Le Punisher dans Spider-Man : Brand New Day. L’alliance que les fans voulaient dans le MCU !

Marvel Studios et Sony viennent de frapper un grand coup en confirmant l’arrivée de The Punisher dans le prochain film Spider-Man.

John Bernthal reprendra son rôle iconique de Frank Castle alias The Punisher dans Spider-Man : Brand New Day. Il partagera donc l’écran avec l’interprète de l’Homme-Araignée, Tom Holland. Cette collaboration inédite entre les deux personnages va bouleverser l’univers du héros new-yorkais.

Une rencontre entre deux visions de la justice

Cette association marque un tournant majeur pour l’univers cinématographique de l’Homme-Araignée. Il n’avait jamais croisé la route du célèbre anti-héros sur grand écran. Jon Bernthal revient ainsi en tant que The Punisher et marque la première apparition du personnage dans un film Spider-Man.

Cette rencontre s’annonce particulièrement intrigante. De fait, les deux personnages ont des méthodes radicalement opposées dans leur approche de la criminalité urbaine. On peut donc s’attendre à une toute nouvelle dynamique lorsqu’ils se retrouveront face à face.

Le film Spider-Man le plus récent, No Way Home, a en outre mis son personnage principal à rude épreuve. Il l’a privé de ses proches et de son identité publique de héros, puis l’a poussé presque au meurtre. Voir comment les approches de Spider-Man et The Punisher vont s’entremêler sera ainsi intéressant.

Cette dynamique pourrait explorer les limites morales que Peter Parker refuse de franchir. Elles seront confrontées aux visions de Frank Castle. Lui, n’hésite jamais à éliminer définitivement ses ennemis.

Que sait-on de ce film avec Spider-Man et The Punisher ?

Destin Daniel Cretton dirige le long-métrage. Le tournage a lieu en Angleterre cet été et la date de sortie est fixée au 31 juillet 2026. Une grande partie du film reste entourée de mystère. Cette collaboration entre Marvel Studios et Sony reflète leur volonté d’élargir l’univers de l’Homme-Araignée. Pour cela, ils intègrent dans Spider-Man des personnages venus des séries télévisées comme The Punisher.

Les détails sur le film sont, par ailleurs, gardés sous haute surveillance. Tout ce qu’on sait, c’est que Zendaya et Jacob Batalon reviennent en tant que MJ et Ned. Cette annonce intervient alors que Jon Bernthal vient de reprendre le rôle dans Daredevil : Born Again sur Disney+. Ceci consolide alors la présence de The Punisher dans l’écosystème Marvel et prépare le terrain pour son apparition dans Spider-Man 4.

