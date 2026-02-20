House of the Dragon saison 3 : Tout ce que révèle la première bande-annonce pour les fans

Le feu et le sang n’ont jamais été aussi proches. La première bande-annonce de la saison 3 de House of the Dragon vient de tomber, et elle promet un spectacle dantesque. Au programme : la tant attendue Bataille du Gosier (Battle of the Gullet).

C’est l’un des affrontements navals les plus sanglants de l’histoire de Westeros, avec des dragons bien sûr. On y voit Jacaerys sur Vermax cracher du feu sur la flotte ennemie, tandis que le Prince Daeron et sa dragonne Tessarion font leurs débuts tant espérés . Huit épisodes prévus pour juin 2026, et cette fois, la guerre totale est déclarée. Accrochez vos ceintures de dragon, ça va secouer !

House of the Dragon saison 3 : la guerre des dragons s’intensifie

Presque deux ans après la fin de la saison 2, HBO dévoile enfin la bande-annonce de la saison 3 de House of the Dragon. La Danse des Dragons s’embrase, et les armées Noire et Verte se préparent à en découdre. Rhaenyra (Emma D’Arcy) et Aegon (Tom Glynn-Carney) vont devoir affronter les conséquences dévastatrices de leur lutte pour le Trône de Fer. Attention, ça va chauffer.

Qui est sur le trône ?

Depuis la tentative de régicide sur Aegon, Aemond (Ewan Mitchell) a pris possession du Trône de Fer, convaincu que son frère a abdiqué. En réalité, Aegon est en fuite avec Larys Strong. Pendant ce temps, Alicent (Olivia Cooke), fraîchement revenue de sa visite à Rhaenyra à Peyredragon, tente d’alerter Aemond sur l’attaque imminente de la reine Noire, tandis que Rhaenyra annonce à son conseil qu’Alicent est prête à se rendre. La situation est plus que tendue.

Quels combats nous attendent ?

La bande-annonce promet des scènes de bataille épiques. Ser Criston Cole (Fabien Frankel) mène les armées Vertes, mais face aux dragons, même les meilleurs soldats ne font pas le poids. Jacaerys Velaryon (Harry Collett), le fils et héritier de Rhaenyra, s’implique directement dans les combats, chevauchant son dragon Vermax lors de la bataille du Gosier. Lord Corlys Velaryon (Steve Toussaint) mène quant à lui la flotte de navires pour la cause Noire. Daemon Targaryen (Matt Smith) encourage Rhaenyra à saisir le moment, mais les larmes de la reine laissent présager des tragédies à venir.

Tessarion, le dragon bleu, fait son apparition

Les fans vont se régaler : le dragon Tessarion, monture de Daeron Targaryen, apparaît clairement dans la bande-annonce. Après un aperçu furtif à la fin de la saison 2, on découvre enfin les détails magnifiques de sa conception. Son cavalier, Daeron, reste encore hors champ, mais son introduction est confirmée pour cette saison 3.

Qui sont les absents du trailer ?

Helaena Targaryen (Phia Saban) et Otto Hightower (Rhys Ifans) brillent par leur absence. Otto, le père d’Alicent, a été aperçu pour la dernière fois emprisonné dans un donjon. Son retour est inévitable, et promet des surprises.

Quels sont les nouveaux visages ?

Plusieurs acteurs rejoignent le casting pour cette saison 3. Voici la liste des nouveaux venus confirmés :

Annie Shapero : Alysanne Blackwood

: Alysanne Blackwood Tommy Flanagan : Ser Roderick Dustin

: Ser Roderick Dustin James Norton : Ormund Hightower

: Ormund Hightower Dan Fogler : Torrhen Manderly

: Torrhen Manderly Tom Cullen : Luthor Largent

: Luthor Largent Joplin Sibtain : Jon Roxton

: Jon Roxton Barry Sloane : Adrian Redfort

Parmi eux, Annie Shapero et Tommy Flanagan incarneront des figures importantes de l’armée de Rhaenyra.

Quand sort la saison 3 ?

La saison 3 de House of the Dragon est prévue pour l’été 2026, avec une affiche teaser confirmant une diffusion à partir de juin. La saison 4, elle, est déjà annoncée pour 2028. Le compte à rebours est lancé.

