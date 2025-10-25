Le Monstre de Florence sur Netflix : fin expliquée et Salvatore Vinci est-il le tueur ?

La nouvelle série Netflix lève le voile sur le plus célèbre tueur en série italien ! Entre suspects troubles et rebondissements incroyables, l’enquête vous tiendra en haleine jusqu’au bout. Mais qui était vraiment le Monstre de Florence ?

La série pointe du doigt Salvatore Vinci, cet homme au passé trouble qui a mystérieusement disparu après son acquittement. Alors, coupable idéal ou véritable assassin ? Notre décryptage vous révèle les secrets de cette fin aussi troublante que fascinante.

Le Monstre de Florence : l’énigme qui hante toujours l’Italie

La nouvelle série Netflix Le Monstre de Florence plonge dans les méandres de la plus célèbre affaire de crimes en série italienne. Entre 1968 et 1985, seize jeunes gens ont été sauvagement assassinés dans la province toscane, tués alors qu’ils s’isolaient en voiture pour des rendez-vous amoureux. Cette plongée en quatre épisodes dans l’enquête complexe alterne entre suspense et frustration, mais parvient à captiver en explorant les multiples suspects de cette machination criminelle qui défia toutes les polices italiennes.

Les premières pistes empoisonnées

L’enquête reprend sur la base d’un double meurtre survenu en 1968. La magistrate Silvia Della Monica découvre que l’arme utilisée pour tuer Barbara Locci et son amant est la même que celle du « Monstre ». Elle interroge l’ex-mari de Barbara, Stefano Mele, déjà condamné pour ces meurtres. Celui-ci livre un récit sordide : un mariage forcé, un viol de son épouse sous ses yeux impuissants par son colocataire Salvatore Vinci, et une épouse devenue « immorale » à ses yeux. Sa première confession semble pourtant cachER des vérités plus sombres.

Le jeu trouble des frères Vinci

Stefano Mele change soudainement sa version, accusant Francesco Vinci, le frère de son agresseur, d’être le commanditaire du meurtre de Barbara. Selon lui, Francesco, éconduit par Barbara, aurait orchestré le crime par jalousie. Les enquêteurs découvrent que Francesco possédait bien un Beretta 22, l’arme des crimes, comme des centaines d’hommes dans la région. Son comportement fuyant après un coup de pression médiatique de la police le rend plus suspect encore. Pourtant, un nouveau double meurtre survient alors qu’il est en garde à vue, le innocentant mécaniquement.

L’ombre des frères Mele

L’enquête se recentre alors sur la propre famille de Stefano. Son frère Giovanni, dénoncé par une conquête effrayée, collectionne armes et magazines pornographiques dans son coffre. Ses connaissances troublantes sur les détails des crimes et ses absences inexpliquées lors des nuits des meurtres en font un suspect idéal. Pourtant, là encore, un nouveau couple est assassiné alors qu’il est derrière les barreaux. Le Monstre semble toujours avoir un coup d’avance, semant la confusion parmi les enquêteurs.

Le suspect le plus troublant

Les investigations se tournent vers Salvatore Vinci, l’homme qui avait violé Barbara. Cet individu au profil inquiétant, suspecté dans la mort suspecte de sa première femme, entretenait une relation complexe avec Stefano Mele. Théorie des enquêteurs : homosexuel refoulé, il aurait éliminé Barbara qui gênait sa relation avec Stefano. Les dates concordent étrangement avec ses séparations conjugales. En 1988, il est finalement jugé, mais le témoignage vacillant de Stefano fait s’effondrer l’accusation. Acquitté, Salvatore Vinci disparaît mystérieusement… et les crimes cessent.

Une vérité toujours insaisissable

La série suggère que Salvatore Vinci pourrait être le coupable, mais dans la réalité, l’affaire n’a jamais été résolue. D’autres suspects comme Pietro Pacciani ont été évoqués, sans preuves concluantes. Des théories évoquent même des connexions avec le tueur du Zodiac ou des pratiques sectaires. La force de la série est de montrer comment ce tueur a prospéré dans le terreau d’une société italienne profondément misogyne, où de nombreux hommes partageaient cette obsession malsaine de contrôler les femmes.

L’héritage troublant du Monstre

Aujourd’hui encore, les familles des victimes attendent que justice soit rendue. La série se termine sur cette note amère : dans une société où tant d’hommes manifestaient une haine profonde envers les femmes, le Monstre pourrait être n’importe lequel d’entre eux, ou peut-être plusieurs agissant de concert. Les jeunes couples assassinés ne connaîtront peut-être jamais la vérité, laissant planer pour toujours l’ombre du Monstre sur les collines toscanes.

