La scène d’ouverture complètement folle du nouveau Gumball enfin dévoilée !

Le nouveau Gumball fait déjà vibrer tous les fans, et ce n’est que le début ! En effet, cette série promet un spectacle visuel inédit, bourré d’énergie et de folie douce. On peut donc déjà deviner que le plaisir sera au rendez-vous à chaque épisode. Alors accrochez-vous bien, car ce qui arrive va vous surprendre comme jamais !

Une nouvelle série Gumball qui explose les codes de l’animation

Ça y est, c’est officiel : la toute dernière création autour de Gumball débarquera le 6 octobre 2025. Cette toute nouvelle série sera diffusée sur Cartoon Network et sur HBO Max dans le monde entier, sauf aux États-Unis. Et franchement, ça sent la claque visuelle à plein nez. Le format est court, 15 minutes par épisode, mais l’impact, lui, sera énorme. Ce projet ne fait pas les choses à moitié. Il ose tout, il tente tout, et c’est exactement ce qu’on attendait non ?

Produit par « Hanna-Barbera Studios Europe », ce nouveau Gumball fait exploser les limites avec un mix totalement fou de 2D, 3D, CGI, marionnettes, photoréalisme et même live action. On retrouve Ben Bocquelet à la création, avec Matt Layzell et Erik Fountain à la réalisation. Le générique est signé Jack Sachs, qui a aussi imaginé un nouveau logo complètement déjanté. Avec Xav Clarke à la musique et Joe Sparrow à la direction artistique, cette série part déjà avec une promesse claire : “ce nouveau Gumball va tout déchirer”.

Elmore rouvre ses portes : préparez-vous au chaos joyeux

On y retourne, et franchement, ça fait un bien fou. En effet, Elmore est toujours ce terrain de jeu où les lois de la logique font des pauses café. Rien n’a bougé, mais tout semble encore plus barré qu’avant. Gumball déborde d’énergie, Darwin joue toujours les petits frères adorables, Anaïs garde sa cervelle hors norme. Et Nicole, elle mène toujours la barque à sa façon musclée. Quant à Richard… disons-le franchement, il reste fidèle à lui-même. Leur dynamique ? Toujours aussi drôle, imprévisible et ultra rythmée.

Mais attention, la bande ne revient pas seule. Les figures cultes de la série reprennent aussi du service. Tina, Carrie, Banana Joe, Miss Simian, Principal Brown… on ne les avait pas oubliés, et eux non plus. Pour faire monter la sauce, Cartoon Network balance tout l’été les meilleurs moments de la série originale. Résultat ? La hype grimpe à vitesse grand V. Ce retour en fanfare prépare le terrain pour le nouveau Gumball, et ça va clairement partir en vrille dans le meilleur sens du terme.

Ce nouveau Gumball dépasse toutes les attentes des fans

Depuis sa création en 2011, The Amazing World of Gumball a clairement laissé une empreinte dans le paysage de l’animation. Avec 294 épisodes, deux mini-séries, une diffusion dans 185 pays et 33 langues, la série a conquis la planète. En effet, plus de 450 millions de foyers se sont laissés embarquer dans cette folie douce. Et côté récompenses, on ne compte plus les trophées. Annie Awards, BAFTA, Emmy… le palmarès est long, et franchement, il est mérité.

Cela dit, ce nouveau Gumball ne vit pas sur les lauriers du passé. Bien au contraire. Il repousse encore les limites, que ce soit dans l’écriture, l’animation ou l’absurde. Et pour cause, le mélange de techniques est encore plus osé, l’humour encore plus affûté, et l’univers, toujours plus libre. L’excitation autour de cette série est donc palpable. En conséquence, les fans sont en ébullition. Et on le sent tous : ce qui arrive, c’est bien plus qu’un simple retour. C’est un vrai feu d’artifice.

