J’ai testé la streaming box Strong streaming box Leap Neve : un dongle TV prometteur

J’ai récemment testé le Strong Leap-Neve, un dongle Google TV qui promet de transformer n’importe quel écran en une Smart TV performante. Voici mon retour d’expérience détaillé sur ce produit.

Le Strong Leap-Neve est un dongle compact qui, une fois connecté à un écran via HDMI, donne l’accès à l’univers Google TV. Avec une prise en charge de la 4K UHD, du HDR10+, du Dolby Vision et du Dolby Atmos, il ambitionne de fournir une expérience de streaming haut de gamme.

Fiche technique

Généralités

Produit : Dongle Google TV

: Dongle Google TV Modèle : Leap-Neve

: Leap-Neve Marque : STRONG

: STRONG Prix conseillé : 64,99 €

: 64,99 € Date de sortie : Mars 2025

: Mars 2025 Garantie : 2 ans (produits réseau STRONG garantis 4 ans)

Système et interface

Système d’exploitation : Google TV (certifié par Google)

: Google TV (certifié par Google) Interface utilisateur : personnalisable, fluide, multi-profils, sécurité enfants intégrée

: personnalisable, fluide, multi-profils, sécurité enfants intégrée Google Assistant : intégré, commande vocale via micro sur télécommande

: intégré, commande vocale via micro sur télécommande Applications compatibles : Netflix, Prime Video, YouTube, Disney+, Spotify, myCANAL, DAZN, etc.

: Netflix, Prime Video, YouTube, Disney+, Spotify, myCANAL, DAZN, etc. Google Cast : oui (partage de contenu depuis smartphone, tablette, PC)

Matériel et performance

Processeur : ARM Quad-Core

: ARM Quad-Core Mémoire RAM : 2 Go

: 2 Go Stockage interne : 8 Go

: 8 Go Résolution maximale : 4K Ultra HD (3840 × 2160 pixels)

: 4K Ultra HD (3840 × 2160 pixels) Formats HDR : HDR10, HDR10+, Dolby Vision

: HDR10, HDR10+, Dolby Vision Codec vidéo : H.265 (HEVC)

: H.265 (HEVC) Audio : Dolby Atmos compatible

Connectivité

Wi-Fi : Wi-Fi 6 (bi-bande)

: Wi-Fi 6 (bi-bande) Bluetooth : 5.0

: 5.0 Ethernet : oui (port RJ45 intégré)

: oui (port RJ45 intégré) Ports : 1 x HDMI 2.1 2 x USB-C (alimentation + stockage/périphériques) 1 x Ethernet

:

Télécommande

Type : télécommande Bluetooth

: télécommande Bluetooth Commandes vocales : microphone intégré (Google Assistant)

: microphone intégré (Google Assistant) Boutons dédiés : Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+

Dimensions et design

Finition : blanche mate

: blanche mate Format : compact, discret, design élégant

Compatibilité audio/vidéo

Formats vidéo supportés : MKV, MP4, AVI, etc.

: MKV, MP4, AVI, etc. Formats audio supportés : MP3, AAC, FLAC, Dolby Digital, Dolby Atmos

: MP3, AAC, FLAC, Dolby Digital, Dolby Atmos Autres fonctionnalités : support des périphériques de stockage externe via USB-C

Remarques

Disponibilité des applications selon pays et abonnements tiers nécessaires.

STRONG ne garantit pas le fonctionnement des services tiers dans toutes les régions.

Design et connectique

Dès le déballage, j’ai apprécié le design épuré du Leap-Neve. Sa finition blanche mate et sa forme allongée lui confèrent une apparence moderne. La connectique est complète : un port HDMI 2.1, deux ports USB-C (un pour l’alimentation, l’autre pour les périphériques), un port Ethernet pour une connexion filaire stable, et le Bluetooth 5.0 pour connecter des accessoires.

Le dongle est suffisamment discret pour se fondre derrière un téléviseur sans gêner l’esthétique globale. J’ai particulièrement aimé le choix d’un port Ethernet, rarement présent sur ce type de produit, qui garantit une connexion plus stable que le Wi-Fi seul. Les deux ports USB-C permettent en outre de connecter facilement des périphériques de stockage ou un clavier, ce qui ajoute une vraie polyvalence d’usage. Ce niveau de connectique est rare à ce prix.

Ergonomie et interface

L’installation est simple : branchement au téléviseur, connexion à Internet, et le tour est joué. L’interface Google TV est fluide et intuitive. J’ai pu personnaliser l’écran d’accueil selon mes préférences, et la navigation entre les applications est rapide. La télécommande fournie est ergonomique, avec des boutons dédiés pour Netflix, YouTube, Prime Video et Disney+, ainsi qu’un microphone pour les commandes vocales via Google Assistant.

Une fois en main, la télécommande se montre agréable à utiliser, avec des boutons bien répartis et une bonne réactivité. J’ai utilisé l’Assistant Google pour effectuer des recherches vocales, lancer des contenus ou régler le volume, et l’ensemble fonctionne parfaitement. L’interface Google TV permet aussi de créer des profils pour chaque membre du foyer, avec des suggestions personnalisées, ce qui améliore encore l’expérience au quotidien.

Performances et qualité de streaming

Le Leap-Neve est équipé d’un processeur ARM Quad-Core, de 2 Go de RAM et de 8 Go de stockage interne. Lors de mes tests, les performances étaient satisfaisantes pour le streaming en 4K UHD. Les vidéos se lançaient aussi rapidement, et je n’ai pas constaté de ralentissements majeurs. La prise en charge du Wi-Fi 6 bi-bande et du port Ethernet assure notamment une connexion stable, primordiale pour le streaming haute définition.

J’ai testé plusieurs plateformes, dont Netflix, Prime Video, Disney+ et YouTube, et tous les contenus s’affichent avec fluidité, même en 4K HDR. Le décodage H.265 améliore la compression sans perte de qualité, ce qui limite la consommation de bande passante. Même lors de sessions prolongées, le Leap-Neve reste stable, sans surchauffe ni crash. Ce niveau de performance est impressionnant pour un appareil aussi compact.

Fonctionnalités avancées de la streaming box

Le Leap-Neve prend en charge Google Cast, ce qui m’a permis de diffuser facilement du contenu depuis mon smartphone vers le téléviseur. La compatibilité avec Dolby Vision et Dolby Atmos propose d’ailleurs une qualité d’image et de son immersive, à condition de disposer d’un équipement compatible. J’ai également apprécié la possibilité de connecter des périphériques via les ports USB-C, comme une clé USB pour lire des fichiers locaux.

J’ai aussi expérimenté la lecture de contenus locaux via VLC ou Kodi, installés directement depuis le Play Store, et cela fonctionne parfaitement. Les formats vidéo comme MKV ou AVI sont bien pris en charge, y compris ceux avec des pistes audios multilingues. Le son spatialisé via Dolby Atmos m’a vraiment surpris, surtout en l’associant à une barre de son compatible : le rendu est immersif et donne un vrai plus aux films et séries.

Points forts et points faibles du Strong Leap-Neve

Le Leap-Neve m’a séduit par plusieurs aspects. L’installation est simple et rapide, même pour un utilisateur peu technique. L’interface Google TV est non seulement fluide, mais aussi entièrement personnalisable selon ses préférences. J’ai aussi apprécié sa compatibilité avec un large éventail de formats audio et vidéo, ce qui rend son usage très polyvalent. Sa connectique complète, notamment la présence d’un port Ethernet et de ports USB-C, est un vrai atout qui le différencie des autres dongles de sa catégorie.

Cependant, quelques limites subsistent. Le stockage interne de 8 Go s’avère vite restreint si l’on souhaite installer plusieurs applications ou stocker du contenu localement. L’absence de port microSD est regrettable, car il aurait permis une extension de mémoire simple. Enfin, même si la télécommande est fonctionnelle et bien pensée, sa qualité de fabrication pourrait être améliorée pour renforcer l’expérience globale.

Avis des utilisateurs

Le Strong Leap-Neve bénéficie d’une excellente réputation avec une note globale de 4,5/5 basée sur 681 avis clients. Les utilisateurs louent notamment la simplicité d’installation, qualifiée de véritable « plug and play ». Cela permet ainsi de transformer rapidement un téléviseur classique en smart TV. La compatibilité avec le Play Store et l’ensemble des grandes plateformes de streaming comme Netflix, Prime Video, Disney+ ou YouTube est unanimement saluée. Cela assure un accès à un large contenu.

La qualité d’image est appréciée, notamment grâce à la prise en charge du 4K Ultra HD, HDR10, HDR10+ et Dolby Vision-Atmos, assurant des contrastes et couleurs impressionnants. Le dongle propose une connectivité avancée via Wi-Fi 6 et un port Ethernet. Cela garantit une navigation fluide et stable. La fonction Chromecast intégrée facilite le casting direct depuis smartphone ou PC, tandis que l’assistant vocal Google simplifie la commande à la voix, renforcée par une télécommande jugée pratique et réactive.



Cependant, certains critiques évoquent un espace de stockage interne limité (8 Go) et des performances perfectibles sur certaines applications, le dongle n’étant pas le plus rapide du marché. Malgré ces réserves, le Strong Leap-Neve est recommandé pour son rapport qualité-prix, sa polyvalence et sa fiabilité. Ce qui séduit particulièrement les utilisateurs cherchant un produit simple à utiliser et efficace.

Strong Leap Neve Le meilleur solution pour transformer votre expérience TV 94,84 € sur Amazon Verdict Le Strong Leap-Neve est une solution efficace pour ceux qui souhaitent transformer un écran classique en Smart TV. Il offre une expérience de streaming fluide, une interface conviviale et une compatibilité avec les dernières normes audio et vidéo. Malgré quelques limitations, notamment en termes de stockage, il représente un excellent rapport qualité-prix pour un usage domestique. On aime Connectique complète et rare pour un dongle

Compatibilité Dolby Vision et Dolby Atmos On aime moins Stockage interne limité à 8 Go

Absence de port microSD

