PanaCast : la solution de visioconférence pro de Jabra

Un vent de modularité souffle sur les salles de réunion, avec l’arrivée des nouvelles solutions PanaCast de Jabra.

Jabra mise sur la flexibilité avec ses nouveaux Room Kits PanaCast. Ces dispositifs visent à s’adapter à toutes les tailles de salles de réunion et à garantir une qualité de collaboration homogène. Grâce à une combinaison d’outils audio-visuels intelligents, l’expérience devient plus naturelle. L’entreprise scandinave réaffirme ainsi son engagement envers des environnements de travail connectés et inclusifs.



Une couverture optimale pour chaque salle

Jabra enrichit son offre avec une gamme inédite de Room Kits PanaCast, pensés pour s’adapter aux spécificités des espaces professionnels. Ces kits sont disponibles avec une à cinq caméras. Ils visent à offrir une solution vidéo et audio complète, cohérente et évolutive. Une flexibilité bienvenue pour les entreprises qui cherchent à harmoniser l’expérience de visioconférence d’une salle à l’autre, sans compromettre la qualité.

Au cœur du dispositif, la barre PanaCast 55 VBS joue un rôle central. Elle combine champ de vision panoramique à 180°, cadrage intelligent et traitement audio piloté par intelligence artificielle. Associée au SpeakerMic de Jabra et à une infrastructure Android, elle forme une base solide, simple à déployer et pensée pour durer.

Son immersif et visuels dynamiques

Le SpeakerMic vient compléter l’écosystème par la diffusion d’un son limpide dans toutes les configurations. Conçu pour capter les voix de manière homogène, il assure des échanges fluides, quel que soit l’emplacement de l’orateur. De quoi recréer un environnement propice aux conversations naturelles, même dans les grandes salles.

L’apport du système multi-caméras, issu du partenariat avec Huddly Crew, renforce l’axe visuel. Grâce à plusieurs angles de captation, les caméras suivent automatiquement l’intervenant actif. Cette démarche dynamique offre une immersion renforcée, loin des dispositifs fixes souvent limités.

Une installation simplifiée, une vision durable

Fidèle à ses racines scandinaves, Jabra mise sur une conception à la fois sobre et ingénieuse. L’emballage même du kit a été pensé pour faciliter l’accès aux composants sans démontage fastidieux.

L’installation se veut directe, avec des options de montage flexibles et une gestion intuitive des câbles. Au-delà de l’aspect technique, Jabra s’appuie sur son ancrage dans l’écosystème professionnel. Fort de 150 ans d’innovation et de plus de 30 millions d’utilisateurs, le fabricant danois assure la compatibilité avec les plateformes phares comme Microsoft Teams et Zoom.

Une garantie de sérénité pour les entreprises en quête de solutions durables, prêtes à relever les défis de demain. « Nous avons voulu créer une technologie qui s’efface pour laisser place à l’humain », résume Holger Reisinger, vice-président chez Jabra. Avec les Room Kits PanaCast, l’entreprise entend redéfinir les standards de la visioconférence : plus accessibles, plus fluides, plus connectés.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

