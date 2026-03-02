Jujutsu Kaisen saison 3 détrôné ? Ces animes qui vont tout rafler cette année  !

La course au titre d’anime de l’année s’annonce féroce et la saison 3 de Jujutsu Kaisen tremble devant ses rivaux. Au menu : des retours attendus et des nouveautés toutes aussi audacieuses les unes que les autres.

Jujutsu Kaisen saison 3 domine déjà les pronostics, porté par l’arc du Jeu d’Élimination et ses combats effrénés. Cela dit, 2026 réserve une concurrence exceptionnelle où la qualité d’animation, la profondeur émotionnelle et l’audace narrative pourraient tout changer. Alors, quels sont ces challengers qui menacent la couronne du phénomène Gege Akutami ?

Re: Zero saison 4, la psychologie à l’extrême ?

White Fox emmène enfin Subaru à la Tour de Surveillance des Pléiades pour l’Arc 6. Le studio n’épargne rien pour explorer la pression psychologique. Les morts répétées du héros et ses alliances forcées avec des alliés peu fiables créent une atmosphère oppressante. Aussi, la lente dégradation de sa détermination fait mal à regarder.

En revanche, White Fox a prouvé sa maîtrise du côté sombre en saison 3. Le studio semble alors prêt à pousser l’horreur mentale encore plus loin. Cette saison pourrait ainsi devenir l’une des plus marquantes de la franchise et elle pourrait surpasser Jujutsu Kaisen saison 3.

Goodbye, Lara : la fantasy contemplative peut-elle séduire ?

Kinema Citrus célèbre ses 15 ans avec une œuvre originale audacieuse. Je parle de la Petite Sirène d’Andersen ressuscitée au Japon moderne, près du lac Biwa. Deux siècles après sa mort, Lara découvre donc l’existence ordinaire et la recherche de soi.

Le réalisateur débutant Takushi Koide et la voix d’Hana Hishikawa impriment déjà une tendresse crédible. Cette série pourrait émerger comme l’une des œuvres les plus touchantes et sous-estimées de 2026. La possibilité qu’elle détrône Jujutsu Kaisen saison 3 n’est pas à exclure. Ce sera notamment le cas si la production maintient son ambition de progression graduelle des personnages et de sincérité émotionnelle.

Witch Hat Atelier, la magie accessible sans cliché ?

L’adaptation tant attendue arrive le 6 avril 2026 après un report 2025 pour peaufiner chaque détail. Le manga de Kamome Shirahama se distingue par une magie basée sur l’apprentissage des sceaux dessinés. Celui-ci est accessible à tous sans don inné. Coco, apprentie naïve de Qifrey, incarne donc cette approche révolutionnaire.

Cette œuvre qui pourrait surmonter Jujutsu Kaisen saison 3 évite par ailleurs les échelles de pouvoir et les héros prédestinés. À la place, elle privilégie la croissance authentique, le mentorat discret et les questions éthiques sur la magie interdite. Par conséquent, la précision visuelle et les moments forts des personnages pourraient en faire un des phénomènes de l’année.

Trigun: Stargaze peut détrôner Jujutsu Kaisen saison 3 ?

Studio Orange efface l’échec de Lost JuLai avec ce nouveau chapitre. Vash, caché sous l’identité d’Eriks, voit sa couverture sauter. Le style CGI slick de Stampede persiste, mais les confrontations avec Meryl, Wolfwood et surtout Knives gagnent en poids émotionnel.

C’est toutefois l’exploration de l’expiation, l’extrémisme et le coût réel du pacifisme dans un monde déchu qui distingue Stargaze. De plus, l’implication de Yasuhiro Nightow maintient l’œuvre ancrée dans l’esprit du manga. Pour conclure, cette saison mature pourrait convertir même les puristes de la série originale.

Voici une autre nouveauté qui menace le titre de la saison 3 de Jujutsu Kaisen. Les Chapeaux de Paille foulent enfin l’île des géants. Ils déterrent des secrets du Siècle Oublié et intensifient les conflits mondiaux. Le mélange d’humour décalé, de combats épiques et de révélations lourdes maintient la série vivante après 25 ans.

Mais ce n’est pas tout ce qui distingue ce nouvel arc de One Piece. En fait, le passage à une structure saisonnière élimine les remplissages et resserre le rythme. Avec le simulcast mondial Crunchyroll dès le 5 avril, cet arc ambitieux possède les ingrédients pour marquer 2026.

Sekiro: No Defeat : l’adaptation jeu vidéo qui change tout ?

Qzil.la anime Sekiro de FromSoftware en pure tradition 2D. Cet anime pourrait facilement devenir un des hits en 2026 et détrôner Jujutsu Kaisen saison 3. Le studio traduit la vengeance du shinobi Sengoku avec une intensité brute. Crunchyroll a sécurisé les droits exclusifs et attire ainsi joueurs et spectateurs.

Par contre, c’est surtout la différence fondamentale avec les shonen classiques qui intrigue. Tension lente, conséquences réelles des erreurs, et moments de réflexion silencieuse entre les violences. Cette approche méthodique et mature pourrait alors discrètement surpasser les spectacles plus bruyants.

Daemons of the Shadow Realm : l’héritage d’Arakawa suffit-il ?

Bones adapte Yomi no Tsugai de Hiromu Arakawa avec la même rigueur que ses précédents chefs-d’œuvre. Les jumeaux Yuru et Asa, séparés dans leur jeunesse dans un royaume où humains et démons s’associent. Ils se retrouvent ensuite pour déterrer secrets et intrigues politiques.

La force d’Arakawa reste intacte sur deux cours. Je parle bien sûr du travail patient des personnages ainsi que de la réflexion sur l’identité et le devoir. D’autant plus que le simulcast mondial dès le 4 avril servira à effectuer un suivi hebdomadaire synchronisé. Si l’adaptation préserve l’équilibre cœur-complexité, cette série marquera durablement les esprits.

Frieren saison 2 défiera aussi Jujutsu Kaisen saison 3

Madhouse retrouve la fantasy discrète qui a fait le succès de la première saison. L’elfe immortelle poursuit donc son voyage dans cette nouvelle saison. Elle le fait cette fois avec un regard plus acéré sur le poids de la mémoire et ce qui persiste après la disparition.

La continuité de la direction gracieuse et de la bande-son évocatrice alimente les attentes élevées. On compare fréquemment la saison 2 de Frieren aux références comme Jujutsu Kaisen. Et ce nouvel opus a tout ce qu’il faut pour dépasser les titres d’action les plus hype. Ce sont bien sûr l’art, l’honnêteté émotionnelle et la profondeur narrative. Pour résumer, la course à l’anime de l’année 2026 s’annonce indécise jusqu’au bout.

