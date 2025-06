Jared Leto est visé pour des faits sexuels remontant à 2006

L’acteur et chanteur Jared Leto est accusé par neuf femmes d’inconduite sexuelle. Les témoignages, recueillis par Air Mail, décrivent des faits s’étalant sur près de vingt ans. Plusieurs femmes évoquent des comportements répétés envers des adolescentes, parfois dès l’âge de 16 ans.

Une première femme raconte une rencontre survenue en 2006, devant un café de Los Angeles. Elle avait 16 ans, Leto en avait 34. « J’ai baissé les yeux et c’était Jared Leto », explique-t-elle. Il aurait pris son numéro, puis l’aurait appelée à plusieurs reprises, souvent au milieu de la nuit.

Cette même femme déclare que Leto l’invitait à des fêtes, bien qu’elle n’ait ni permis ni autonomie. Elle raconte : « Il me demandait des choses comme : ‘Tu as déjà eu un petit ami ?’ » Les appels étaient fréquents et les questions rapidement sexuelles. Elle confie avoir été mal à l’aise, mais impressionnée.

Une deuxième femme, Laura La Rue, mannequin, témoigne d’une situation similaire. Elle avait 16 ans lorsqu’elle a rencontré Leto lors d’un événement privé à Beverly Hills. Il lui a demandé son âge, puis son numéro. Ils ont commencé à échanger des e-mails, selon Air Mail.

Jeux de séduction et comportement inapproprié

La Rue évoque plusieurs visites chez Leto, dont une où il est sorti nu devant elle. « Il flirtait, se penchait vers moi, puis reculait », se souvient-elle. Elle avait alors 17 ans et lui 37. À ses yeux, ce comportement semblait étrange, mais elle ne savait pas comment réagir.

Le représentant de Jared Leto affirme que rien dans ces échanges n’était déplacé. Il ajoute que La Rue aurait ensuite postulé comme assistante personnelle. Une affirmation qu’elle réfute catégoriquement dans le même article.

Une autre femme décrit une relation par SMS débutée alors qu’elle était encore mineure. Les échanges deviennent plus explicites après plusieurs visites chez Leto. Elle explique : « Il a soudainement sorti son pénis et a commencé à se masturber. » Elle ajoute qu’il a pris sa main et lui a demandé un geste dégradant.

Les propos sont directs, les souvenirs précis. Pour plusieurs victimes, les actes décrits restent gravés dans leur mémoire. Certaines affirment avoir ressenti de la confusion, mêlée à de la peur.

Elle affirme que Leto se serait exposé devant elle, sans prévenir. Il aurait ensuite pris sa main et l’aurait posée sur lui. Elle explique qu’il lui a alors adressé une demande choquante, qu’elle n’a pas su comment refuser. Ce souvenir la hante encore aujourd’hui, des années plus tard.

Une DJ publie son témoignage

Allie Teilz, DJ et productrice basée à Los Angeles, a publié un ancien message Facebook datant de 2012. Elle y écrivait : « Vous n’êtes pas vraiment à Los Angeles tant que Jared Leto ne vous a pas acculée dans les coulisses… en kilt… avec un bonnet. »

Dans ses stories Instagram, elle précise avoir été âgée de 17 ans au moment des faits. « Il connaissait mon âge et s’en fichait », affirme-t-elle. Elle qualifie le comportement de l’acteur de « prédateur, terrifiant et inacceptable ». Le représentant de Leto déclare que ces affirmations sont « manifestement fausses ».

Jared Leto n’a toujours pas réagi publiquement

Depuis la publication du rapport par Air Mail, Jared Leto est resté silencieux face aux accusations. Aucun communiqué officiel, ni commentaire personnel, n’a été diffusé de sa part à ce jour. L’ensemble de la communication repose pour l’instant sur son représentant.

Celui-ci a systématiquement nié les faits rapportés, en évoquant des déclarations inexactes ou déformées. Il insiste sur l’absence de preuves tangibles et conteste les versions présentées par les plaignantes. Malgré cela, la médiatisation de l’affaire continue de s’intensifier.

L’absence de réaction directe de l’acteur interroge, alors que les témoignages se sont multipliés. Ce silence est interprété différemment selon les observateurs, certains y voyant une stratégie, d’autres une difficulté à répondre publiquement. L’ampleur médiatique du rapport a placé l’acteur au cœur de nombreuses discussions.

Sur les réseaux sociaux, les réactions se poursuivent, entre soutien, indignation et appel à des éclaircissements. Plusieurs internautes réclament une prise de position claire de l’acteur. Des professionnels du cinéma évoquent également des conséquences possibles sur ses projets en cours.

