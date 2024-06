Test d’Elevenlabs : un outil qui laisse sans voix !

Les outils basés sur l'IA deviennent de plus en plus performants, d'où la raison de ce test d'Elevenlabs. Très connu, ce logiciel offre à ses utilisateurs une expérience numérique incroyable. Il est question de voir ici toutes les possibilités offertes par cet outil.

Si vous avez besoin d'un outil de génération de voix, ce test d'Elevenlabs est fait pour vous. Pratique et complet, nous allons voir tout ce que cet outil est capable de faire et les différentes formules d'abonnement.

Caractéristiques techniques

Marque : Elevenlabs

Elevenlabs Fonctionnalités : Synthèse vocale, génération de voix

Synthèse vocale, génération de voix Nombre de langues : 30+

30+ Cibles : Créateurs de contenus, Transcripter, entreprises

Créateurs de contenus, Transcripter, entreprises Prix : Gratuit ; 5€/mois ; 99€/mois ; 330€/an

Test d'Elevenlabs : présentation de l'outil

Fondé en 2022 et rendu public vers Janvier 2023, Elevenlabs est un outil de synthèse vocale révolutionnaire qui a fait l'effet d'une mini bombe à sa sortie.

En effet, son degré de réalisme au niveau des voix générées l'a directement placée dans la liste des meilleurs outils de synthèse vocale sur le marché, et ce, jusqu'à maintenant. Même si les outils IA connaissent une croissance fulgurante, avec de nouveaux modèles qui voient constamment le jour, Elevenlabs reste un modèle indétrônable lorsqu'il s'agit de générer des contenus audio de qualité.

Convenant aux professionnels et aux créateurs de contenus, l'outil est actuellement utilisé pour différentes activités de création et de développement. Nous avons effectué le test d'Elevenlabs afin de déterminer les caractéristiques de cet outil, ses atouts et les différentes possibilités.

Quelles sont ses différentes fonctionnalités ?

Comme énoncée précédemment, nous avons effectué un test minutieux d'Elevenlabs afin de présenter les fonctionnalités de l'outil.

Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas volé sa réputation de l'un des meilleurs outils de synthèse vocale.

Synthèse vocale

Même si Elevenlabs présente différentes fonctionnalités, la synthèse vocale reste son atout principal.

Avec cet outil, vous serez capable de générer différentes voix via l'Intelligence Artificielle, et ce, en quelques minutes. Simple d'utilisation, vous transformez vos textes en voix en quelques clics. Si la fonctionnalité de synthèse vocale existe déjà depuis plusieurs années, le côté révolutionnaire d'Elevenlabs vient du degré de réalisme des voix.

Le rendu est tout bonnement incroyable, puisque vous pouvez changer le ton de la voix, mais également le genre selon vos besoins. Un résultat dû au système du deep learning. Ce dernier permet à l'IA de prendre en compte vos besoins et les exigences et d'évoluer au fur et à mesure Ainsi, la qualité des voix générées se développe constamment, vous proposant des contenus toujours plus satisfaisants.

En termes d'utilisation, vous pouvez utiliser la synthèse vocale pour créer des contenus de toutes sortes sur différentes plateformes.

Clonage de voix

En plus de la génération de voix, vous pouvez créer des voix uniques à partir de voix existantes.

En effet, grâce au clonage de voix, vous avez la possibilité de prendre des contenus audio déjà existants, et de les reproduire en y apportant une petite touche en plus. Un changement, une voix plus aiguë, les possibilités sont multiples et ne dépendent que de vos besoins.

Le clonage de voix est une fonctionnalité intéressante pour différents projets, comme le doublage. En effet, en ayant la possibilité de personnaliser votre voix, vous pourrez trouver la tonalité la plus adaptée pour un type de projet spécifique.

Lecture de textes

Il est important de savoir que vous pouvez utiliser les fonctionnalités d'Elevenlabs pour faire de la lecture.

Ainsi, en écrivant un texte et en le soumettant à la plateforme, vous avez la possibilité de lire lesdits textes dans leurs intégralités. Idéal pour proposer une expérience de lecture audio si vous êtes un créateur de contenus. Cela vous permettra aussi de travailler plus efficacement pendant que le logiciel effectue la lecture, vous pouvez vous concentrer sur d'autres activités toutes aussi importantes.

Que ce soit pour un projet ou juste pour essayer le niveau d'efficacité du logiciel, la fonction lecture de textes d'Elevenlabs peut se révéler être indispensable.

Test Elevenlabs : les atouts de l'outil

Notre test d'Elevenlabs s'est montré particulièrement intéressant, avec différentes fonctionnalités à la clé.

Pourtant, il ne s'agit pas du seul outil de synthèse vocale sur le marché, loin de là. La question est donc de savoir en quoi ce dernier se distingue des autres.

Un réalisme surprenant

Comme nous l'avons précédemment énoncé lors du test, le point fort d'Elevenlabs est la qualité des voix synthétiques.

En effet, on trouve rarement des outils IA capables de proposer des voix aussi profondes et réalistes. En général, les résultats sont corrects, mais sans plus, avec la plupart du temps, ce côté robotique si singulier. Ici, ce n'est pas le cas, les voix sont reproduites à l'identique et la génération de voix comprend parfaitement les petits détails demandés, comme la tonalité.

La gamme émotionnelle est parfaitement présentée, et avec la possibilité de choisir différents profils, vous avez encore plus d'options.

Large choix de langues

Avec près de 30 langues disponibles pour la génération et la lecture, vous avez largement le choix.

Si vous souhaitez lire un texte à partir d'un accent particulier, libre à vous de le faire en choisissant la bonne voix. Le tout se fait rapidement et de manière fluide, puisqu'Elevenlabs mise sur l'efficacité. Il est important de savoir que l'outil effectue des mises à jour assez régulières. Ainsi, si vous disposez actuellement d'une trentaine de langues, ce chiffre est sûr d'augmenter à mesure que le logiciel continuera de se développer.

D'autant plus qu'Elevenlabs à commencé à lancer une nouvelle version Turbo V2 de son système, plus rapide et toujours plus fonctionnel.

Prise en main agréable

Destinés aux professionnels, Elevenlabs ne rejette cependant pas les débutants qui veulent s'y essayer.

Raison pour laquelle l'outil présente une interface simple et intuitive, ainsi qu'une prise en main au même niveau. Il ne vous faut pas plus de quelques minutes pour comprendre comment l'outil fonctionne. Même pour des fonctionnalités assez complexes comme l'édition de voix, vous avez tout pour comprendre et maîtriser rapidement le logiciel.

Vous avez même un guide sur le site qui vous détaillera comment utiliser les différentes options de l'outil.

Analyse des tarifs

En termes d'offres, Elevenlabs n'a rien à envier à ses concurrents, avec près de 6 offres différentes selon les exigences.

Cela commence avec une offre gratuite pour les débutants. Cette option permet d'utiliser l'outil pour créer 3 voix personnalisées, ainsi qu'une fonctionnalité de synthèse vocale limitée à 10000 mots par mois. Idéal pour bien commencer. Si cette offre ne vous plaît pas, vous pouvez opter pour le plan Starter pour 5€/mois, vous permettant de créer jusqu'à 10 voix via l'IA et plus de 30000 caractères par mois.

Si vous voulez à la vitesse supérieure, il y a le Plan Creator à 22€, qui comme son nom l'indique, est idéal pour les créateurs de contenus. Ici, nous allons plus loin avec la possibilité de faire de la synthèse vocale équivalente à 100000 caractères par mois. Le nombre de voix à créer est passé de 10 à 30.

Les professionnels seront plus que satisfaits avec les Plans Pro et Scale, respectivement de 99 et 330 €. Le premier vous offre une meilleure qualité audio, 500 000 de caractères et 660 voix à utiliser, parfait pour une utilisation purement professionnelle. Le dernier Plan combine inclut toutes les fonctionnalités possibles et disponibles, vous offrant la totale, avec en plus la possibilité de réaliser plus de 40 heures d'audio par mois.

Aussi, de par cette grande variété d'offres, débutants comme professionnels y trouvent assurément leurs comptes.

À qui s'adresse Elevenlabs

Notre test d'Elevenlabs nous a montré que l'outil est parfait dans toutes activités de création de contenus audio.

Aussi, il s'adresse à différentes catégories de personnes, à commencer par les créateurs de contenus comme les YouTubers. Grâce à la grande rapidité de génération, les vidéastes perdent moins de temps dans la création de leurs vidéos et peuvent utiliser les voix générées pour la lecture, l'ASMR et même le doublage.

En parlant de doublage, Elevenlabs est également une excellente pour les créateurs de jeux et même les réalisateurs amateurs. La fidélité de reproduction des voix est assez élevée pour être utilisée pour des personnages de jeux vidéo et de films indépendants.

Enfin, les blogueurs, podcasteurs et différentes sociétés auront très certainement besoin de cet outil pour l'élaboration de contenus variés et réalistes. Les différentes fonctionnalités IA offrent une grande possibilité de création et de personnalisation.

Après un test minutieux, nous avons pu conclure qu'Elevenlabs est un excellent outil IA, proposant un service complet dans la synthèse vocale et la création de contenus audio. Ses nombreuses offres, dont un plan gratuit, permet à n'importe qui de s'y essayer et tenter l'expérience. Une expérience simple, mais terriblement efficace lorsque l'on voit qu'il suffit de quelques minutes pour s'y adapter. Pour toutes ses raisons, si vous voulez créer des contenus audio pour vos projets ou votre activité professionnelle, on ne peut que vous conseiller cet outil. On aime Simple et accessible

Offres très variées

Qualité audio très impressionnante

Optimisation régulière On aime moins Nombre de voix limité

Seulement pour les projets audio

