Les entreprises françaises emploient l’IA Générative, l’alternative au recrutement traditionnel !

Le secteur du travail en France est actuellement corrompu par l’IA. C’est une étude effectuée par Pléo. Mais dans celle-ci, il est difficile de savoir si l’IA générative est un allié dans le monde du recrutement français ou non.

L’IA générative, un outil qui transforme radicalement le recrutement français

Depuis l’apparition de ChatGPT en 2022, le paysage de l’emploi en France a changé. Selon l’étude de Pléo, environ 57 % des organisations en France utiliseraient l’IA plutôt que d’entreprendre de vrais recrutements à la française.

Cependant, ces chiffres ne sont pas complètement justes. En effet, l’enquête ne tient compte que de l’avis de 3 250 professionnels et décideurs dans les services financiers. Cela ne représente pas l’entièreté de la population française.

D’ailleurs, il s’avère même que l’étude a été faite au Royaume-Uni, en France, en Espagne, en Allemagne, au Danemark, en Suède et aux Pays-Bas. Cela n’est pas très représentatif de ce qui se passe sur le territoire francilien.

Des chiffres dispersés en termes de productivité

Selon les chiffres, 51% des DAF français encouragerait leurs équipes à employer l’IA générative en matière de recrutement. Toutefois, ce chiffre tombe à 47% lorsqu’il s’agit de réellement utiliser cette technologie au travail.

Les français reviennent à l’usage d’Excel. Est-ce pour préserver leur emploi et dire non à l’avancée de l’IA en entreprise ? Difficile à dire. Ce qui est certain, c’est que le cadre économique actuel coûte cher aux sociétés françaises.

Par conséquent, l’utilisation régulière de l’intelligence artificielle au travail devrait permettre aux employés d’être plus efficaces. Mais de nombreuses entreprises n’ont pas de stratégies claires qui pourraient leurs permettre de se démarquer grâce à l’IA.

De ce fait, leurs bénéfices sont plutôt petits. L’usage de l’IA est donc en partie boudé en France. Là encore, on se pose la question suivante : est-ce dû à une mauvaise organisation ou un manque de formation des employés ? Moins de 47 % des entreprises françaises disent que l’IA apporte une valeur ajoutée au travail.

Une mauvaise utilisation de l’IA fruste les employés

Au final, il s’avère que 68 % des répondants à cette enquête ne savent pas comment interagir avec l’IA au travail. Cela n’a pas d’importance qu’il s’agisse de l’IA générative dans le domaine du recrutement français ou un autre secteur.

Il est dit que c’est parce que les employés ont droit à une trop grande quantité de logiciels et d’outils en tout genre que l’intégration de l’IA est un échec. Peut-être faudrait-il vraiment former les agents à l’emploi par étape de ces logiciels avant de leur confier ces dispositifs technologiques.

L’IA Gen fait constamment l’objet d’améliorations. De ce fait, c’est à l’être humain de s’y adapter en ce moment. Sans quoi, certaines méthodes archaïques de travail perdurent, alors que le principal but en utilisant les nouvelles technologies est de faire moins d’erreurs en étant plus rapide et efficace dans le travail.

