House of the Dragon : qui est le dragon que Daemon a réveillé ?

Dernièrement, on a vu dans House of the Dragon, Daemon pénétrer dans le repaire d’un dragon pour tenter d’en réveiller un. Mais qui est ce fameux dragon et qui va le chevaucher ?

L’épisode final de la saison 1 de House of the Dragon a montré le choc de la mort du roi Viserys dans le camp des Noirs (Rhaenyra et compagnie). Il nous a aussi montré Daemon chantant pour tenter de réveiller un dragon. Qui est ce fameux dragon que le haut valyrien peut amadouer ?

Qui est le dragon que Daemon veut réveiller ?

Une théorie suggère que c’est Cannibal. Toutefois, ce dragon-ci était fou et sauvage et personne n’a jamais réussi à l’apprivoiser. Une autre suggère que ce soit Vermithor.

Vermithor est l’un des plus grands dragons ayant jamais existé à Westeros. Après le décès du roi Jahaerys, son cavalier, ce dragon a refusé de prendre un autre cavalier. Il est resté dans son repaire de Peyredragon. On ne sait cependant pas qui chevaucherait Vermithor, car Daemon a déjà Caraxes.

Dans le final de la saison de House of the Dragon, Daemon pénètre dans l’antre du reptile. Il lui chante alors en haut valyrien pour tenter de l’apprivoiser.

Vermithor, will make his debut in episode 10 He was ridden by Jaehaerys I Targaryen. The only dragon larger is Vhagar #HouseOfTheDragon pic.twitter.com/2eaCqDtWqL — House Of The Dragon Source (@HOTDsource) October 17, 2022

Pourquoi Daemon risque sa vie pour obtenir Vermithor ?

La première raison est que Daemon aime vraiment Rhaenyra. Il ferait n’importe quoi pour l’aider à retrouver son droit d’aînesse.

La deuxième raison est que Daemon est le petit-fils du roi Jahaerys, ce qui pourrait renforcer son lien avec Vermithor.

Rappelons que Vermithor est un dragon majestueux, plus grand que le Syrax de Rhaenyra, le Meleys de Rhaenys ou le Caraxes de Daemon. Le seul dragon plus grand que Vermithor est Vhagar, la femelle dragon montée par le prince Aemond. Ce dernier l’a en quelque sorte volé et a perdu un œil à cause de cela.

Daemon va-t-il changer de dragon ?

Eh bien, non ! Daemon n’a pas changé de dragon, mais apprivoiser Vermithor serait un atout de taille pour leur camp. La Danse des Dragons, la guerre entre les 2 branches des Targaryen, se prépare et la guerre entre les Verts et les Noirs est inévitable.

Daemon, Rhaenyra et leurs partisans auront besoin de tous les dragons qu’ils peuvent obtenir s’ils veulent vaincre les Verts. Aemond a en effet, Vhagar à ses côtés. Ce dragon est non seulement énorme, mais aussi puissant et a une grande expérience de combat.

Qu’est-ce que cela implique pour la série ?

On sait que la Danse des Dragons est imminente et que Daemon a risqué sa vie pour dompter Vermithor. Il n’en sera toutefois pas le cavalier, car il a déjà Caraxes.

Rhaenyra et daemon se rendront compte rapidement qu’ils ont besoin de tous les dragons pour gagner la bataille. Or, ils ont plus de dragons que de cavaliers.

Heureusement pour eux qu’il y a d’innombrables bâtards Targaryen. Le couple donne donc une chance aux bâtards de Targaryen d’apprivoiser les dragons sans cavalier, dont Vermithor. S’ils réussissent, ils peuvent revendiquer leur place de Targaryen légitime. En cas d’échec, ils n’auront sûrement pas le temps de le regretter…

Dans les livres, Vermithor a été apprivoisé par un bâtard appelé Hugh Hammer. Il en sera le cavalier tout au long de la danse. On ne sait pas si le spectacle suivra cette histoire ou si le Vermithor sera chevauché par un autre cavalier.

Pour en apprendre davantage, il faudra attendre la saison 2 de la série, une longue attente puisque le tournage ne s’arrêtera qu’en été 2023, pour une sortie courant 2024.