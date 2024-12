Konyks Camini Care 2 : caméra connectée sécurisée

Avec la Camini Care 2, Konyks présente une caméra connectée qui redéfinit l’assistance et la surveillance domestique. Dotée de fonctions avancées et d’une installation intuitive, elle combine sécurité, praticité et respect de la vie privée. Cette nouveauté assure la tranquillité des propriétaires. De plus, elle est accessible au prix de 59,90 €.

Une technologie au service des foyers

La Camini Care 2 se distingue par sa vision à 360° et ses détections intelligentes. Cette caméra motorisée suit les mouvements et transmet des images claires grâce à sa résolution de 3MP. Elle offre une vision nocturne jusqu’à 10 mètres. Cela garantit une surveillance complète, de jour comme de nuit. Je note que son bouton d’appel vidéo ajoute une dimension d’assistance unique. Il permet à une personne isolée de contacter instantanément un proche en cas de besoin. Une simple pression suffit pour établir une connexion vidéo. Cela offre un lien direct et rassurant entre l’utilisateur et ses proches.

Respect de la vie privée et contrôle personnalisé

La vie privée est une priorité pour Konyks. La Camini Care 2 dispose d’un mode Vie Privée qui masque physiquement l’objectif lorsque la surveillance n’est pas nécessaire. Cette fonctionnalité assure une tranquillisation totale de l’espace privé. Toutes les fonctions de la caméra sont accessibles via l’application Konyks. Celle-ci permet de créer des automatismes comme définir des horaires de surveillance ou recevoir des notifications en cas d’événement suspect. La compatibilité avec Google Chromecast et Alexa facilite également l’intégration dans les écosystèmes connectés.

Une sécurité domestique renforcée

En cas d’intrusion, la Camini Care 2 réagit immédiatement. Elle suit les déplacements de l’intrus et transmet des notifications instantanées. La sirène intégrée peut être activée pour dissuader toute menace. Avec sa capacité d’enregistrement sur carte micro SD, elle garantit une trace fiable des événements. Avec la Camini Care 2, Konyks offre une solution pratique et innovante pour protéger votre maison et assister vos proches. Cette caméra de surveillance connectée incarne parfaitement la vision de Konyks : rendre la maison connectée accessible et utile à tous.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

