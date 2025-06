Keanu Reeves en ange gardien, le trailer de Good Fortune se dévoile drôle et touchant

Keanu Reeves troque sa panoplie de héros d’action pour des ailes d’ange dans la première bande-annonce de Good Fortune.

Le très célèbre Keanu Reeves revient bientôt sur nos écrans dans son nouveau film Good Fortune. Le premier trailer dévoile l’acteur iconique en gardien maladroit et touchant, dans une comédie signée Aziz Ansari. Entre scènes déjantées et casting XXL, le film promet une nouvelle facette de Reeves, bien loin de John Wick.

Keanu Reeves en ange Gabriel dans Good Fortune

Dans ce film, Reeves incarne Gabriel, un ange pas vraiment au sommet de ses pouvoirs, mais plein de bonne volonté. À ses côtés, Aziz Ansari, qui réalise, écrit et joue, interprète un travailleur gig en galère. D’autre part, Seth Rogen campe un investisseur richissime. La bande-annonce souligne le contraste entre la naïveté touchante de Gabriel et la complexité des humains qu’il tente d’aider. Le personnage de Keanu Reeves dans Good Fortune agit parfois maladroitement, et fréquemment avec effet boomerang.

Le teaser dévoile un Keanu décalé. Il est danseur malgré lui, bourreau des cœurs sans le vouloir, et spectateur ébahi des absurdités de notre monde. Ce choix casse les codes habituels de ses rôles. Avec Good Fortune, Keanu Reeves surprend dans une comédie « feel good » portée par Keke Palmer et Sandra Oh. Le tout repose sur un savant mélange entre casting hollywoodien et humour absurde.

L’art de la bande-annonce, entre mystère et séduction

La stratégie marketing du film est claire. Ils veulent en montrer le moins possible sur l’intrigue, mais parier fort sur l’effet « Keanu-ange ». Le pitch ? Gabriel, l’ange, décide d’échanger les vies d’Ansari et Rogen pour leur ouvrir les yeux sur leurs limites respectives. Mais rien ne se passe tout à fait comme prévu pour Keanu Reeves dans Good Fortune. Ceci, surtout quand « devenir riche » s’avère bien plus tentant que prévu pour l’un des deux !

La mécanique de l’échange de vies est un classique dans l’histoire du cinéma. Sauf que dans ce nouveau film, elle se dote d’un ton barré. On sent bien la patte douce-amère déjà présente dans les œuvres précédentes d’Aziz Ansari.

L’autre force du trailer réside dans sa capacité à créer l’attente sans trop en révéler. On y retrouve des séquences humoristiques ainsi que des plans absurdes. Et oui, un ange qui mange un burger, ça attise la curiosité ! Par contre, la bande-annonce de Good Fortune avec Keanu Reeves. ne comporte aucun spoiler majeur. On a donc envie d’en voir davantage, alors que Lionsgate annonce une sortie US le 17 octobre 2025.

Only one of them is an angel. #GoodFortune – TEASER OUT NOW. pic.twitter.com/cZAo4zsxrR — Good Fortune (@GoodFortuneFilm) May 28, 2025

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn