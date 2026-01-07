Qui sera le prochain James Bond ? Voici les 2 acteurs pressentis pour le rôle

Le suspense est à son comble, et les paris sont ouverts ! La succession de 007 fait tourner les têtes et alimente les conversations. Deux noms s’échauffent sérieusement sur la ligne de départ.

Ils sont prêts à endosser le smoking iconique et à manier l’humour glacé. Alors, qui succédera à Daniel Craig ? Le prochain James Bond pourrait bien être… l’un de ces deux prétendants au charme détonant. Préparez-vous à la surprise !

À quand le nouveau visage de 007 ?

Le fauteuil de l’agent le plus célèbre du monde est vide depuis que Daniel Craig a dit adieu dans Mourir peut attendre. La période de transition qui suit est unique : tout est sur la table, du ton futur de la saga au visage qui l’incarnera. Dans le silence officiel d’EON Productions et d’Amazon MGM Studios, les rumeurs bruissent plus fort que jamais. Une seule certitude se dessine : Bond 26 sera réalisé par Denis Villeneuve, une signature qui promet un film au souffle cinématographique puissant, atmosphérique et exigeant. Mais la question qui emballe tous les paris reste sans réponse : qui sera James Bond ?

Callum Turner : la rumeur du Times est-elle l’annonce tant attendue ?

Le nom de Callum Turner domine désormais les conversations. Une rumeur relayée par The Times affirme même que son officialisation pourrait intervenir dans les prochaines heures. Cet élégant Britannique, révélé par Masters of the Air et la saga Les Animaux fantastiques, possède le profil parfait : l’âge, l’accent, le physique classique et un jeu nuancé qui pourrait renouveler le personnage tout en assurant une continuité sur plusieurs films. Vu comme une transition idéale, il est suffisamment connu pour rassurer les studios, mais assez malléable pour être modelé en « nouveau Bond ». Et son histoire d’amour avec Dua Lipa pourrait apporter une touche de glamour moderne et attirer un nouveau public.

Jacob Elordi : un Bond australien peut-il bousculer la tradition ?

Cependant, la course a un sérieux perturbateur : Jacob Elordi. L’acteur australien, star d’Euphoria et de Saltburn, représente l’alternative audacieuse. Longtemps outsider en raison de sa nationalité, sa présence magnétique et son intensité dramatique auraient séduit les décisionnaires. Il incarnerait un Bond plus sombre, plus jeune d’esprit, à la masculinité ambiguë, conçu pour captiver une nouvelle génération. Ce duel cristallise un choix fondamental pour la franchise : la continuité classique de Turner, ou la rupture radicale et contemporaine d’Elordi.

Que sont devenus les anciens favoris du casting ?

Avant que ce duo n’accapare l’attention, une véritable galaxie de prétendants a illuminé le radar des spéculations. Aaron Taylor-Johnson fut un temps le favori absolu. Taron Egerton semblait incarner un Bond plus énergique. Henry Cavill, l’éternel espoir, a peut-être été jugé trop âgé pour une nouvelle longue saga. Idris Elba a porté les rêves d’un Bond révolutionnaire avant d’être écarté. Regé-Jean Page a vu sa popularité flamboyer puis retomber. Chacun a, un instant, personnifié une direction possible pour l’avenir de 007.

Et si James Bond avait été dirigé par Quentin Tarantino ?

En parallèle de cette quête frénétique, une autre histoire fascine les puristes : le Casino Royale que Quentin Tarantino rêvait de réaliser avec Pierce Brosnan. Ce projet fantôme, une adaptation fidèle du roman située dans les années 60, potentiellement en noir et blanc, imaginait un Bond radicalement différent, littéraire et minimaliste. Les désaccords créatifs et les droits ont finalement enterré ce concept, laissant la place au reboot de 2006 qui lança l’ère Craig. Cette voie non empruntée rappelle à quel point l’identité de Bond est un terrain de jeu infini pour les visions d’auteur.

Le choix final déterminera-t-il l’âme de Bond pour dix ans ?

La franchise se trouve à un carrefour historique. Le choix entre Callum Turner et Jacob Elordi est bien plus qu’un simple casting. Il déterminera l’orientation artistique et générationnelle de James Bond pour la prochaine décennie. Optera-t-on pour la sécurité d’une évolution élégante, ou pour le pari d’une réinvention audacieuse ? Cette décision sculpte l’ADN futur des missions de 007.

Pourquoi ce suspense est-il la meilleure pub pour James Bond ?

Une chose est certaine : jamais la succession de James Bond n’aura suscité autant de débats, de passions et de spéculations mondiales. Cette fièvre collective prouve une évidence : loin d’être un relique, l’espion au smoking est une icône plus vivante et essentielle que jamais. Le suspense, parfois angoissant, est finalement la preuve ultime de son statut intemporel. Le monde retient son souffle en attendant le fameux « Bond. James Bond ».

