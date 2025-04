J’ai testé le Tineco Floor One S9 ! Finies les corvées de ménage ?

Et si votre aspirateur de sol savait laver, sécher… et s’auto-nettoyer pendant que vous preniez un café ?

J’ai passé une semaine avec le Tineco Floor One S9, entre scepticisme et curiosité. C’est un appareil qui promet de faire presque tout à ma place. Donc forcément, j’ai voulu voir ça de près. Autant vous le dire tout de suite : je suis impressionnée. Il a changé ma manière de faire le ménage, et un peu ma vie aussi.

Caractéristiques techniques

Puissance : 230 W

: 230 W Puissance d’aspiration : 22 kPa

: 22 kPa Autonomie : jusqu’à 50 minutes

: jusqu’à 50 minutes Technologie iLoop™ : oui (détection intelligente de la saleté)

: oui (détection intelligente de la saleté) Technologie MHCBS™ : oui (nettoyage optimisé en temps réel)

: oui (nettoyage optimisé en temps réel) Capacité du réservoir d’eau propre : 1 L

: 1 L Capacité du réservoir d’eau sale : 0,75 L

: 0,75 L Système de nettoyage des bords : des deux côtés

: des deux côtés Système autonettoyant : FlashDry avec eau chauffée et séchage à 85 °C

: FlashDry avec eau chauffée et séchage à 85 °C Fonction pose à plat : oui (design plat à 180°, hauteur 12,85 cm)

: oui (design plat à 180°, hauteur 12,85 cm) Poids : 7 kg

: 7 kg Écran : LED

: LED Assistant vocal intégré : oui

: oui Connexion à l’application via Wi-Fi : oui

: oui Conception anti-nœuds DualBlock : oui (grattoirs double couche contre les cheveux)

: oui (grattoirs double couche contre les cheveux) Aspirateur à main détachable : non

: non Technologie vapeur HyperSteam : non

Design du Tineco Floor One S9 : pensé pour l’œil… et l’usage

Quand j’ai ouvert la boîte, j’ai eu un vrai coup de cœur. Son design est inspiré des aurores boréales, et ça se voit : des reflets changeants, doux, presque poétiques. Oui, on parle bien d’un aspirateur nettoyeur. Mais là, il ressemble à un objet qu’on a envie de laisser traîner, pas de cacher.

En plus, il a un écran bien visible à l’avant, des lignes épurées, rien de massif ni d’encombrant. Rien à voir avec les gros engins qu’on planque au fond d’un placard dès qu’on a fini.

Cependant, le Tineco Floor One S9 ne fait pas que joli. Il est aussi hyper fin, avec une tête qui se couche à plat, vraiment à plat. Il passe sous le lit, le canapé, les meubles sans râler. Et le plus dingue : il garde toute sa puissance même couché au sol. Plus besoin de jouer aux haltérophiles pour bouger les meubles.

Une puissance d’aspiration qui surpasse tout

Le Tineco Floor One S9 embarque un moteur de 22 000 Pa, une puissance énorme pour ce type d’appareil. Autant vous dire que rien ne lui échappe : poussière, miettes, poils, cheveux… Il aspire tout, partout. Que ce soit du carrelage, du parquet ou une moquette fine, il laisse les surfaces impeccables.

En outre, le réservoir d’eau propre du Tineco Floor One S9 fait 1 L, celui d’eau sale 0,75 L. Ça suffit largement pour faire mon appart entier sans avoir à vider ou remplir en cours de route. De plus, grâce à son capteur intelligent iLoop™, il ajuste tout seul la puissance et la quantité d’eau. Si le sol est propre, il dose moins. S’il est sale, il augmente. Vous n’avez rien à gérer.

Usage du Tineco Floor One S9 : léger, maniable, presque ludique

L’aspirateur a l’air robuste, mais une fois en main, il est étonnamment léger. Le poids est bien réparti, rien ne tire sur les bras. Il glisse tout seul grâce à ses roues à 360°, et il pivote à 90° sans effort. Je l’ai fait passer entre les chaises, dans les coins serrés, dans mon couloir étroit : il m’a suivie sans broncher.

D’ailleurs, dès qu’on le lâche, le Tineco Floor One S9 se redresse tout seul. Vous n’avez pas besoin de le caler ni de le poser contre un mur. C’est un petit détail, mais franchement pratique.

Quant à l’autonomie de l’aspirateur, oui, les 50 minutes sont vraies. J’ai nettoyé salon, cuisine, couloir, sans me presser, et il avait encore de la batterie. Et quand on le repose sur sa base, non seulement il se recharge, mais il se nettoie aussi. Ça me simplifie bien la vie.

Un lavage sans traces, un séchage express

Le Tineco Floor One S9 ne laisse aucune trace d’eau derrière lui. Grâce à son système Backtrack Water Eraser, il récupère l’excédent d’eau dès qu’on recule l’appareil. Ainsi, le sol est propre et sec en quelques secondes.

Et le vrai luxe, c’est le système d’auto-nettoyage automatique. Une fois posé sur sa base, il se nettoie en quatre étapes : rinçage, lavage rapide, raclage de l’eau sale, et séchage à 85 °C. Cinq minutes plus tard, la brosse est propre, sèche, et prête à resservir. Pas d’odeur de serpillère, pas de démontage, pas de galère.

Tineco Floor One S9 : anti-poils, anti-nœuds, pro-hygiène

J’ai deux chiens à la maison, donc les brosses enroulées de poils, je connais. Heureusement, le Tineco Floor One S9 est pensé pour les gens comme moi, avec des animaux à la maison. Grâce à son système DualBlock, les poils et cheveux sont capturés avant même de pouvoir s’emmêler. Ils finissent directement dans le réservoir d’eau sale.

Je l’ai testé juste après le passage de mes deux monstres poilus. Résultat : aucune brosse bouchée, aucun poil coincé. L’aspiration est restée fluide tout du long du processus, et c’est un vrai soulagement.

L’interface intelligente du Tineco Floor One S9 qui vous guide

L’écran est clair, net, réactif. Il vous informe de tout : la batterie, les niveaux d’eau, le mode actif, et même la saleté du sol en temps réel. C’est fluide, intuitif, on comprend tout, même sans mode d’emploi.

D’ailleurs, il y a un petit plus que j’adore avec le Tineco Floor One S9 : la bague colorée autour de l’écran. Elle passe au rouge quand c’est sale, et bleue quand c’est propre. C’est un détail, mais ça rend le ménage presque… ludique.

Les quelques limites du Tineco Floor One S9

Bon, soyons honnête : le Tineco Floor One S9 a quelques petits manques. Il ne propose pas de fonction vapeur, donc l’eau est tiède, pas bouillante. Il ne faut pas non plus y verser du détergent trop agressif.Autre limite : il n’atteint pas les coins les plus étroits ni les plinthes à ras. La tête de nettoyage reste centrée, donc pour les zones ultra-serrées, il faut finir à la main.

