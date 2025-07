Le cimetière secret des jeux DC : 5 pépites qui n’ont jamais vu la lumière

Dans l’univers riche et varié des jeux vidéo, les super-héros de DC Comics ont souvent été à l’honneur, mais certains projets prometteurs, des jeux secret DC, n’ont jamais vu le jour. Pourtant, ce sont des titres qui auraient pu plonger les joueurs dans des aventures épiques aux côtés de Batman, Superman et Wonder Woman.

Ces jeux inachevés laissent un goût amer aux joueurs, que ce soit en raison de problèmes de développement, de changements de direction ou de l’émergence de nouvelles technologies. Voici donc la liste de ces jeux DC non réalisés et les concepts fascinants qui les entourent.

Wonder Woman par Monolith Productions

Wonder Woman est l’une des héroïnes DC qui devrait avoir son propre jeu vidéo. C’est une puissante guerrière dotée d’un vaste arsenal de pouvoirs, d’armes et d’ennemis. Et Monolith Productions et Warner Bros. Games ont justement travaillé sur ce projet. En 2021, ils ont annoncé un jeu d’action et d’aventure en mode monde ouvert intitulé : Wonder Woman.

Il allait mettre en œuvre le célèbre système Nemesis que Monolith avait créé pour ses deux précédents jeux, Shadow of Mordor et Shadow of War. Malheureusement, en février 2025 Warner Bros. Games a annoncé l’annulation de ce jeu. Ils ont aussi fermé de Monolith Productions.

The Flash par Warner Bros Montreal

Ensuite, Flash est un autre super-héros emblématique de DC qui n’a toujours pas eu la chance d’avoir son propre jeu vidéo. Mais il a été très proche de l’obtenir à plusieurs reprises. En février 2025, Warner Bros.Games avait annulé la production d’un tout nouveau jeu secret DC : The Flash. C’est en raison de la piètre performance du film du DCEU du même nom sorti en 2023. Il devait mettre en scène un Flash similaire à celui des jeux 3D Sonic the Hedgehog.

Batman: Gotham par Gaslight By Day 1 Studios

Pour suivre, même Batman a sa part de jeux vidéo annulés. C’est l’adaptation par Day 1 Studios de la toute première histoire Elseworlds de DC. À l’instar du comic book sur lequel il était basé, ce jeu devait être une aventure sombre dans l’Angleterre victorienne.

Il aurait été doté d’un bouton de ralenti dédié et de différents gadgets sur le thème de l’époque victorienne. Malheureusement, même si c’est l’un des jeux secret DC les plus prometteur, il a dû être abandonné lorsque THQ n’a pas réussi à obtenir la licence Batman de Warner Bros.

Batman: The Dark Knight par Pandemic Studios

Sinon, le concept de jeux secret DC sous licence cinématographique a commencé à disparaître vers la fin des années 2000. Cela a entraîné le fait que Batman Begins ait été le seul film de la trilogie du Chevalier Noir de Christopher Nolan à faire l’objet d’une adaptation en jeu vidéo. Cependant, un jeu basé sur The Dark Knight (2008), était en cours de développement chez Pandemic Studios (développeur de jeux tels que Star Wars : Battlefront et Destroy All Humans !) en 2007.

Il aurait dû être autonome jusqu’à ce que Electronic Arts ordonne au studio d’en faire une adaptation de The Dark Knight. Son développement a donc été précipité pour qu’il soit terminé avant qu’EA ne perde les droits sur Batman en décembre 2008. Le studio a alors réussi à créer un jeu d’action et de furtivité solide. Mais il a été annulé en raison d’une longue série de problèmes techniques et de mauvaises décisions.

Superman: Blue Steel par Factor 5

Enfin, le héros DC Superman n’a toujours pas eu de jeux vidéo même secrets. Même si cela a failli se produire plus d’une fois. Par exemple, des rapports concernant Superman: Blue Steel existent depuis des années. Une ancienne développeuse de Factor 5 a même dit sur sa page Twitter/X en 2021 : il s’agirait d’un jeu d’action à la troisième personne mettant l’accent sur les combats aériens.

Il aurait dû avoir des attaques percutantes et les environnements destructibles. Mais les développeurs n’ont jamais concrétisé Superman : Blue Steel, bien qu’ils aient été apparemment très passionnés par ce projet. Ils avaient même prévu d’inclure des méchants DC puissants comme le Général Zod, Darkseid, ou Livewire. Malheureusement, Brash Entertainment a également annulé ce jeu lors de sa faillite, et la fermeture de Factor 5 en mai 2009 a suivi.

