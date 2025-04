Les épisodes que vous aimeriez effacer de votre mémoire pour les revoir à l’infini

Avez-vous remarquez qu’il existe des épisodes de séries qui sont si extraordinaires qu’on a juste envie de les revoir à l’infini ?

Voici une sélection des meilleurs épisodes qui ont donné lieu à des productions télévisées à gros budget qui ont façonné la culture pop moderne. Mais surtout, ce sont ceux qui présentent des moments importants qui fascinent les fans.

« Battle of Bastards » dans Game Of Thrones, Saison 6, Épisode 9

Le combat de Jon Snow contre Ramsay Bolton a d’une manière ou d’une autre surpassé tout ce que nous avions pu attendre dans Game of Thrones. La brutalité du champ de bataille est poignante. Et il était réellement difficile de deviner quel camp l’emporterait.

Cet épisode montre également les approches de Jon et Sansa, montrant ainsi leur conflit futur. Mais l’action violente et la parfaite revanche de Sansa sont des scènes à voir et à revoir. C’est pourquoi, c’est un épisode fort.

« The Queen Who Ever Was » dans House Of The Dragon, Saison 2, Episode 8

Dans cet épisode, les choses commencent à devenir très mystiques. Le destin des personnages est en train de se dessiner alors que les différents personnages féminins complexes expriment leurs opinions.

Rhaenyra est une reine plus forte que jamais, Helaena déclare qu’il n’y a pas moyen d’échapper à son destin, et Alicent choisit enfin quelque chose pour elle-même.

La conversation entre Alicent et Rhaenyra dans la fin de la saison 2 de House of the Dragon est aussi touchante que n’importe laquelle des plus grandes batailles. C’est en grande partie grâce aux talents d’Emma D’Arcy et d’Olivia Cooke qui démontrent la gravité de l’introspection des personnages dans cette scène.

« The Boy Savior » dans Arcane, Saison 1, Épisode 7

Ensuite, les fans aiment revoir l’épisode 7 de la saison 1 d’Arcane car la séquence Dynasties and Dystopias est devenue iconique. C’est l’une des meilleures scènes de la série. Et ce n’est pas un montage. On y voit la relation passée entre Ekko et Jinx, ce qui est magnifique.

Dans le cas de « The Boy savior », la construction lente de conflits personnels avec les opinions différentes de Vi et Ekko sur Jinx et le fossé grandissant entre Jayce et Viktor. Tous ces moments sont intelligemment écrits lorsque vous les revoyez.

« For Love » dans Castlevania, Saison 1, Episode 7

Dans Castlevania, c’est quand le trio principal prend d’assaut le château de Dracula que les choses deviennent sérieuses et épatantes. L’impact des petits moments de cet épisode est également à revoir.

L’action est stellaire et rapide.

Et côté émotion, la catharsis entre Alucard et Dracula atteint directement le cœur des fans. C’est véritablement un chef d’œuvre de l’animation. Les combats sont épiques et fluides. Et en regardant ces scènes encore et encore, on en a jamais marre.

« Victory And Death » dans Star Wars: The Clone Wars, Saison 7, Episode 12

Enfin, pour les fans de Star Wars, les scènes dans The Clone Wars permettent de réfléchir aux conflits profonds qui se déroulent dans la série. Dans cet épisode, on voit ce que Ashoka a fait. Et ce retour en arrière est très utile afin de comprendre la situation dans laquelle cet univers se trouve.

Les séquences animées sont belles et la puissance des thèmes abordés dans cet arc/épisode est bouleversante. La fuite palpitante et bruyante de Rex et Ashoka est aussi percutante que les moments où Ashoka se tient devant un cimetière improvisé pour les clones déchus après l’ordre 66. Puis, Dark Vador découvre son sabre laser des années plus tard.

