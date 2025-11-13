Nouveaux packs vidéo Insta360 Ace Pro 2 conçus avec Leica

Pensés pour les créateurs, les nouveaux packs de l’Insta360 Ace Pro 2 élargissent les usages de la caméra d’action. Ces trois kits premium transforment la capture en une expérience créative plus fluide.

L’innovation s’invite une nouvelle fois chez Insta360 avec ces 3 nouveaux packs dédiés à son Ace Pro 2, fruit d’une collaboration renforcée avec Leica. La marque affirme avoir repensé ces kits après avoir observé la manière dont les créateurs filment réellement. Ils privilégient la rapidité, le style et la spontanéité. L’ensemble reflète une volonté claire de transformer la caméra d’action en véritable outil créatif, capable d’accompagner autant les explorateurs que les storytellers urbains.

Une collaboration renforcée et une vision élargie de la caméra d’action

Depuis cinq ans, le partenariat Insta360 X Leica évolue avec une communauté de créateurs devenue éclectique. Vloggers citadins, cinéastes en altitude ou documentaristes de festivals se sont approprié l’Ace Pro 2 pour détourner la caméra d’action de sa vocation sportive. Lors d’un événement exclusif organisé au siège de Leica, les principaux créateurs du réseau ont pu découvrir en avant-première les nouveaux packs. Ils sont conçus pour leur offrir un contrôle plus précis et un rendu colorimétrique professionnel.

« Avec l’aide de Leica, nous avons redéfini la caméra d’action », confie Max Richter, co-fondateur d’Insta360. Cela rappelle que l’appareil s’impose désormais comme un outil de photographie et de vidéo professionnelles. Cette vision prend forme à travers des accessoires plus aboutis, des profils de couleur enrichis et une ergonomie pensée pour filmer sans rupture.

De nouveaux outils pour filmer instantanément, avec style et flexibilité

Les trois packs introduisent une série de nouveautés destinées à simplifier les tournages et élargir les possibilités créatives. Le grip Xplorer repensé ajoute un zoom tactile 1–2×, un contrôle d’exposition et des changements de mode rapides. Cela offre une prise en main plus intuitive. L’arrivée d’une imprimante de poche est une première sur une caméra d’action. Elle permet de matérialiser un souvenir en quelques secondes, directement depuis l’Ace Pro 2.

Les objectifs premium renforcent, quant à eux, la polyvalence du système. Deux filtres supplémentaires, Black Mist et Star, apportent davantage de contrôle sur l’ambiance et la diffusion de la lumière. Les profils de couleur Leica s’enrichissent également. Ils intègrent désormais les rendus Eternal et B&W High Contrast, ainsi que deux nouveaux filtres intégrés : Retro Neon et Vintage Vacation. Une mise à jour du firmware rend ces nouveautés accessibles à tous les utilisateurs.

Trois packs pensés pour des usages distincts et une créativité débridée

Le Pack instantané, proposé à 629 €, s’adresse aux créateurs qui veulent capturer et partager sans délai. Il inclut l’Ace Pro 2, le grip Xplorer, l’imprimante de poche, un pare-soleil rabattable et un étui en cuir. Avec cette démarche ludique, Insta360 cible la génération qui documente tout, partout, tout le temps. Le Pack vidéographie édition limitée est proposé à 649 €. Il se distingue par une philosophie plus minimaliste. Il comprend une caméra, un objectif cinématographique et un filtre Black Mist, le tout présenté dans une boîte sur mesure.

De plus, il vise les créateurs sensibles à l’esthétique classique et à la simplicité opératoire. Le Pack vidéographie ultime, vendu 839 €, s’impose comme la configuration la plus complète. Trois objectifs et deux filtres y composent une offre polyvalente pensée pour affronter n’importe quel projet vidéo. Ces trois packs, lancés simultanément le 12 novembre 2025, sont désormais disponibles exclusivement sur la boutique officielle Insta360.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

