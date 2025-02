2025 : La fin de certains métiers ? Découvrez les professions en danger

La sécurité d’un emploi évolue au fil des années. Il existe des métiers qui perdurent dans le temps, et d’autres non. Et récemment, le secteur du travail est de nouveau bouleversé. C’est l’arrivée de l’intelligence artificielle qui met des professions en danger.

Voici une sélection parlant des gagne-pains qui disparaîtront peu à peu en partant de cette année 2025.

Les guichetiers de banque traditionnels

Avec l’apparition des banques en ligne, des distributeurs automatiques avancés et l’utilisation de l’IA, vous devrez sans doute vous passer de la personne que vous aviez l’habitude de côtoyer dans un futur proche.

Pour faire des opérations, il est de plus en plus courant de s’approcher d’un distributeur et de demander le service que vous souhaitez. Si ce service nécessite un guichetier, vous serez connecté à un centre d’appels souvent situé à l’étranger ou une IA. Et si vous devez encaisser un chèque ou déposer de l’argent, tout se fait en ligne.

Agent immobilier, profession en danger

Ensuite, il se pourrait que les vendeurs ou loueurs de maisons et d’appartements soient en voie de disparition vu que l‘IA peut désormais faire visiter des biens virtuellement. Mais cela dépend du contexte économique.

Les traducteurs

Puis, dans le cadre administratif, l’IA effectue actuellement un excellent travail de traduction, ce qui fait que cette profession peut se sentir menacée. Néanmoins, on peut constater que les logiciels actuels sont spécialisés dans la traduction des langues les plus parlées comme : l’anglais, l’espagnol, l’italien, le português ou le français. Mais les langues asiatiques et celles de bien d’autres nations sont encore souvent mal traduites par cette technologie. De ce fait, ce métier a encore de l’avenir.

Les opérateurs de contrôle des stations TV ou radio

Sinon, dans le domaine de la TV, il se pourrait que les personnes chargées de surveiller le bon déroulement d’une émission, d’éditer des playlists qui envoient les programmes télévisés à l’antenne aient du mouron à se faire. Certes, l’IA n’est pas encore entièrement capable d’exécuter leurs tâches sans erreur. Mais à force de confier du travail à cette technologie, il se pourrait qu’elle s’améliore.

Le service client des centres d’appels

Pour suivre, les centres d’appel ont fleuri depuis maintenant une décennie, mais la fin de leur égérie est peut-être proche avec les progrès des IA agentics. Ces logiciels autonomes capables de gérer de nombreuses tâches sans l’intervention de l’être humain sont de plus en plus redoutables. C’est pourquoi cette profession est en danger.

Les ingénieurs dans le domaine des transports en commun

Par la suite, dans le monde des transports en commun, les bus autonomes existent déjà. Même si de nombreux usagers hésitent encore à monter dans un véhicule sans chauffeur. Les taxis autonomes quant à eux sont déjà connus également. Et récemment, c’est le travail des ingénieurs de locomotive sur les grandes lignes de fret qui est devenu une profession en danger. Des ordinateurs gèrent dès lors les itinéraires et indiquent même à l’ingénieur quand appliquer les freins à air.

Les caissiers

Enfin, comme l’IA peut faire des calculs rapides sans se tromper, l’avenir des caissiers en supermarché et dans les restaurants est bien sombre. Ce n’est certes pas encore dès demain qu’ils n’existeront plus, mais cette profession est bel et bien en danger.

