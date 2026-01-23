James Bond : Jacob Elordi, prochain 007 façon Denis Villeneuve ?

La course pour le prochain 007 vient de connaître un rebondissement de taille. L’acteur en vogue Jacob Elordi, star d’Euphoria et d’Une Histoire à Venise, aurait rencontré le réalisateur oscarisé Denis Villeneuve (Dune).

L’idée de voir le maestro de la science-fiction épique repenser l’espion le plus célèbre du monde est déjà vertigineuse. Alors, avec Elordi dans le rôle-titre, s’agirait-il d’un Bond plus sombre, plus psychologique, façon Sicario ? Ou d’une fausse piste hollywoodienne ? L’enquête est ouverte.

Jacob Elordi, le prochain 007 façon Ian Fleming ?

Le nom de Jacob Elordi circule avec insistance dans le milieu très fermé des prétendants à James Bond. Ce matin même, l’acteur australien de 28 ans recevait sa première nomination aux Oscars pour son rôle dans « Frankenstein », couronnant des années folles qui l’ont vu passer d’« Euphoria » à des projets de réalisateurs aussi prestigieux que Coppola, Del Toro ou Ridley Scott. Une trajectoire parfaite pour attirer l’attention des gardiens du temple 007.

Une rencontre secrète avec le maître Denis Villeneuve ?

Selon le journaliste bien informé Roger Friedman, confirmant des rumeons plus anciennes, Elordi aurait déjà eu des rencontres avec les producteurs de Bond, Amazon/MGM et… le réalisateur Denis Villeneuve. Ce dernier, pressenti pour piloter le reboot, aurait donné son feu vert, voire rencontré l’acteur en privé. Le calendrier s’accélère : un test à l’écran, incluant l’inévitable essayage de smoking, serait prévu pour 2026, avec une décision finale attendue au milieu de la même année.

Pourquoi son profil colle-t-il parfaitement au nouveau Bond ?

Elordi semble incarner la nouvelle direction souhaitée par Amazon : un Bond jeune, pour une franchise relancée. Mais ce n’est pas tout. Son physique imposant (1,96 m) et son aura naturelle de froideur détachée correspondent point par point à la description plus brutale et impitoyable du 007 des romans originaux de Ian Fleming. « Il faut qu’il ait l’air de pouvoir vous tuer à mains nues en un instant », souligne un initié. Elordi, qui a prouvé qu’il pouvait allier charme et menace, coche toutes les cases.

Le scénario nous ramènera-t-il aux origines de l’espion ?

La plume derrière ce « Bond 26 » est un indice de taille : Steven Knight, le créateur de « Peaky Blinders », réputé pour ses récits violents et sombres. Il puiserait directement dans les premiers romans de Fleming. Cela laisse envisager un Bond « origine », explorant son passé dans la Royal Navy, son recrutement par le MI6 et l’obtention de son statut d’agent 00. Les scénaristes pourraient même ancrer l’intrigue dans les années 50 ou 60, pour un retour aux sources radical.

Selon les dernières informations, le tournage pourrait débuter fin 2026 ou début 2027. La course pour le rôle est donc plus que jamais lancée, et Jacob Elordi, fraîchement auréolé par l’Académie, semble en excellente position pour décrocher le contrat du siècle. Nous devrons peut-être patienter pour le martini, mais l’excitation, elle, est déjà bien secouée, pas remuée.

