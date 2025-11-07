Frankenstein sur Netflix: Explication de la fin – La créature survit-elle à son destin ?

Contrairement aux adaptations traditionnelles, le Frankenstein de Guillermo del Toro diffusé sur Netflix réserve une fin aussi surprenante que bouleversante ! Alors que Victor succombe dans les glaces polaires, sa Créature, elle, lui survit. Mais que signifie cette immortalité pour ce être rejeté ?

Entre pardon et rédemption, cette conclusion renverse magistralement le mythe. Préparez-vous à découvrir pourquoi la survie du « monstre » transforme ce chef-d’œuvre gothique en une émouvante leçon d’humanité. Attention, chef-d’œuvre poignant en vue !

Guillermo del Toro réinvente Frankenstein : entre poésie macabre et rédemption

Guillermo del Toro signe avec Frankenstein l’adaptation la plus personnelle du mythe de Mary Shelley. Sorti en salles le 17 octobre 2025 avant sa diffusion mondiale sur Netflix le 7 novembre 2025, ce film de science-fiction gothique réunit un casting prestigieux. On a Oscar Isaac qui incarne un Victor Frankenstein tourmenté.

Puis, Jacob Elordi prête sa stature à la Créature. Tandis que Mia Goth illumine le rôle d’Elizabeth. Entouré de talents comme Christoph Waltz et Charles Dance, del Toro propose une relecture où le monstre sacré côtoie le tragique humain. Le réalisateur mentionne avoir vécu avec cette œuvre « comme avec une Bible » tout en souhaitant la « chanter sur un ton différent« .

Une fin qui transcende le désespoir

Loin des versions traditionnelles, le Frankenstein de del Toro s’achève sur une note de rédemption bouleversante. Alors que Victor meurt seul dans l’Arctique, rongé par son obsession, sa créature lui survit. Toutefois, elle est immortelle par la faute de ses propres expériences.

Dans un renversement poignant, le monstre agenouillé pardonne à son créateur. Et cette action inverse leur dynamique originelle. Del Toro dépasse ainsi le geste suicidaire du roman original pour offrir une méditation sur la persistance de la vie et la naissance de l’empathie dans la souffrance. C’est un dilemme que del Toro rend monstrueux et divin.

Un drame en trois actes

L’intrigue puise sa source dans le deuil : Victor tente de ressusciter sa mère défunte, donnant naissance à une créature intelligente mais rejetée. Le cœur émotionnel bat grâce au lien unique entre Elizabeth et le monstre, qui perçoit son innocence là où Victor ne voit que monstruosité.

Cette connexion sera brisée par la jalousie du savant, provoquant la mort tragique d’Elizabeth lors d’une confrontation violente. Cette perte précipite alors la descente aux enfers de Victor, poursuivant sa création à travers le monde jusqu’à l’ultime confrontation polaire.

La symbolisme visuel d’un poète de l’image

Del Toro imprègne chaque plan de sa patte visuelle caractéristique. La récurrente vision d’un ange en flammes – d’abord divin puis squelettique – métaphorise la chute vertigineuse de Victor. Chaque mort, chaque violence, le rapproche de cette vérité insoutenable.

C’est le fait que le véritable monstre n’est pas celui qu’il a créé, mais l’homme incapable d’aimer sa propre création. Ce langage symbolique transforme le film en une fable sur la grâce perdue et la beauté cachée dans la difformité.

L’héritage d’un mythe repensé

En choisissant la survie et le pardon du monstre, del Toro opère une révolution narrative. Son Frankenstein n’est plus seulement un avertissement sur les dérives de la science, mais devient une ode à la résilience des âmes incomprises.

La créature immortelle incarne désormais tous les rejetés assoiffés d’amour, tous les marginalisés capables de compassion. Ce finale apaisé, bien que mélancolique, affirme qu’aucune existence n’est indigne de rédemption – message vibrant d’espoir qui transforme un classique terrifiant en un hymne à l’humanité retrouvée.

