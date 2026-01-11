Joueurs : testez votre vue avec Krys dans Fortnite

Krys innove avec “Senses Rush”, une expérience Fortnite inédite dédiée à la prévention santé. L’objectif : sensibiliser à la santé visuelle et auditive via le gaming.

Krys explore de nouveaux territoires avec “Senses Rush”, une opération immersive sur Fortnite qui mêle jeu vidéo et prévention santé. Ce projet vise à éveiller les jeunes joueurs aux risques liés à la surexposition aux écrans et au bruit. Avec une démarche pédagogique et ludique, l’enseigne d’optique veut créer un véritable réflexe santé. Une première européenne ambitieuse et engageante.

Quand prévention rime avec innovation

Avec « Senses Rush », Krys change de registre. Plutôt que d’alerter via des campagnes classiques, l’entreprise plonge directement au cœur du jeu vidéo. Sur Fortnite, le joueur est confronté à un univers fantastique dans lequel une force obscure menace la vue et l’ouïe. Objectif : relever six défis multisensoriels pour sauver le monde.

Ce gameplay, au-delà de l’amusement, transmet des réflexes de soin simples mais efficaces, comme la règle des 20-20-20 pour la vue ou celle des 60-60 pour l’écoute. « Plutôt que de faire la leçon aux gamers, Krys fait un pas vers eux », résume Bruno Censier, directeur de la marque. Une démarche pédagogique qui s’intègre naturellement à l’expérience de jeu.

Une réponse aux nouveaux usages

Krys ne débarque pas par hasard dans Fortnite. Selon l’enseigne, 37 % des joueurs déclarent ressentir une gêne visuelle pendant ou après leurs sessions. Puisque les écrans sont omniprésents, les risques liés à la surexposition visuelle et sonore sont bien réels. L’initiative de Krys vise à interpeller ces publics là où ils se trouvent : devant leur console ou leur écran.

Depuis 60 ans, la coopérative fait de la prévention un pilier central de son action. Elle propose notamment des solutions innovantes : verres ultra personnalisés, dispositifs ralentissant la progression de la myopie, ou encore campagnes de sensibilisation à l’audition. L’expérience “Senses Rush” prolonge cette logique dans un espace inattendu, avec un message de santé publique enveloppé dans un gameplay immersif.

Une opération à double impact

Au-delà de l’aspect ludique, « Senses Rush » s’inscrit dans une campagne nationale de grande ampleur. Krys invite les joueurs, leurs familles et l’ensemble du grand public à réaliser des tests gratuits de la vue et de l’audition en magasin.

Ce passage du virtuel au réel est au cœur du dispositif. Il s’agit de déclencher une prise de conscience, mais surtout une action concrète : consulter un professionnel, adopter les bons gestes, et protéger ses sens durablement. Avec cette première européenne, Krys mêle innovation digitale, responsabilité sociétale et proximité terrain. C’est une combinaison audacieuse au service de la prévention.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

