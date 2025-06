Le spin off sur Stuart de la série Big Bang Theory aura un nombre précis d’épisodes

Un spin off qui se focalise sur Stuart de Big Bang Theory est en route. Que sait-on sur la production jusqu’ici ?

Le geek au grand cœur de la bande de Big Bang Theory, Stuart Bloom, s’apprête à passer sous les projecteurs. Après des années en tant que personnage secondaire, il devient la star de son propre show inédit. Mais combien d’épisodes vous attendent, et pourquoi cette nouvelle série pour geek va-t-elle tout changer ?

Combien d’épisodes pour le spin off sur Stuart de Big Bang Theory ?

On sait déjà que le spin off s’intitulera « Stuart Fails To Save The Universe« . Il se composera, par ailleurs, de seulement 10 épisodes. Voilà une rupture radicale avec les longues saisons de Big Bang Theory dont Stuart faisait partie. En général, on comptait effectivement plus de 20 épisodes par saison.

Chuck Lorre, créateur original de la franchise, a fait quelques révélations lors du Banff World Media Festival. Il aurait déjà coécrit le script entier avec Bill Prady et Zak Penn, scénariste de films Marvel. Ce choix d’un format court aura un impact direct sur le rythme du spin off de Big Bang Theory avec Stuart. Cette dernière sera probablement plus concentrée sur l’action et l’humour que sur le développement des personnages.

Ils n’ont pas encore officialisé le casting de cette nouvelle série de HBO Max. Par contre, quelques visages familiers devraient accompagner Stuart dans ses nouvelles aventures. Citons comme exemples Denise, Bert et Barry Kripke, tous des figures attachantes des saisons précédentes. Leur retour annonce une ambiance fan service assumée, mais avec de nouvelles facettes à explorer.

Attention cependant. Rien n’est gravé dans le marbre concernant la diffusion de la série centrée sur Stuart de Big Bang Theory. HBO Max n’a encore rien confirmé, même si, selon les informations relayées par IGN, la production semble déjà bien avancée.

Un cocktail délirant d’humour, de SF et d’effets spéciaux

La vraie révolution de ce spin off, c’est par ailleurs son usage massif des effets spéciaux numériques (CGI) ! Chuck Lorre l’a lui-même reconnu. Il veut embarquer Stuart dans un univers beaucoup plus fantasque.

The new ‘BIG BANG THEORY’ spin-off series has been titled ‘STUART FAILS TO SAVE THE UNIVERSE’



Kevin Sussman, Brian Posehn, John Ross Bowie and Lauren Lapkus will all reprise their roles. pic.twitter.com/XEDZMCxAUo — Oracle's Movie Crib (@oracle_movies) March 19, 2025

La série sur le personnage geek Stuart qui succède à Big Bang Theory nous réserve donc des surprises. Elle comportera des scènes dignes de la science-fiction et du cinéma de super-héros. Voilà un véritable défi qui tranche avec l’ambiance cosy du salon de Sheldon et Leonard.

Ce virage vers le fantastique présage des situations inédites et probablement loufoques. Mais le spin off avec Stuart gardera sans doute cette touche d’autodérision propre à l’univers Big Bang Theory. Pour les fans, ce serait l’occasion de redécouvrir ce personnage sous un jour nouveau, bien loin de sa simple boutique de comics.

Enfin, cette audace pourrait bien être la clé pour renouveler la franchise. De plus, en ce moment, l’humour geek aurait bien besoin d’un nouveau souffle. Pour tout savoir sur la diffusion et les surprises à venir, surveillons ensemble les annonces officielles… On a hâte !

