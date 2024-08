Laenor est-il mort dans House of the Dragon saison 2 ? Ce qu’on sait

Découvrez si Laenor est réellement mort dans la saison 2 de House of the Dragon et comment la vérité peut impacter la suite de l'histoire !

Laenor Velaryon, un personnage clé dans l'univers de House of the Dragon, est le fils de Corlys Velaryon et de Rhaenys Targaryen. Il appartient donc à deux des plus puissantes maisons de Westeros : les Velaryon et les Targaryen.

Laenor a joué un rôle crucial dans la première saison, notamment en épousant Rhaenyra Targaryen, la prétendante au trône de fer. Cette union visait à consolider les alliances politiques et à renforcer la légitimité de Rhaenyra.

En tant que dragonnier, il est lié à Fumée-des-Mers, un puissant dragon qui symbolise sa force et son héritage Targaryen. Sauf qu'au cours de l'histoire, nous assistons au retrait et à la présumée mort Leanor Velaryon. Alors, on se demande si dans la saison 2 de House of the Dragon il va réapparaître. Explication.

La disparition de Laenor a créé une onde de choc parmi les fans et les personnages de la série. Dans la saison 1, nous avons vu Laenor simuler sa mort et quitter Westeros en secret, traversant la Narrow Sea avec son amant, Ser Qarl Correy. Ce départ mystérieux a laissé beaucoup de questions sans réponse. Si Laenor est toujours en vie, son retour pourrait bouleverser l'équilibre des forces en présence et la légitimité du mariage de Daemon et Rhaenyra.

Sa survie signifierait que Fumée-des-Mers, son dragon, pourrait potentiellement revenir sous son contrôle. Toutefois, nous avons vu dans l'épisode 7 que son dragon est maintenant chevauché par Addam de Hull. Du coup, ce retour pourrait changer la dynamique des alliances et des pouvoirs au sein de Westeros.

L'un des aspects les plus intrigants de la deuxième saison de House of the Dragon est la nature de la liaison entre les dragons et leurs cavaliers. La série a mis en avant que les dragons ne peuvent se lier qu'à une seule personne à la fois. Cependant, Fumée-des-Mers a maintenant un nouveau cavalier. On peut donc en déduire que si le dragon a accepté un autre dragonnier, c'est que Leanor est mort. Du coup, si le fils de Corlys Velaryon est toujours en vie, nous assistons à de nouvelles interprétations de la nature des dragons et de leurs chevaucheurs.

Ce scénario pourrait également offrir des indices sur le personnage d'Orties (Hortense ou Nettles), une jeune dragonnière qui joue un rôle crucial dans le livre Fire & Blood. Cette dernière, de naissance ordinaire, revendique le dragon sauvage Voleur-de-Moutons. Elle démontra ainsi que les dragons peuvent choisir leurs cavaliers indépendamment de leur sang. Si Laenor est vivant alors que Fumée-des-Mers a pris un nouveau cavalier, cela pourrait signifier que les dragons ont la capacité de choisir plus d'un cavalier. De quoi remettre en question les croyances traditionnelles sur les Targaryens et leurs dragons !

Le sort de Laenor Velaryon reste incertain et pourrait avoir des implications majeures pour l'avenir de House of the Dragon. Sa survie pourrait changer les dynamiques de pouvoir et offrir de nouvelles perspectives sur la relation entre les dragons et leurs cavaliers. En attendant plus de révélations, les fans continueront de spéculer sur le destin de Laenor et sur la manière dont son histoire influencera le cours des événements à Westeros !

