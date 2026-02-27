La nouvelle Audi RS6 fusionne deux moteurs pour battre BMW sur la route !

Attention, la reine des breaks de combat n’a pas dit son dernier mot. La cinquième génération d’Audi RS6, prévue pour 2026, adopte une nouvelle stratégie inédite : deux motorisations coexistantes, pour battre BMW sur tous les terrains.

On retrouvera une version hybride rechargeable V8 de 730 chevaux (de quoi rivaliser avec la future M5), et une version 100% électrique sur la plateforme PPE . Côté perf’, la RS6 E-tron viserait les 670 chevaux, avec des simulateurs de bruit et de rapports pour le plaisir de conduite . De quoi faire mentir ceux qui enterraient trop vite le V8 !

L’icône Audi RS6 passe à l’hybride : que nous réserve le break le plus attendu de l’année ?

Préparez-vous, puristes : le mythique break suralimenté d’Audi s’apprête à vivre sa plus grande révolution. Attendu pour la fin de l’année, la nouvelle Audi RS6 Avant troque une partie de sa fougue 100% thermique contre la douceur d’un moteur électrique. C’est une mue technologique imposée par des normes environnementales de plus en plus strictes. Mais cela promet de préserver – voire d’augmenter – la démesure mécanique qui a fait sa légende.

Un V8 sous perfusion électrique, pour quoi faire ?

Si l’idée d’un RS6 « branché » peut sembler sacrilège, rassurez-vous : le cœur qui palpite sous le capot reste bien ce glorieux V8 biturbo de 4,0 litres. La différence ? Il sera épaulé par un moteur électrique. Les chasseurs d’images ont d’ailleurs repéré un discret volet de recharge sur l’aile arrière des prototypes, confirmant l’adoption d’une architecture hybride rechargeable, similaire à celle de l’A6 Avant E-Hybrid et de sa batterie de 20,7 kWh.

L’objectif est clair : satisfaire aux futures normes Euro 7, qui sonnent le glas des hautes performances 100% thermiques. Mais cette transition n’est pas un aveu de faiblesse. Bien au contraire. En s’inspirant de la recette appliquée chez ses cousins Lamborghini, Bentley ou Porsche, Audi pourrait bien transformer l’essai. On parle déjà d’une puissance combinée flirtant avec les 700 chevaux, dépassant ainsi très largement la génération actuelle.

700 chevaux pour dompter la BMW M5 Touring ?

Avec un tel arsenal, la cible est clairement identifiée : la nouvelle BMW M5 Touring. La rivale bavaroise a déjà franchi le pas de l’hybridation, affichant fièrement 717 chevaux. Pour y parvenir, BMW a dû réduire la puissance de son V8. Mais la marque a compensé par un moteur électrique plus costaud. Audi suivra-t-il la même stratégie pour afficher un chiffre aussi flatteur avec la nouvelle RS6 ? Le duel s’annonce électrique (c’est le cas de le dire) entre ces deux poids lourds du segment.

Et justement, parlons poids. Avec un gros V8, une batterie et un moteur électrique à bord, le RS6 va forcément devoir suivre un régime. Il devrait dépasser les 2,3 tonnes, se rapprochant ainsi des 2 475 kg de la BMW. Mais les ingénieurs d’Audi ont mis les petits plats dans les grands en concevant la nouvelle RS6. Les suspensions pilotées et les réglages spécifiques sont au programme pour que ce colosse ne perde pas sa légendaire agilité.

Look plus agressif et retour d’une icône : à quoi s’attendre ?

Pas de révolution esthétique, mais des évolutions qui ne trompent pas. Les photos espionnes dévoilent des sorties d’échappement ovales plus imposantes et resserrées, des passages de roues encore plus musclés hérités du précédent RS6 GT, et des ouïes de custode. Bref, la bête se fait plus massive et menaçante, un look taillé pour l’effort et pour en imposer dans le rétroviseur.

Et pour les amateurs de berlines, une excellente surprise : le retour de la RS6 berline, plus de quinze ans après sa disparition. Si on ne sait pas encore si elle sera disponible dès le lancement, son retour est déjà une victoire pour les puristes. De quoi compléter une gamme qui s’annonce plus large que jamais.

Combien pour repartir avec la bête ?

Reste la question qui fâche : le prix. L’hybridation a un coût, et le nouveau RS6 ne dérogera pas à la règle. Pour se faire une idée, sachez que l’actuel RS5 Avant démarre aux alentours de 107 850 € en Allemagne. Avec la technologie supplémentaire, la motorisation V8 et le standing du modèle, il faut s’attendre à ce que la note soit salée. Une facture qui pourrait dépasser les 140 000 €, un investissement conséquent pour un break qui promet de conjuguer puissance démesurée, confort et une once de conscience écologique. Reste à savoir si les inconditionnels de la sonorité rauque du V8 accepteront de partager la vie de leur jouet avec une prise de recharge.

