Dans Les Carnets de l’Apothicaire saison 2, cette scène est inattendue !

Dans la saison 2 de l’anime Les Carnets de l’Apothicaire, les téléspectateurs s’attendaient à une continuité de la romance lente entre Maomao et Jinshi. Mais là, les intrigues du Palais Royal s’accélèrent.

L’anime connaît un développement plus captivant que prévu. Vu que Mao Mao a été kidnappé et maintenant, les vrais ennemis de la cour se profilent à l’horizon.

Révélations chocs dans l’épisode 20 de l’anime: Les Carnets de l’Apothicaire saison 2

Dans le dernier épisode de la saison 2 de l’anime Les Carnets de l’Apothicaire, l’une des meilleures scènes de la série est sans doute la confrontation entre Jinshi et Lakan, le papa biologique de Mao Mao.

Il a demandé à sa majesté Jinshi de bien vouloir lever une armée pour rechercher sa fille. Le jeune prince accepte alors enfin son rôle de “Prince de la Lune”. Ce titre a déjà été mentionné dans les épisodes précédents et on ne sait pas encore ce qu’il signifie réellement. Mais là, c’est du sérieux ! Et les fans adorent !

Lakan, conscient de la véritable identité de Jinshi, le pousse à mobiliser la garde impériale dans une posture très solennelle. Ce moment dramatique, où Lakan et son clan s’agenouillent devant Jinshi, marque un tournant dans l’histoire. Cela souligne la montée en puissance du jeune prince et son acceptation de ses responsabilités.

https://twitter.com/keiuzuki/status/1928480201450668498

Jinshi : plus qu’un simple eunuque

La saison 2 de l’anime Les Carnets de l’Apothicaire a brillamment développé le personnage de Jinshi, révélant qu’il est bien plus qu’un eunuque au service du palais. Mais c’est lors de cette scène inattendue qu’on découvre qu’il a un grand pouvoir pour faire ployer le clan La.

En effet, Lakan, en poussant Jinshi à accepter son rôle, rappelle à tous que le personnage a un potentiel immense. Cette évolution est essentielle pour l’intrigue, car elle permet à Jinshi de prendre des décisions cruciales pour la suite, et accessoirement le bien-être de Mao Mao.

Mao Mao et Jinshi : une relation en mutation ?

Pendant ce temps, notre jeune apothicaire a été faite prisonnière par le clan de dame Lolan. C’est l’une des 4 femmes de l’empereur. Et la dynamique entre Mao Mao et Jinshi prend un nouveau tournant. Maomao, avec son intelligence et sa détermination, a toujours donné à Jinshi le courage d’accepter son identité. Mais leur relation pourrait bien changer quand la jeune fille apprendra que c’est le Ka Zuigetsu, le Prince de la Lune.

Qui sera punie par la suite ?

L’histoire dans Les Carnets de l’Apothicaire saison 2 avance alors très bien vu qu’on sait maintenant qui sont les fabricants de fusils désirant assassiner Jinshi.

Les émissaires étrangères sont également impliquées. Par contre, il va falloir que nos principaux héros fassent preuve de stratégie et de courage pour surmonter les épreuves à venir. Par contre, comment sauver le plus de personnes possible quand l’armée royale sera en mouvement ? Le clan entier de dame Lolan sera-t-il puni ?

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn