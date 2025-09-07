Stellar Blade 2 sera plus ambitieux : monde étendu, gameplay enrichi et nouveautés

Bonne nouvelle, fans d’Eve ! Shift Up a confirmé le développement actif de Stellar Blade 2, promettant un monde élargi, un gameplay optimisé et des boss battles encore plus frénétiques.

Le studio s’engage à surpasser le succès du premier opus avec une narration approfondie et des innovations techniques. Prévu pour 2027, ce sequel vise à solidifier Stellar Blade comme une franchise majeure. Préparez-vous à replonger dans l’action !

Stellar Blade 2 : Shift Up prépare une suite plus ambitieuse que jamais

Le succès fulgurant de Stellar Blade n’est pas passé inaperçu. Avec un million de ventes en trois jours sur PC et trois millions au total en incluant les ventes de PS5, le jeu d’action-science-fiction de Shift Up a conquis les joueurs du monde entier.

Alors, naturellement, le développement d’une suite est déjà officiellement en cours ! Le studio coréen l’a confirmé dans un récent rapport. Il annonce que ce nouveau projet vise à « consolider la franchise » tout en repoussant les limites de l’original.

https://twitter.com/techjunkiejh/status/1963795978651050122

Un univers élargi et un gameplay enrichi

La suite de Stellar Blade promet d’offrir une expérience encore plus immersive, avec un univers étendu (littéralement) et un gameplay optimisé. Si le premier opus a séduit par son combat nerveux et son ambiance visuelle époustouflante, le directeur Kim Hyung-tae souhaite cette fois ajouter une substance narrative plus profonde. Une excellente nouvelle pour ceux qui, comme moi, ont trouvé que l’histoire manquait parfois de relief dans l’original.

Des inspirations prestigieuses

Kim Hyung-tae ne manque pas d’ambition et semble prêt à s’inspirer des meilleurs. Plus tôt cette année, il a eu des échanges « profonds et inspirants » avec Naoki Hamaguchi, le directeur de Final Fantasy VII Rebirth. On peut imaginer que les conseils narratifs du maître japonais auront un impact notable sur la construction de l’univers et des personnages de Stellar Blade 2.

Au-delà des polémiques, un vrai potentiel jeu

Rappelons que Stellar Blade avait initialement fait parler de lui pour ses modèles de personnages réalistes. Puis, il ne faut pas oublier certains mods adultes, téléchargés plus de 350 000 fois en un week-end sur Steam. Mais derrière le buzz superficiel se cache un jeu solide, au gameplay exigeant et à l’identité visuelle forte. La suite a donc toutes les cartes en main pour briller… pour les bonnes raisons.

Rendez-vous dans quelques années

Bien qu’aucune date de sortie n’ait été communiquée, une chose est sûre : Shift Up mise gros sur cette licence. Entre l’élargissement de l’univers, l’approfondissement scénaristique et les améliorations de gameplay, Stellar Blade 2 pourrait bien surpasser son prédécesseur et s’imposer comme une franchise majeure de l’action-game. Patience donc… l’aventure ne fait que commencer.

