The Beekeeper 2 : Jason Statham revient plus brutal que jamais

Après le succès inattendu du premier volet, Jason Statham s’apprête à renfiler sa tenue d’apiculteur vengeur dans The Beekeeper 2. Ce thriller musclé, qui avait surpris par son efficacité et ses résultats au box-office, changera toutefois de réalisateur. Un choix qui promet une suite encore plus brutale et rythmée.

Sorti en 2024, The Beekeeper a connu un véritable carton financier. Avec un budget de 40 millions de dollars, le film en a rapporté plus de 160 millions à travers le monde. Pourtant, en France, il n’a pas eu droit à une sortie en salles et est arrivé directement en DVD et sur Amazon Prime Video.

Dans ce film, Jason Statham incarne Adam Clay, un ancien agent d’une organisation secrète baptisée « Beekeepers », reconverti en apiculteur. Lorsque sa bienfaitrice, jouée par Phylicia Rashad, devient la victime d’une escroquerie en ligne, Clay décide de traquer les responsables et de leur administrer une justice expéditive.

Un changement de réalisateur pour une suite prometteuse

Alors que David Ayer, réalisateur du premier volet, collabore déjà avec Statham sur un autre projet intitulé A Working Man, The Beekeeper 2 sera confié à Timo Tjahjanto. Ce cinéaste indonésien est connu pour ses films d’action brutaux et sans concession. Il a notamment réalisé L’Ombre rebelle, un film Netflix aux scènes de combat impressionnantes, ainsi que des segments des anthologies V/H/S/2 et The ABCs of Death.

Actuellement en pleine post-production de Nobody 2 avec Bob Odenkirk, il enchaînera ensuite avec The Beekeeper 2. Un choix qui pourrait apporter une touche encore plus viscérale et dynamique aux scènes d’action de la franchise.

Un scénario entre bonnes mains… ou presque

Le scénario de cette suite a été confié à Kurt Wimmer, un scénariste au parcours contrasté. Il est à l’origine de Equilibrium, film culte du début des années 2000, mais aussi de l’oubliable Ultraviolet. Son travail oscille entre réussites et échecs, comme en témoignent ses contributions à Sphere, Total Recall (2012) et Expendables 4. Son implication soulève donc autant d’attentes que de doutes.

L’univers de The Beekeeper possède un potentiel de développement considérable. Dans une interview, Jason Statham a exprimé son enthousiasme pour cette suite. Il a aussi mentionné la possibilité d’explorer plus en profondeur la mythologie autour des Beekeepers :

« Tout le film monte en puissance au niveau de l’action. Il connaît un crescendo incroyable. [Dans le film], il y a toute une mythologie autour de l’apiculture. Si nous avions la chance de faire une suite, nous aurions tout un monde dans lequel nous pourrions plonger. »

Un tournage prévu en 2025 et une sortie potentielle en 2026

La production de The Beekeeper 2 débutera à l’automne 2025. Pour l’instant, aucune date de sortie officielle n’a été annoncée. Pourtant, une sortie en 2026 semble probable. Étant donné le succès du premier film, cette suite pourrait bénéficier d’une sortie en salles en France, contrairement à son prédécesseur.

Avec Jason Statham, un réalisateur spécialisé dans l’action brutale et une intrigue encore plus approfondie, The Beekeeper 2 s’annonce comme un thriller explosif à surveiller de près.

