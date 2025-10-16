Découvrez les 5 prochains jeux open-world les plus attendus par les fans

Préparez-vous à perdre la notion du temps ! L’avenir du gaming s’annonce tout simplement étincelant, avec une sélection de jeux en open-world plus enivrants les uns que les autres.

Des légendes qui reviennent aux nouvelles franchises audacieuses, voici un aperçu des 5 expériences les plus attendues qui promettent de nous faire vivre des aventures dont nous ne sommes pas prêts de nous remettre. L’évasion totale est pour bientôt !

Le jeu Blood of the Dawnwalker

Ce jeu se positionne comme un jalon dans la conception de mondes ouverts narratifs. Installé dans un royaume déchiré par des cultes solaires et d’anciennes bêtes, il fusionne un récit mythologique avec la brutalité des morts-vivants.

Chaque région est artisanale et pleine de caractère. Tandis que ses systèmes de moralité à embranchements garantissent que chaque partie sera unique. Son atout majeur réside dans son cycle jour-nuit dynamique. Il influence les tactiques de combat et les événements mondiaux, faisant de la survie sous la lumière cruelle de l’aube une mission à part entière.

C’est parti pour jouer à Crimson Desert !

Ensuite, ce projet à venir des créateurs de Black Desert Online, promet un monde médiéval-fantastique monumental. Bénéficiant d’un réalisme visuel saisissant, chaque affrontement y semble cinématique mais non scénarisé.

Contrairement à son prédécesseur MMO, il se concentre sur une narration solo, priorisant l’expression individuelle. Fort d’une décennie d’expertise, le jeu est presque assuré de rencontrer le succès et pourrait bien établir un nouveau niveau de qualité dans le genre.

Si vous ne craignez pas les monstres voici : Beast of Reincarnation

Par la suite, ce jeu est une aventure dark fantasy ambitieuse qui explore l’humanité dans un monde dépourvu de civilisation. Son intrigue réside dans son développeur, GameFreak, célèbre pour Pokémon, qui opère ici une rupture radicale avec son esthétique colorée.

Son ambiance mélancolique, évoquant le genre Souls-like, promet un gameplay exigeant, positionnant le titre comme une déclaration artistique et une innovation mécanique pour le studio.

L’incontournable The Witcher 4 !

Pour suivre, cette suite marque le retour d’un univers légendaire, reconstruit avec la puissance d’Unreal Engine 5. CD Projekt Red, toujours à l’avant-garde du récit vidéoludique, semble poursuivre sur sa lancée avec Ciri, la fille adoptive de Geralt, à la barre.

D’une fidélité graphique inégalée, le jeu The Witcher 4 n’est pas seulement une suite, mais une réinvention du RPG moderne et un premier pas vers l’avenir des épopées en monde ouvert.

Fable est un classique et une référence

Enfin, ce jeu fait son retour comme l’une des reprises les plus attendues. Cette nouvelle entrée, la première depuis 2012, vise à conserver la fantaisie de la série originale avec des visuels et des mécaniques de jeu entièrement actualisés. Son monde luxuriant réagira aux décisions du joueur de manière à la fois impactante et inattendue.

Le système de choix moraux, emblématique de la franchise, est reconstruit from the ground up pour une nouvelle génération, permettant aux joueurs de renouer avec une légende vivante où chaque acte héroïque ou espiègle forge l’histoire d’Albion.

