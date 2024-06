Un leak énorme nous dévoile TOUT du prochain smartphone pliable de Samsung

Avec ce nouveau leak sur son nouveau smartphone pliable, Samsung semble être dépassé par les événements. Si vous êtes curieux d'en connaître davantage avant sa sortie officielle, vous êtes ici au bon endroit !

Le marché des smartphones pliables continue d'évoluer rapidement, et Samsung demeure à la pointe de cette innovation. Le Galaxy Z Fold 6, prochain fleuron de la gamme pliable de la marque sud-coréenne, fait déjà parler de lui grâce à un nouveau leak. Il faut croire que cette fuite nous permet de découvrir des détails intéressants sur le prochain appareil de Samsung. Alors, que réserve ce nouveau modèle aux amateurs de technologie ? Voici ce que nous avons appris !

Un leak qui révèle le design et l'écran du nouveau smartphone pliable de Samsung ?

Selon les rumeurs, le Galaxy Z Fold 6 devrait arborer un design encore plus raffiné que ses prédécesseurs. Il faut croire que Samsung a travaillé pour rendre le pli central de l'écran quasiment invisible, offrant ainsi une expérience visuelle ininterrompue.

Concernant l'écran, le leak indique que ce nouveau smartphone pliable de Samsung sera doté d'un écran Dynamic AMOLED 2X inner de 7,6 pouces avec une résolution de 2160 x 1856 et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Cela permet entre autres d'offrir une utilisation confortable du smartphone même en mode fermé.

Les rumeurs concernant les performances et le processeur de ce nouveau terminal

Sous le capot, le Z Fold 6 pourrait être équipé du tout dernier processeur Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm. Ce choix permet entre autres de garantir des performances de haut niveau et une gestion énergétique optimisée. Ce processeur serait accompagné de 12 Go de RAM, avec une option possible pour 16 Go, offrant une fluidité exemplaire même lors de l'utilisation d'applications gourmandes en ressources.

En termes de stockage, les utilisateurs pourraient avoir le choix entre plusieurs configurations, allant de 256 Go à 1 To, répondant ainsi aux besoins des consommateurs les plus exigeants. La batterie, quant à elle, devrait bénéficier d'une légère augmentation de capacité, atteignant environ 4500 mAh, avec une charge rapide améliorée de 45W et une charge sans fil de 15W.

Quid de l'appareil photo par rapport aux autres modèles de la Galaxy Z Fold

Tout comme pour la gamme Z Fold, la configuration de l'appareil photo pour ce smartphone pliable de Samsung semble ne pas changer selon le leak diffusé sur la toile. En effet, la Galaxy Z Fold 6 embarquerait 3 caméras incluant une caméra primaire de 50 mégapixels et un téléobjectif de 10 mégapixels avec un zoom optique 3x et un zoom numérique jusqu'à 30x.

Une caméra ultra-large de 12MP est également attendue. Elles prennent en charge l'autofocus et la stabilisation optique de l'image. L'appareil photo situé sous l'écran aura une puissance de 4MP. Par contre, l'appareil photo situé sur le couvercle aura une puissance de 10MP.

Combien coûtera ce nouveau smartphone pliable de chez Samsung ?

En ce qui concerne le prix et la disponibilité, aucune information officielle n'a encore été confirmée. Cependant, on peut s'attendre à un prix de lancement avoisinant les 1800 à 2000 euros. La sortie pourrait avoir lieu au troisième trimestre de 2024, avec des précommandes ouvertes quelques semaines à l'avance.

Le Samsung Galaxy Z Fold 6 s'annonce comme une véritable prouesse technologique. Combinant design élégant, puissance de traitement, et fonctionnalités avancées, ce smartphone fera le bonheur des adeptes de nouvelle technologie. Si ces rumeurs se confirment, il pourrait bien redéfinir une fois de plus les standards des smartphones pliables. Entre temps, il confortera la position de Samsung en tant que leader du marché !

