J’ai testé le clavier Epomaker MagCore 65 Lite : compact à la frappe, magnétique et fluide ?

Clavier compact 65 % avec switches inductifs, le MagCore 65 Lite promet une frappe rapide et silencieuse, le tout en tri‑mode. Mais tient‑il vraiment ses promesses ?

Le marché des claviers mécaniques a beaucoup évolué, mais peu de modèles osent combiner format compact, technologie inductive et prix contenu. C’est exactement ce que propose l’EpoMaker MagCore 65 Lite. Ce clavier 65 %, équipé de switches magnétiques analogiques, vise les gamers, les créateurs et les amateurs de frappe confortable.

J’ai voulu le tester car il promet une frappe linéaire fluide, silencieuse et rapide, grâce à une détection sans contact inspirée des modèles haut de gamme comme ceux de Wooting. Avec en prime une connectivité tri-mode (filaire, Bluetooth, 2.4 GHz), une structure gasket‑mount et des keycaps PBT, il semble cocher toutes les cases d’un clavier sérieux.

Mais, qu’en est-il une fois sur le bureau ? Rivalise-t-il avec les références du genre ? Surtout, est-ce que cette technologie magnétique tient ses promesses au quotidien ? J’ai tapé, codé, joué et travaillé avec pendant plusieurs jours pour le savoir.

Fiche technique

Caractéristique Détail Nom produit Epomaker MagCore 65 Lite Type Clavier mécanique compact 65 % à switches inductifs Nombre de touches 66 touches Technologie switch Switchs inductifs analogiques Epomaker Core Layout 65 % – ANSI QWERTY Profil des touches Cherry profile Matériau des keycaps PBT double injection & touches PC sérigraphiées Connexion USB‑C filaire / 2,4 GHz sans fil / Bluetooth (tri‑mode) Batterie 4000 mAh rechargeable Taux d’interrogation 8 000 Hz filaire, 1 000 Hz 2,4 GHz, 125 Hz Bluetooth Latence ~0,125 ms filaire / ~5 ms 2,4 GHz / ~15 ms Bluetooth Hot‑swap Oui (inductive uniquement) Structure de montage Gasket‑mount avec isolation acoustique Rétroéclairage RGB per‑key, LEDs orientées sud Stabilisateurs Montés sur plaque Dimensions ~323,7 × 117,7 × 43,2 mm Poids ~750 g Compatibilité Windows, Mac, Android Fonctions spéciales SOCD, DKS, MT, réglage de course & réglage de point d’actuation

Prise en main & design

Au déballage, le MagCore 65 Lite donne immédiatement une bonne impression. Malgré son nom “Lite”, il affiche une construction dense et bien équilibrée. Le châssis en plastique reste rigide, avec un assemblage propre et sans craquement. On n’est pas sur un boîtier alu, mais la sensation en main est solide.

Le format 65 % est parfaitement maîtrisé : ni trop compact, ni encombrant. Il conserve les touches fléchées, les touches de navigation importantes, et s’intègre facilement dans un setup minimaliste. Les keycaps en PBT ont un grain agréable sous les doigts et une finition soignée. La police est lisible, sans effet gamer excessif.

Sous le capot, on retrouve un montage gasket-mount avec des couches d’isolation phonique. Les stabilisateurs sont correctement lubrifiés, sans cliquetis. Les touches longues comme la barre espace ou Entrée restent silencieuses et stables. Enfin, le rétroéclairage RGB, bien diffusé, est personnalisable touche par touche via logiciel.

Expérience utilisateur

Ce qui change immédiatement la donne, c’est la sensation de frappe : les switches inductifs n’ont aucun contact mécanique. Résultat ? Une frappe ultra fluide, sans friction, avec un son mat et doux. La course est linéaire du début à la fin, sans point dur, et surtout totalement réglable via le logiciel.

On peut ajuster le point d’activation entre 0,1 mm et 4,0 mm, ce qui permet d’adapter le clavier à sa façon de taper ou de jouer. En bureautique, j’ai privilégié une course plus profonde pour éviter les fautes de frappe. En jeu, j’ai descendu la course à 1 mm pour gagner en réactivité. L’effet est immédiat.

Le logiciel companion (MagLink) permet aussi de paramétrer des fonctions avancées : DKS (Dual Key Stroke), MT (Mod Tap), macros, ou courbes d’activation. Même si l’interface reste un peu brute, elle est fonctionnelle, sans bug bloquant.

En Bluetooth ou 2.4 GHz, la latence reste très basse. Pour du gaming, le mode sans-fil en 1000 Hz est suffisant. Pour les jeux ultra nerveux, le filaire en 8000 Hz reste bluffant de réactivité.

Performances par usage

Frappe au quotidien

En usage bureautique intensif, le MagCore 65 Lite est un vrai plaisir. La frappe est lisse, silencieuse et très peu fatigante, même après plusieurs heures. Le bruit est feutré, sans cliquetis métalliques, grâce au montage gasket et à l’absence de friction dans les switches. Le retour est net mais doux, ce qui convient aussi bien à la rédaction qu’au chat en ligne.

Gaming : vitesse et contrôle

Le clavier brille aussi en jeu. Grâce à son polling rate de 8000 Hz en filaire et sa détection analogique, il permet des réactions quasi instantanées. On peut individuellement régler le point d’activation de chaque touche, voire créer un double point d’action sur une seule pression (grâce au DKS). Dans les FPS ou les MOBA, ça change explicitement la manière de jouer : plus rapide, plus fluide, plus précis. Le mode 2.4 GHz est tout aussi stable pour jouer sans câble. Le Bluetooth est plutôt réservé à un usage mobile ou occasionnel, car sa latence reste un cran au-dessus.

Autonomie & connectivité

En usage mixte sans fil (2,4 GHz + RGB activé), la batterie de 4000 mAh tient entre 3 et 4 jours en usage modéré, voire plus en mode éco. Le basculement entre les trois modes de connexion est rapide (Fn+Q/W/E), ce qui en fait un clavier très pratique pour jongler entre appareils.

Comparaison & positionnement

Le MagCore 65 Lite se positionne comme une alternative abordable aux claviers à switches magnétiques, souvent réservés aux modèles haut de gamme. Face à un Wooting 60HEouSteelSeries Apex Pro Mini, il propose une technologie comparable en termes de sensation et de personnalisation, mais à un tarif bien plus contenu.

Son format 65 % lui donne un avantage en termes d’ergonomie par rapport aux 60 % plus contraignants. Ceci tout en gardant une compacité utile sur les bureaux de gamers ou de créateurs. Il est aussi l’un des seuls dans cette gamme de prix à proposer une structure gasket‑mount, un vrai plus en confort de frappe.

Il s’adresse avant tout à ceux qui veulent un clavier polyvalent, capable de passer d’une session de jeu exigeante à une journée de travail prolongée, avec une personnalisation avancée, sans plonger dans des logiciels complexes ni exploser le budget.

Avis des utilisateurs

Les retours des utilisateurs du Epomaker MagCore 65 Lite convergent vers une expérience très positive, notamment sur la qualité de frappe et la polyvalence du clavier. Beaucoup décrivent la sensation de frappe comme fluide, silencieuse et confortable, ce qui est souvent cité comme un des points forts du clavier, idéal autant pour taper de longs textes que pour jouer.

Plusieurs utilisateurs apprécient particulièrement la technologie des switches inductifs qui permet de régler très finement le point d’activation, ce qui améliore la vitesse de réaction en jeu sans sacrifier le confort en bureautique. La possibilité de personnaliser chaque touche via le logiciel macros, la réactivité, les fonctions avancées sont aussi jugées utiles et suffisamment intuitives pour des utilisateurs intermédiaires.

La connectivité tri‑mode (filaire, Bluetooth, 2,4 GHz) est un autre point fréquemment mentionné : beaucoup trouvent pratique de pouvoir switcher rapidement entre différents appareils (PC, tablette, téléphone) sans perdre en réactivité, surtout en mode 2,4 GHz pour le jeu.

Certains utilisateurs, toutefois, notent que le logiciel pourrait être un peu plus abouti en termes d’ergonomie et de clarté pour les débutants, et que le rétroéclairage RGB ne brille pas autant que sur des modèles premium. Malgré cela, le consensus reste que le MagCore 65 Lite offre un excellent rapport sensations/prix, notamment pour un clavier compact 65 % avec switches avancés.

EPOMAKER Magcore65 Lite La performance au bout des doigts Acheter son clavier Epomaker MagCore65 Lite Verdict Le EpoMaker MagCore 65 Lite réussit à démocratiser une technologie longtemps réservée aux modèles haut de gamme. Son format 65 %, ses switches inductifs réglables, son montage gasket et sa connectivité tri‑mode en font un clavier polyvalent, réactif et confortable autant pour le jeu que pour la productivité. Il n’est pas parfait : son châssis est en plastique, son RGB reste discret, et son logiciel peut demander un petit temps d’adaptation. Mais, une fois configuré, il offre une expérience de frappe ultra fluide, personnalisable à souhait, avec une sensation très proche de modèles bien plus chers. C’est un excellent choix pour les joueurs exigeants comme pour les passionnés de frappe, qui veulent un clavier moderne, compact et rapide, sans compromis sur ce qui est important. On aime Frappe fluide, silencieuse et personnalisable

Switches inductifs avec point d’activation réglable On aime moins Logiciel perfectible en ergonomie

Rétroéclairage RGB peu intense

