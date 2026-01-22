Série Evolve3 : design et son spatial signé Jabra

Avec la série Evolve3, Jabra franchit une nouvelle étape dans l’union du travail et des loisirs. Les casques Evolve3 85 et 75 promettent une expérience audio de haut niveau, dans un design épuré.

La marque Jabra dévoile sa série Evolve3, deux casques pensés pour répondre aux exigences d’un monde hybride. Avec une qualité audio boostée par l’IA, une autonomie record et un design sans perche micro, les modèles 85 et 75 réinventent le casque professionnel. Ils visent un public actif, en quête d’un outil aussi performant en réunion qu’au quotidien. Disponibles dès mars 2026, ils pourraient bien s’imposer comme nouvelle référence.

Un design pensé pour la vie hybride

Les nouveaux Evolve3 s’écartent clairement des codes des casques professionnels classiques. Sans perche visible, avec des lignes douces et des finitions sobres en noir ou gris, ils assument une allure polyvalente. Plus compacts et plus légers que leurs prédécesseurs, ils permettent de passer d’un appel professionnel à une session musicale sans transition. Le modèle circum-aural Evolve3 85 privilégie l’immersion, tandis que l’Evolve3 75 supra-auriculaire mise sur la légèreté et le confort.

Calum MacDougall, président de Jabra, résume cette volonté : « Dans un monde hybride où personnel et professionnel se mêlent, nos casques Evolve3 permettent aux utilisateurs de profiter d’une expérience de qualité supérieure. »

Des technologies au service de la clarté

Les casques intègrent la technologie Jabra ClearVoice. C’est un système basé sur l’intelligence artificielle, capable d’isoler la voix de l’utilisateur même dans des environnements très bruyants, sans nécessiter de micro perche. Cette avancée repose sur un entraînement de plus de 60 millions de phrases et offre jusqu’à 99 % de précision en open space. Le son spatial ajoute une dimension naturelle aux appels, réduisant la fatigue auditive.

Le mode ANC adaptatif ajuste automatiquement la réduction de bruit selon l’environnement. À la différence de nombreuses autres solutions du marché, ce système reste actif en permanence, y compris pendant les appels.

Une autonomie pensée pour durer

Côté endurance, les Evolve3 impressionnent ! Jusqu’à 120 heures d’écoute musicale et 25 heures de communication pour le modèle 85. Pour une recharge express de 10 minutes, on peut profiter de 10 heures d’autonomie. Les batteries sont remplaçables, ce qui prolonge la durée de vie des produits. La connectivité Bluetooth Low Energy sécurisée, la compatibilité avec toutes les plateformes de communication et l’application Jabra Plus pour personnaliser les réglages viennent parfaire l’ensemble.

Prévue pour le 1er mars 2026, la série Evolve3 vise à devenir un standard de l’audio personnel et professionnel. Avec une promesse : ne plus avoir à choisir entre performance et style.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

