle (IA) pour recréer la voix française du célèbre doubleur de Sylvester Stallone. D’une part, cette innovation technique suscite de l’admiration. D’autre part, elle soulève également des interrogations éthiques et légales sur le respect du travail des artistes.

L’IA recrée la voix française de Stallone, mais à quel prix ?

Eleven Labs a utilisé l’IA pour reproduire la voix d’Alain Dorval, décédé en 2023. L’objectif était de doubler certaines scènes du dernier film de Stallone, qui a aussi joué Rocky Balboa dans les films Creed. Malheureusement, le résultat a déçu de nombreux fans et professionnels. Sur les réseaux sociaux, les internautes ont critiqué les extraits pour leur côté mécanique et dénué de l’émotion de l’original. La voix numérique manque de la profondeur et des nuances qu’Alain Dorval apportait au personnage de Stallone.

La reproduction de la voix française de Stallone par IA était censée être un moyen de préserver l’héritage de Dorval. La famille du comédien, notamment sa fille Aurore Bergé, a cependant exprimé son mécontentement. Elle a précisé que son accord ne portait que sur un « essai », et non sur une utilisation publique de la voix numérique. Aurore Bergé a affirmé que son père, défenseur du doublage humain, n’aurait jamais accepté cette démarche.

Une révolution aux enjeux complexes

Le fait de recréer la voix française de Stallone par IA soulève des questions importantes sur les droits des artistes et l’avenir de la profession. De nombreux doubleurs, comme Donald Reignoux (qui a prêté sa voix à Beetlejuice dans Beetlejuice 2), ont exprimé leur inquiétude. Pour eux, l’IA pourrait dévaloriser le travail des comédiens de doublage en les remplaçant par des voix générées artificiellement. Ils estiment que cela menace l’emploi et la qualité artistique des productions.

💬 "C'est une menace, on se bat"



En réponse à cet incident avec la voix de Stallone, une pétition a été lancée pour réguler l’IA générative. Elle demande au gouvernement de protéger les artistes et leur travail. Avec plus de 160 000 signatures, cette initiative montre la volonté d’encadrer l’utilisation de l’IA. Les grèves de 2023 à Hollywood avaient déjà mis en lumière ces enjeux. C’est notamment le cas en ce qui concerne la rémunération et la transparence des pratiques liées à l’IA dans le cinéma.

