Jujutsu Kaisen saison 3 : l’épisode 4 pousse Maki à l’impensable. Était-ce nécessaire ?

L’épisode 4 de la saison 3 de Jujutsu Kaisen vient de frapper fort, très fort avec ce que Maki a fait. Le combat titanesque entre elle et son clan a atteint un tel paroxysme qu’il a poussé la jujutsu sorcière à un acte… impensable.

Un choix narratif d’une violence extrême qui a scindé la communauté des fans en deux camps : ceux qui crient au génie et ceux qui restent abasourdis. Cette décision radicale était-elle nécessaire pour la suite du scénario, ou simplement de la surenchère gratuite ? Plongeons dans l’analyse de ce moment qui va marquer l’anime.

Pourquoi Maki a-t-elle tué sa propre mère dans Jujutsu Kaisen ?

L’épisode 4 de la saison 3 de Jujutsu Kaisen a laissé les fans sous le choc. Dans une scène d’une brutalité glaçante, Maki Zenin a porté un coup fatal à sa propre mère lors du massacre de son clan. Cet acte, loin d’être un simple meurtre gratuit. C’est l’aboutissement tragique de toute une vie de souffrance et la clé de la transformation la plus radicale de la série. Mais qu’est-ce qui a pu conduire à un point de non-retour aussi extrême ?

Le clan Zenin était-il une famille ou une prison ?

Pour comprendre cet acte, il faut plonger dans l’enfer de l’enfance de Maki. Le clan Zenin, l’une des trois grandes familles de jujutsu, voue un culte maladif à l’héritage de l’énergie maudite. Née avec un niveau quasi-nul, tout comme sa sœur jumelle Mai, Maki a été traitée comme un déchet, un fardeau inutile. Son père, Ogi Zenin, était d’une cruauté absolue, mais le rôle de sa mère fut tout aussi destructeur. Prisonnière des traditions misogynes du clan, elle a participé à la négligence émotionnelle, au rejet, et n’a jamais protégé ses filles. Des flashbacks montrent même qu’elle a exprimé des regrets de les avoir mises au monde.

Le sacrifice de Mai a-t-il brisé le dernier lien ?

Le déclencheur ultime est le sacrifice déchirant de Mai. Pour sauver Maki, celle-ci utilise ses derniers instants et son énergie maudite pour forger une arme et réveiller le plein potentiel de sa sœur, lui octroyant une puissance physique comparable à celle de Toji Fushiguro. Avec son dernier souffle, Mai exige une promesse : « Détruis tout. Tout ce qui est lié au clan Zenin. » Cette demande n’est pas une simple vengeance. C’est un ordre de libération, un vœu pour briser le cycle d’abus qui a détruit leurs vies. La mort de Mai ancre en Maki une résolution impitoyable.

La confrontation avec sa mère était-elle inévitable ?

Animée par le chagrin, la rage et sa puissance nouvelle, Maki entreprend d’éliminer méthodiquement les oppresseurs du clan. Après avoir vaincu son père et les escouades d’élite, elle se retrouve face à sa mère. La confrontation est complexe. Maki l’interroge sur ses actes passés, sur la raison pour laquelle elle l’a attirée dans un piège. Sa mère, enfermée dans la peur et la loyauté clanique, n’offre ni rédemption, ni excuse.

Maki, fidèle à sa promesse envers Mai, porte alors le coup fatal. Cet acte n’est pas un emportement soudain, mais une décision froide et délibérée, fruit de décennies de trahison maternelle. Sa mère a été un rouage essentiel du système qui a broyé ses filles.

Son dernier geste était-il une forme d’expiation ?

Dans un ultime rebondissement poignant,sa mère, mortellement blessée, utilise ses dernières forces. C’est elle qui achève Naoya Zenin, un misogyne notoire qui tourmentait Maki. Ce geste final peut être interprété comme son unique acte de défiance. C’est une forme d’expiation tardive répondant par le sang à la question de sa fille. Il ajoute une couche de tragédie à une scène déjà dévastatrice,montrant que même les bourreaux peuvent être des victimes du système qu’ils perpétuent.

Ainsi, le geste de Maki dépasse le simple régicide. Il est le symbone brutal de son émancipation totale, le prix sanglant à payer pour naître une seconde fois, libérée des chaînes du sang et du nom qui l’ont toujours emprisonnée.

﻿Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et ajoutez-nous à vos favoris sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn