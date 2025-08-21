La carte graphique Intel Arc B570 est-elle un bon plan ?

Depuis plusieurs années, le marché des cartes graphiques est dominé par les géants AMD et NVIDIA. Toutefois, Intel est en train de changer la donne. La marque gagne en effet en réputation grâce à sa série Arc, surtout avec le modèle B570. Conçu pour offrir un excellent rapport performances/prix, ce GPU répond très bien aux besoins des joueurs et des utilisateurs qui cherchent à améliorer leur expérience visuelle sans dépasser leur budget. Je vous invite à découvrir davantage l’Intel Arc B570 en quelques paragraphes.

L’Intel Arc B570 repose sur l’architecture Battlemage

Avec l’Arc B570, Intel inaugure une nouvelle génération de cartes graphiques basée sur l’architecture Battlemage. Elle se distingue par son design innovant, mais aussi par une configuration assez proche de celles des GPU haut de gamme de NVIDIA . Cette carte graphique aligne les arguments avec ses 10 Go GDDR6 et sa fréquence de base de 2600 MHz. De plus, elle supporte le PCI-Express 4.0 pour une compatibilité étendue avec les différentes configurations PC.

Parmi les principales particularités de la Intel Arc B570, il y a également l’utilisation de l’architecture Battlemage combinée la technologie Xe2. Ces innovations offrent une meilleure gestion énergétique et optimisent les performances globales de la carte. En termes de consommation, cette carte graphique consomme environ 150 W, avec des pics de 185 W. C’est très peu énergivore pour un GPU équipé de 18 cœurs Xe2 avec une bande passante de 380 Go/s. Cela revêt une importance particulière aujourd’hui, autant pour préserver votre portefeuille que la planète.

Fiche technique de l’Intel Arc B570

Processeur graphique : BMG-G21

: BMG-G21 Architecture : Xe2

: Xe2 Cœurs de traitement : 2304 unités de shader, 144 unités de mappage de textures (TMUs), 80 unités de rendu (ROPs)

: 2304 unités de shader, 144 unités de mappage de textures (TMUs), 80 unités de rendu (ROPs) Cœurs de ray tracing : 18

: 18 Cœurs tensoriels : 144

: 144 Mémoire : 10 Go GDDR6

: 10 Go GDDR6 Interface mémoire : 160 bits

: 160 bits Fréquence du GPU : 2500 MHz (boost)

: 2500 MHz (boost) Fréquence de la mémoire : 2375 MHz (19 Gbps effectif)

: 2375 MHz (19 Gbps effectif) Consommation électrique : 150 W

: 150 W Connecteurs d’alimentation : 1x 8 broches

: 1x 8 broches Sorties vidéo : 1x HDMI 2.1a, 3x DisplayPort 2.1

: 1x HDMI 2.1a, 3x DisplayPort 2.1 Interface : PCIe 4.0 x8

: PCIe 4.0 x8 Dimensions : 272 mm de longueur, 115 mm de largeur

: 272 mm de longueur, 115 mm de largeur Prix de lancement: 219 USD

Une carte graphique conçue pour une expérience immersive

Elles assurent également une amélioration considérable du traitement graphique. Pour les jeux, comme pour les applications vidéos, les images deviennent encore plus réalistes. L’Intel Arc B570 gère aisément les derniers jeux avec des réglages moyens, voire maximums, sans compromettre la fluidité des images. Elle fait ainsi le bonheur des amateurs de Returnal (2024) et Forspoken (2023).

Ce nouveau composant signé Intel assure des performances solides avec un taux de rafraîchissement constant d’environ 60 FPS en 1080p. Les 60 images par seconde sont respectées, même dans les scènes complexes ou les phases d’action rapides. En 1440p ( 2560 x 1440 pixels), elle peut délivrer jusqu’à 40 à 50 FPS. Cette performance est atteinte grâce à des technologies de mise à l’échelle comme XeSS. En 1080p, elle rivalise avec la Radeon RX 7600 d’AMD et la Nvidia GeForce RTX 4060. Toutefois, cette carte graphique reste moins performante dans certains titres où le ray tracing est activé. Elle peut perdre jusqu’à 30 % de performances.

Possibilité d’overclocking pour les connaisseurs

Pour les utilisateurs qui cherchent à repousser encore plus loin les limites de leur matériel, la Intel Arc B570 propose des capacités d’overclocking intéressantes. Son système de refroidissement supporte une fréquence au-delà de ses valeurs nominales, mais toujours avec une stabilité exemplaire. Il évite toute forme de throttling thermique qui pourrait inverser les normes promises par ses spécifications. L’Intel Arc B570 n’a pas déçu sur ce plan grâce à son système de dissipation de chaleur optimisé. La circulation de l’air améliorée, associée à un design plus léger, révolutionne ainsi la gestion du flux thermodynamique dans vos appareils.

Cela signifie que ceux qui aiment personnaliser et optimiser leurs composants peuvent tirer parti de marges de performance supplémentaires. Ils pourront alors préparer le GPU pour les tâches les plus gourmandes en ressources. De plus, le support Intel pour les mises à jour logicielles garantit que la carte restera optimisée pour les futurs applications et jeux. Cela confirme la longévité de ce GPU.

Grande polyvalence et compatibilité accrue

Bien que la Intel Arc B570 soit prédestinée à une utilisation gaming, ses capacités ne se limitent pas uniquement aux jeux vidéo. Sa configuration matérielle en fait un excellent outil pour les professionnels et créateurs de contenu. Ceux qui travaillent avec des logiciels de montage vidéo ou de modélisation 3D sont servis. Avec ses connexions disponibles en HDMI et DisplayPort, ce GPU garantit la prise en charge aisée de multiples moniteurs.

Sa capacité à traiter efficacement de grandes quantités de données graphiques en temps réel permet une productivité accrue pour les tâches créatives les plus exigeantes. Ainsi, les designers, vidéastes, et autres professionnels peuvent compter sur la B570 pour gérer des projets lourds et complexes sans compromis sur la vitesse et la qualité, grâce à la technologie Intel Xe Media Engine qui prend en charge l’encodage simultané et le format AV.

A quelle configuration de PC la Intel Arc B570 s’adresse-t-elle ?

Pour accueillir la carte graphique Intel Arc B570, il est recommandé d’utiliser une configuration PC robuste, mais équilibrée. Une carte mère compatible PCIe 4.0 x8 est essentielle, avec des marques comme MSI, ASUS ou Gigabyte avec des options solides. Le boîtier doit être suffisamment grand pour accueillir la carte graphique, qui mesure environ 249 mm de longueur, et doit disposer de bonnes capacités de ventilation pour maintenir une température stable.

En termes de mémoire, au moins 16 Go de RAM DDR5 sont conseillés pour optimiser les performances, avec une fréquence d’horloge de 5200 MHz ou supérieure. Un processeur moderne comme un Intel Core i5 ou i7 de 12e ou 13e génération est idéal pour tirer parti des capacités de la carte graphique. Un disque SSD NVMe est également important pour réduire les temps de chargement et améliorer la fluidité globale du système. Pour alimenter la carte, un bloc d’alimentation de 650 W avec un connecteur PCIe 8 broches est nécessaire, bien que la consommation maximale de la carte soit de 150 W. Enfin, un bus PCI Express 4.0 x8 assure une connectivité optimale pour la carte graphique.

Quels logiciels et jeux profitent de ce GPU ?

En termes de logiciels et de jeux, l’Intel Arc B570 est capable de faire tourner les derniers titres avec des réglages élevés, notamment en Full HD. Elle supporte sans problème des jeux tels que Starfield, A Plague Tale: Requiem, Alan Wake 2 ou Jedi Survivor grâce au ray tracing et l’upscaling IA XeSS. Cependant, elle n’est pas optimisée pour les jeux en réalité virtuelle (VR), car elle ne dispose pas de support natif pour cette technologie. Pour les jeux en 4K, elle peut gérer certaines applications avec des réglages réduits, mais elle est principalement conçue pour une expérience fluide en Full HD.

Pour les créateurs de contenu, elle offre des performances solides pour le montage vidéo et la modélisation 3D, grâce à son Xe Media Engine qui prend en charge l’encodage simultané et le format AV1. Les logiciels de montage vidéo comme Adobe Premiere Pro et DaVinci Resolve peuvent profiter de ces capacités pour accélérer le rendu des vidéos. De même, des logiciels de graphisme comme Blender et Autodesk Maya peuvent tirer parti des performances de la carte pour des tâches de modélisation et de rendu 3D. Les pilotes graphiques Intel Graphics Software sont régulièrement mis à jour pour optimiser les performances et la compatibilité avec les jeux récents.

Date de sortie et versions disponibles

La carte graphique Intel Arc B570 a été officiellement lancée début 2023. Bien qu’elle n’ait pas fait l’objet du même battage médiatique que ses concurrentes, elle s’est rapidement imposée comme une option solide pour ceux qui recherchent un bon rapport qualité/prix. Avec plusieurs versions ciblant divers types d’utilisateurs, elle séduit aussi bien les joueurs occasionnels que les graphistes professionnels.

Avec un prix de lancement autour de 350 euros, elle représente un investissement raisonnable comparable aux solutions milieu de gamme proposées par d’autres grandes marques. En comparaison directe avec d’autres alternatives similaires récemment sorties, l’Intel Arc B570 affiche un excellent rapport-qualité.

Avec ce GPU, Intel s’aligne avec la concurrence, surtout avec la Nvidia GeForce RTX 4060, qui est disponible à environ 329 à 352 euros. Autre carte graphique de même gamme, la RTX 3060 se situe autour de 340 euros. De leur côté, les cartes AMD Radeon RX 7700 XT et RX 7800 XT sont positionnées dans une tranche de prix légèrement supérieure. Elles se vendent entre 450 et 500 euros, alors que les spécifications sont sensiblement identiques.

Alors, quel verdict pour l’Intel Arc B570 ?

Après avoir testé l’Intel Arc B570, je peux dire que c’est une carte graphique qui remplit correctement son rôle pour les joueurs occasionnels. En 1080p, les performances sont solides avec des fréquences d’images stables dans la plupart des jeux modernes. Cependant, elle commence à montrer ses limites en 1440p, surtout dans les titres les plus exigeants. Les 10 Go de VRAM sont néanmoins suffisants pour des paramètres graphiques moyens à élevés en Full HD, mais insuffisants pour des résolutions plus élevées. Pour ceux qui recherchent des performances plus robustes et durables, investir dans une carte plus puissante comme la B580 pourrait être plus judicieux.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn