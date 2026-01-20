La critique du premier épisode de la saison 2 de Frieren est tombée! Éloge ou pas ?

Alors que Frieren reprend sa route mélancolique, la critique a déjà fondu en éloges pour cet épisode 1 de la saison 2. Les mots « sublime », « poétique » et « parfait équilibre » fusent, promettant un retour en grande forme pour l’elfe et ses compagnons.

L’alchimie entre introspection profonde et aventures fantastiques semble plus aboutie que jamais. Accrochez-vous, le voyage vers le pays des démons s’annonce aussi émouvant qu’inoubliable.

Frieren Saison 2 : Le réconfort d’un bon thé et d’un géant à abattre

Si vous vous attendiez à ce que la saison 2 de Frieren : Au-delà de la fin du voyage démarre sur un champ de bataille épique, détrompez-vous. Le premier épisode, intitulé avec une courtoisie caractéristique « On y va, alors ? », préfère de loin le crépitement doux d’un feu de camp au fracas des épées. Près de trois décennies après la mort d’Himmel, notre mage elfique séculaire, son apprentie sévère Fern et le guerrier sensible Stark reprennent simplement la route.

Leur objectif ? Continuer à avancer, à se chamailler et à observer le monde. Après l’arc intense de l’examen de magie, c’est un retour délibéré aux sources qui font le charme unique de cette série : la mélancolie douce, la beauté du quotidien et le confort des rituels partagés.

Un changement de réalisateur change-t-il l’âme de la série ?

Pour cette nouvelle saison, Keiichiro Saito passe le relais à Tomoya Kitagawa, un vétéran de la première saison. La transition est imperceptible, tant l’esprit du show est préservé. Le nouvel épisode s’enlace avec les mêmes plaisirs simples : une animation somptueuse signée Madhouse, des paysages à couper le souffle et une bande-son envoûtante d’Evan Call qui habille chaque silence.

Le ton mélancolique et contemplatif, cette sensation que les décennies filent comme des semaines pour Frieren, est toujours là, bien ancré. Le changement de mains semble n’être qu’une formalité, tant l’univers respire la même sérénité.

Pourquoi un simple rocher peut-il être plus fascinant qu’un démon ?

L’intrigue de cet épisode est délibérément modeste, presque géologique. Elle tourne autour de pierres magiques nullifiant les sorts, enfouies il y a des décennies. Loin d’être un prétexte à l’action, c’est l’occasion pour Frieren de partager son savoir immémorial avec la jeune génération. La série excelle dans cet équilibre : elle est capable de scènes d’action nerveuses (ici, une course-poursuite avec une bête géante traitée comme une simple routine), mais elle a la patience de ne pas en abuser. Elle préfère laisser « respirer » ses personnages, observer la dynamique espiègle entre Fern et Stark – leur chamaillerie romantique qui amuse tant Frieren – et s’émerveiller devant les curiosités d’un monde qu’elle prend le temps de comprendre.

Les enjeux sont-ils vraiment aussi bas qu’on le croit ?

Ne vous y méprenez pas. Cette apparence de quiétude recèle une profondeur remarquable. L’épisode explore subtilement le doute de Stark sur sa place dans le groupe. Et surtout, il illustre l’évolution majeure de Frieren. Son savoir autrefois sans direction trouve maintenant un but : le transmettre. Elle ne collectionne plus les sorts par simple passe-temps séculaire. Elle guide Fern et Stark, observe ce qu’ils font de ses enseignements. Et, ce faisant, redécouvre le monde à travers leurs yeux. C’est là que réside le vrai drame, bien plus poignant qu’un combat contre un seigneur démon : la relation entre l’immortalité et l’impact sur ceux dont la vie est éphémère.

Où mène cette route si paisible ?

« On y va, alors ? » ne donne aucune indication forte sur la destination narrative de la saison, et c’est tout à son honneur. Comme Frieren elle-même, la série s’épanouit en trouvant des histoires dans des endroits inattendus. Elle nous rappelle que l’aventure n’est pas toujours dans la quête grandiose. Elle est dans le chemin parcouru ensemble, dans un paysage magnifique, une discussion banale sur la magie ou un regard amusé échangé autour du feu.

Ce retour est une douce réaffirmation de tout ce qui a fait de Frieren un phénomène. C’est une série qui a la confiance de prendre son temps. Elle valorise le caractère avant l’intrigue, et de nous offrir l’un des plus beaux voyages visuels et émotionnels de l’animation contemporaine. La route est longue, mais avec une compagnie aussi agréable, on a hâte de voir où elle mène.

